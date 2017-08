WiFi verzorgingshuis Chaam versleuteld na overlast blowende en zuipende jongeren

Vrijdagochtend werd het bankje verwijderd. Maar het spoor dat de hangjongeren er achterlieten is nog duidelijk zichtbaar: pakjes peuken, flesjes drinken en ander rotzooi ligt waar het bankje ooit stond.



Het pand is in eigendom van wooncorporatie Laurentius. Daar zijn drie klachten binnen gekomen over de hangjeugd, meldt de woordvoerster van de corporatie.



Joossen is verre van de enige die zich opwindt over de situatie. Bewoner Ton beschrijft dat ze al drie maal de regenpijp hebben gesloopt.



,,Soms staan ze er met een paar man, maar vaak zijn het er een stuk of tien. Ze zitten hier zo tot diep in de nacht.”



Bankje verwijderd, probleem opgelost? De corporatie wil deze week bordjes plaatsen. Dat maakt het terrein verboden voor onbevoegden, zodat ingrijpen ook makkelijker wordt voor de politie.