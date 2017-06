VIDEO: 'Dit is pure maffia', zegt Chaamse huisbaas over gevonden lijk

Wat zich in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Bredaseweg 35 in Chaam heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Er zouden twee mannen aan de deur zijn geweest.

Tegenover het oude pandje in een blok van vier staat een grijze Mercedes met Bulgaars kenteken. Buurtbewoners, die stuk voor stuk niets hebben gehoord totdat de politie in de straat verscheen, weten niet van wie die auto is.

Vloekende automobilisten

De net aangekomen huisbaas kijkt verschrikt naar een hek met een groen zeil. Daarachter ligt sinds half vijf 's ochtends het lichaam. De straat, een belangrijke doorgangsroute, is afgezet. In de omgeving vloeken automobilisten die naar hun werk willen.

De buren van het Roemeense gezin roepen naar de overkant van de straat tegen de eigenaar. ,,Je mag jouw huurders voortaan wel wat voorzichtiger uitkiezen."

Quote Dit is pure maffia. Terwijl ik goeie referenties had gekregen van andere Roemenen Hij geeft ze deemoedig gelijk, en vertrekt haastig. Later zegt hij aan de telefoon tegen de verslaggever van BN DeStem: ,,Ik ben ondergedoken. Hou mijn naam geheim. Ik verhuur al vijftien jaar op twee adressen aan Oost-Europeanen; tientallen heb ik er gehad. Altijd goed gegaan. Maar dit is pure maffia. Terwijl ik goeie referenties had gekregen van andere Roemenen."

'Maffiabende'

Het gezin heeft in West-Brabant op meerdere adressen gewoond, onder meer op campings. Volgens de eigenaar is het echtpaar twee jaar geleden na problemen vertrokken van het beruchte Fort Oranje in Rijsbergen.

,,Ze betaalden keurig op tijd. Maar het is één Roemeense kliek, een maffiabende en ze hebben allemaal ruzie met elkaar of andere buitenlanders die hier in de regio werken."

De huiseigenaar heeft geen idee wat deze nacht is gebeurd, maar uit wel zijn vermoedens. ,,Mijn huurder, Bogdan, heeft zijn vrouw Bianca en zijn kinderen ongetwijfeld tegen die twee mannen beschermd. Let op mijn woorden."

'Ik vertrouwde ze niet'

,,Bogdan is voorman bij een productiebedrijf in Breda. Maar hij regelt ook werk voor uitzendkrachten en doet iets in de seksbusiness. Dan ontstaan er wel eens troubles. En ik weet niet of het toeval is, maar onlangs werd ik benaderd door Bulgaren in een grijze Mercedes die onderdak zochten. Ik vertrouwde ze niet, hun papieren deugden niet en heb ze afgewezen. Begrijpt u nu dat ik even onderduik?"

