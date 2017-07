Alphen-Chaam voor derde keer opgeschrikt door verdrinking, twee minderjarige slachtoffers

ALPHEN-CHAAM - Opnieuw is een kind verdronken in een zwemplas. Een 8-jarig jongetje verdronk woensdag in de nieuwe recreatieplas bij camping De Flaasbloem in Chaam. Eerder dit jaar verdronk ook al een 14-jarige jongen in een recreatieplas.

Het is de derde verdrinking in Alphen-Chaam in korte tijd. Ook in De Waal verdronken dit jaar al vier mensen. Toch is volgens cijfers van het CBS het aantal accidentele verdrinkingen in Brabant gedaald.

In Brabant verdronken vorig jaar volgens cijfers van het CBS 9 mensen. Vier daarvan vonden in West-Brabant plaats. In heel Nederland verdronken in 2016 86 mensen. Hier vallen niet enkel verdrinkingen in rivieren en recreatieplassen onder. Ook verdrinkingen in bad worden in deze cijfers meegenomen.

Zondag 11 juni verdronk de 14-jarige Sendrick uit Tilburg in recreatieplas 't Zand in Alphen.