'Nederland wijnland? Ik denk het niet

BAARLE-NASSAU - Wolken jagen over de wijngaard Hof van Baarle in Baarle-Nassau. Het waait stevig, maar de zon laat zich veelvuldig zien. ,,Dit is mooi weer, wind die tussen tussen de ranken blaast en veel zon. Als we komende weken nog een mooie nazomer krijgen, hebben we toch een goed wijnjaar, schat ik", zegt Mark van de Rakt, eigenaar van de wijngaard.

,,We hadden wat vorst in april en het was te nat in juli, maar het kan goed komen." Hij loopt met stevig stappen tussen de rijen druiven door. Aan de einder in het zuiden is de kerktoren van Baarle-Nassau zichtbaar. Nog een paar weken, vanaf de tweede week van september en dan denkt Van der Rakt te kunnen beginnen met de oogst. Om zijn blauwe druiven heeft hij al een net gehangen om de vogels weg te houden. 7.500 planten op 2.3 hectare. In een goed jaar levert dat 15.000 tot 16.000 flessen wijn per jaar, rosé, rode en witte wijn. Daarmee behoort de Hof van Baarle tot de grotere wijnbouwers in de provincie. ,,De meesten zijn hobby wijnboeren, ze hebben een baan nodig om rond te kunnen komen." Zelf werkt Van de Rakt nog een dag per week elders in loondienst. Met 16.000 flessen per jaar aan een prijs van tussen de acht en tien euro kun je uitrekenen wat zijn omzet is.

Van der Rakt begon in 2008 met wijn. Zijn schoonvader had een melkveehouderij waarmee hij al was gestopt. De grond was verpacht. Van de Rakt hoorde de eerste verhalen over wijn verbouwen in Nederland en besloot de gok te wagen. Eerst op anderhalve hectare om na drie jaar nog eens uit te breiden met een hectare. Is Nederland een wijnland? Van de Rakt denkt van niet. ,,Het probleem is nog wel dat we in april nachtvorst kunnen hebben. Met vuurpotten kun je dan nog schade voorkomen. En de zomer is vaak te nat wat dan tot schimmels voert. Maar met de juiste soorten kun je een heel eind komen." Het aandeel Nederlandse wijn op de binnenlandse markt is niet groter dan enkele procenten. Nederlandse wijn lijkt vooral een product voor de lokale markt van streekproducten.

De afzetmarkt van de Hof van Baarle ligt grotendeels in de driehoek Tilburg, Breda, Turnhout. De plaatselijke slijterij verkoopt zijn wijnen en ook bij de plaatselijke Jumbo is een deel van zijn product te koop. De Hoof van Baarle heeft acht verschillende soorten wijn te koop. De droge Enclaves Wit is een cuvée, gelijke mix, van de druivenrassen Solaris, Johanitter en Muscaris. Enclaves Rood bestaat uit de druivenrassen Regent en Cabernet Cortis.