Veewagen botst met twee wielrenners in Chaam: één man zwaargewond

VIDEO: Dode gevonden naast woning aan Bredaseweg in Chaam; 5 aanhoudingen

28 juni CHAAM - Bij een woning aan de Bredaseweg in Chaam is woensdagochtend een dood persoon op de oprit gevonden. Diegene is mogelijk door geweld om het leven gebracht. Er zijn in de omgeving vijf aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie.