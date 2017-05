VIDEO: Meerdere branden op Loonse en Drunense duinen; vuurhaarden lijken onder controle

18-jarige met harddrugs op zak vuurt wapen af en negeert stopsein in Goirle

21 mei GOIRLE/ALPHEN – Een 18-jarige inwoner van Schijf is vrijdagavond aangehouden na het afvuren van een wapen en het negeren van een stopsein in Goirle en Alphen. Ook had de man harddrugs op zak.