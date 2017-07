'Slachtoffer Chaam had ruzie met huurder huis'

CHAAM/ROOSENDAAL - Het slachtoffer van de moord op de oprit van een woning in Chaam is de 38-jarige Florin Tabarcea, een Roemeen die in Roosendaal woonde. Hij was lange tijd een goede vriend van de Roemeense huurder van het hoekhuis, maar de twee hadden zwaar onenigheid gekregen. Dat zeggen bronnen in het Roemeense circuit in West-Brabant die beide mannen kennen.

Volgens de zegslieden is het slachtoffer woensdagnacht vermoedelijk samen met een kompaan verhaal gaan halen in Chaam. Hij zou vanuit een raam op de tweede verdieping met een vuurwapen door het hoofd zijn geschoten. De Mercedes met Bulgaarse kenteken die woensdagmorgen nog voor het huis aan de Bredaseweg stond, was zijn auto, aldus een bekende.

Huurwoning

De vijf Roemeense mannen (22, 26, 36, 48 en 54) die in de huurwoning verbleven en door de politie zijn aangehouden, blijven in de cel op verdenking van moord of doodslag. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. Onder hen zou huurder Bogdan M. zijn. Het is niet bekend of de verdachten bekennen of ontkennen. De mannen zitten in volledige beperkingen vast. Daarom zwijgen politie en advocaten ook over de zaak.

Volgens bekenden waren Bogdan en Florin actief in het criminele milieu. Hun problemen zouden zijn begonnen nadat Bogdan op verzoek van Florin vrienden uit Roemenië aan een baantje had geholpen. Dat gebeurde via een uitzendbureau in Roosendaal.

Bogdan zou van de landgenoten achteraf een flinke beloning hebben geëist voor de 'vriendendienst'. Dat pikte Florin niet, aldus de bronnen. Een verzoek van het latere slachtoffer om de ruzie bij te leggen, zou twee weken geleden zijn afgewezen door zijn oude vriend.

Bloedige vete

Zegslieden sluiten niet uit dat bij de moord ook de bloedige vete tussen Bogdan en een groepje landgenoten op Fort Oranje een rol heeft gespeeld. Inzet van dat conflict zou een 18-jarige prostituee zijn. Dat meisje zou door Bogdan zijn afgepikt en in een tweede huurwoning in Chaam te werk zijn gesteld.