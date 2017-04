Zo hoort je poep eruit te zien

Deskundigen hebben in totaal zeven soorten poep op een rij gezet. ,,Poep zegt veel over onze gezondheid. We kijken best achterom, maar niet zo goed. Daarom is het nodig dat we er eens expliciet naar gaan kijken en het erover hebben”, stellen initiatiefneemsters Tessie Vilé en Nieske Castelein uit Utrecht, die met hun expositie het poeptaboe in Nederland willen doorbreken. ,,Het is eigenlijk heel gek dat iets dat zo alledaags is, met zo veel gêne omgeven is. Daarmee mis je ook de mogelijkheid om op tijd aan de bel te trekken en problemen in een vroeg stadium te voorkomen.”



Poepen gaat zeker niet altijd goed. Zeker 100.000 kinderen met poepproblemen zijn onder behandeling van een arts en Nederland heeft 2 miljoen buikpatiënten. ,,De zeven vastgestelde poepsoorten komen uit de Bristol Stoelgangschaal, de internationale norm die dokters ook gebruiken om een eerste visuele inschatting te maken hoe het met iemand gaat. Er zijn natuurlijk veel meer poepvormen, maar dit zijn de meest voorkomende.”