Vermoorde man in Chaam: mogelijk verband met steekpartij op Fort Oranje, maar politie houdt 'alle opties open'

CHAAM - De politie onderzoekt of het misdrijf dat het leven heeft gekost aan een onbekende man in Chaam, te maken heeft met een bloedige steekpartij op Fort Oranje in Rijsbergen. Daarbij raakten begin mei twee Roemeense bewoners (25 en 27) zwaargewond.

De politie heeft vijf verdachten aangehouden in verband met de moord. Het gaat zeer waarschijnlijk om vijf Roemense mannen. Zij verbleven in het huis waarnaast het lichaam lag. Ze zijn in verzekering gesteld en mogen met niemand contact hebben, behalve hun advocaat. Dat betekent doorgaans dat de politie serieuze vermoedens heeft. Een bewoonster die ook werd aangehouden is alleen gehoord als getuige. Een voor het huis geparkeerde Mercedes met Bulgaars nummerbord is afgevoerd voor onderzoek. Mogelijk hoort het voertuig bij het slachtoffer.

Criminele milieu

Bronnen uit het Roemeense circuit in West-Brabant stellen dat de huurder van de woning in Chaam in het criminele milieu actief is. Hij zou een van de daders zijn van de eerdere steekpartij op Fort Oranje. Deze Bogdan M. zou wraak hebben willen nemen op de ex-vriend van een landgenote die vanuit Chaam voor hem in de prostitutie was gaan werken.

Zegslieden stellen dat M. een illegaal prostitutienetwerk aanstuurt. Hij zou in het Roemeense circuit gelden als 'een machtig man', mede door zijn spilfunctie als bemiddelaar van arbeidsmigranten in de regio. M. huurt het hoekhuis volgens omwonenden ruim een jaar. Hij woonde ook geruime tijd op Fort Oranje, maar moest daar vertrekken na problemen.

Of de huurder een van de aangehouden verdachten is kon de politie woensdagavond niet zeggen. Er was op dat moment ook nog geen zekerheid over de identiteit van het slachtoffer. Die komt volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage morgen, als sectie op het lichaam plaatsheeft.

Door geweld om het leven gekomen

Getuigen hebben voor zover bekend niks gemerkt van het misdrijf. Het slachtoffer is door geweld omgekomen, maar de politie zegt niet hoe. De hulpdiensten kregen om 04.25 uur uur een 112-melding dat bij de woning aan de Bredaseweg een voertuig in brand zou staan. Toen ze aankwamen was er geen brand maar vonden ze het lichaam op de oprit. In de woning waren ook een baby van zes maanden en een kind van acht jaar aanwezig. Hun moeder is volgens de politie onderweg uit Roemenië. De recherche heeft een groot onderzoeksteam ingezet.

De elders wonende eigenaar en verhuurder van het pand zegt dat recent twee Bulgaarse mannen bij hem aan de deur stonden omdat ze een woning wilden huren. Ze boden hem een voorschot aan van 1.500 euro. Hij vertrouwde het zaakje niet en stuurde de mannen weg. De politie onderzoekt ook of dit voorval iets met het misdrijf te maken heeft. Donderdag gaat ze de woning aan de Bredaseweg doorzoeken op eventuele sporen van het misdrijf.

Inval

Buren melden dat de politie eerder een inval heeft gedaan in de woning aan de Bredaseweg. Er zouden regelmatig problemen zijn tussen de bewoners en andere Roemenen. De verhuurder zegt dat hij regelmatig met de politie heeft gesproken omdat hij zijn huurders niet vertrouwde.

Misdaadgroepen