Historische Alphense klok is nu pronkstuk van klokkenmuseum

De Jan van den Ghein klok is een uitzonderlijk exemplaar. De klok van 72 centimeter hoog en 67 centimeter breed is rijkversierd met renaissancemotieven, gevleugelde figuurtjes en medaillons. De decoraties zijn nog altijd duidelijk zichtbaar. Niet gek voor een klok die maar liefst 477 jaar oud is.

Vanaf 1540 hing het bronzen exemplaar in Alphen. Twee jaar later ging de klok wonderbaarlijk genoeg niet verloren toen de beruchte plunderaar Maarten van Rossum door Alphen trok en overal brand stichtte. In 1944 roofden de Duitsers de klok mee uit de hoge toren van de Sint Wilibrorduskerk en dat bleek later maar goed ook. Anders was de klok zeker gesneuveld toen na de bevrijding de spits van de kerktoren helemaal in puin werd geschoten.