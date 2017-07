Nelly waagt na 10 jaar een laatste poging: wie vond de trouwringen van haar overleden moeder?

Op 25 juli 2007 overleed de moeder van Nelly de Graauw (61) uit Chaam. Jo, die in Ulvenhout woonde, was al 33 jaar weduwe, maar 35 jaar getrouwd geweest met haar man Jaan.

Jo droeg na diens overlijden ook de gouden trouwring van haar man en als herinnering aan het feit dat ze 35 jaar gelukkig met hem was, waren het cijfer vijf en drie steentjes (zirkonia, een op een diamant gelijkende synthetische edelsteen) in de ring aangebracht.

Boterhamzakje

Nelly: ,,De laatste weken van haar leven verbleef mijn moeder aan het Rijserf in Rijsbergen. Toen ze was overleden nam ik de ringen mee in een boterhamzakje. Ik ben die dag nog bij de Rabobank in Ulvenhout (Dorpsplein), aan het Rijserf en bij mijn eigen woning aan Schootakkerstraat in Chaam geweest. Binnen die driehoek ben ik de ringen kwijt geraakt."

Nelly weet niet zeker of de namen van haar ouders of de datum van hun huwelijk (2-2-1949) in de ringen gegraveerd staat. Verdoofd en overmand door verdriet zocht Nelly tien jaar geleden naar de ringen. Ze ging ook langs bij het politiebureau aan het Chasséveld in Breda.

De trouwringen van Jo en haar man Jaan zaten in juli 2007 nog om de handen van de moeder van Nelly de Graauw. © Nelly de Graauw ,,Daar hadden ze een flinke zak met goud liggen. Allemaal verloren voorwerpen. Maar ik mocht er niet zelf in zoeken en de politie had daar geen tijd voor. Toen ik vroeg wat er dán met de voorwerpen zou gebeuren, werd me gezegd dat de zak zou worden afgeleverd bij de Slingerweg. Ik begrijp nog steeds niet waarom ik me destijds met dat antwoord heb laten afschepen."

Verdrietig

,,Ik ben er zó verdrietig van geweest", zegt de Chaamse. ,,Het was ook zó niets voor mij om die ringen kwijt te raken. Ik ben overal geweest, heb zelfs een helderziende en een medium geraadpleegd, ben bij de marktmeester van Ulvenhout geweest, helemaal niets."