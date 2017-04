Bestuurster in Alphen ziet tractor met aanhanger over het hoofd door laagstaande zon

Geen geld voor gedupeerden Q-koorts

7 maart * UPDATE 11.18 UUR * DEN HAAG - De ruim 330 Q-koortspatiënten die schadevergoeding eisten van de Nederlandse Staat, krijgen niets. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdagochtend. Volgens de rechter is de staat niet tekort geschoten in de voorlichtende taak. De patiënten kondigden eerder aan in hoger beroep te gaan als hun vordering zou worden afgewezen.