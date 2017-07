Amateurclubs worstelen met beloften: 'Eruit met die beloftenteams!'

BREDA - Het was een tumultueus seizoen in de tweede en derde divisie. De nieuwe voetbalpiramide is nog niet ideaal, leert een inventarisatie bij de Brabantse clubs.

De amateurclubs zijn vrijwel unaniem: beloftenteams van profclubs zijn geen verrijking voor hun competitie. En er staan ook nog eens liefst 18 zogeheten 'Jong-teams' van betaaldvoetbalorganisaties te trappelen om tot de voetbalpiramide toe te treden. De amateurs vrezen in hun competitites overwoekerd te worden door teams die hun thuiswedstrijden in een troosteloze ambiance afwerken en die nauwelijks supporters meenemen naar uitduels.

De amateurclubs hebben bij de KNVB voor elkaar gekregen dat de 18 wachtende beloftenteams nog minimaal twee jaar niet tot de voetbalpiramide worden toegelaten. Intussen moet 'op de tekentafel' in Zeist een nieuwe structuur worden bedacht waarmee amateurs en profclubs kunnen instemmen. Dat zal nog niet meevallen, leert een rondgang langs de clubs.

VV Dongen

Ton Jansens, bestuurslid technische zaken van derdedivisionist VV Dongen, is uitgesproken. ,,Eruit met die beloftenteams! Geef het amateurvoetbal terug aan de amateurs! De sfeer bij wedstrijden tegen beloftenteams is minimaal. Je wordt netjes ontvangen, hoor. Maar verder zitten er alleen wat familieleden van de spelers op de tribune. Die teams nemen ook geen mensen mee naar Dongen. Het kost ons gewoon geld."

Volledig scherm Hoogstandje van Dongen-speler Jaap van der Waarden in het duel met Jong FC Den Bosch. © ron magielse / pix4profs

Jansens is dan ook blij dat de KNVB onder druk van de amateurtak onlangs besloot dat er voorlopig geen extra beloftenteams instromen. ,,Maar er zit ook Jong Feyenoord bij. Ik denk dat Feyenoord meer invloed in Zeist heeft dan een club als Dongen", zegt hij cynisch. ,,Ik ben benieuwd wat ze nu gaan verzinnen."

Om van de verplichte contractspelers af te zijn, kiest Dongen voor certificering van de jeugdopleiding. ,,Dan vervalt die eis van betaalde spelers namelijk voor clubs in de derde divisie. Maar het is best lastig en kost veel kruim. Er is een lijst met wel 70 voorwaarden waaraan je jeugdopleiding moet voldoen. En je mag maar vier rode stippen hebben, zeg maar dispensatiepunten. Maar het levert ook veel goeds op voor onze jeugd."

UDI'19

UDI'19 kreeg - net als VV Dongen en twaalf andere clubs - afgelopen seizoen puntaftrek omdat het niet wilde voldoen aan de eis van drie contractspelers. ,,In onze statuten staat letterlijk dat wij het voetbal promoten in al zijn facetten behalve het beroepsvoetbal", zegt UDI-voorzitter Paul Rüpp. Hij spande zelfs nog een rechtszaak aan tegen de puntaftrek, maar de club verloor. Later degradeerde UDI'19 ook nog.

Volledig scherm Jong De Graafschap-speler Aleksandar Jankovic haalt uit tegen UDI'19. © JV

Voor komend seizoen hoeft UDI zich geen zorgen te maken: in de hoofdklasse hoeft de club geen spelers onder contract te hebben. En bij promotie naar de derde divisie ook niet: UDI'19 heeft al een gecertificeerde jeugdopleiding. Het enige minpuntje? De wedstrijd tegen de beloften van FC Den Bosch staat opnieuw op het programma, net als afgelopen seizoen. ,,Tegen Den Bosch speelden we in het stadion voor ouders en scouts en verloren we ook nog met 5-1. Dat zal je dan net zien...", aldus aanvoerder Randy Hofmeijer.

UNA

UNA-aanvoerder Niek van Boekel denkt met weinig plezier terug aan de duels met de beloftenteams. Vooral de uitwedstrijd tegen Jong FC Twente sprong er in negatieve zin uit: in de stromende regen speelden Van Boekel en co voor 75 fans, van wie 60 van UNA, op een bijveldje. ,,Het eerste van Twente speelde ook nog eens thuis, er was geen klap te doen. Het enige positieve is dat we wél wonnen", zegt Van Boekel, die liever helemaal niet meer tegen beloftenteams speelt. Maar komend seizoen moet hij toch echt aantreden tegen Jong De Graafschap en Jong Vitesse.

Volledig scherm UNA-speler Nick van Boekel (links) houdt Teun Koopmeiners van Jong AZ vast. © Remko Kool

UNA speelde vorig seizoen nog in de tweede divisie, waar het volgens de eisen van de licentiecommissie acht spelers onder contract had. In de derde divisie zijn dat er nul, omdat UNA een gecertificeerde jeugdopleiding heeft. De KNVB bepaalde in maart dat het aantal contractspelers voortaan wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de opleiding. ,,Financieel scheelt dat nogal. En wij willen ook graag met jongens uit de regio spelen", zei UNA-voorzitter Peter Smetsers eerder.

OJC Rosmalen

Routinier Wesley Meeuwsen, afgelopen seizoen spits van tweededivisionist De Treffers en komend seizoen van derdedivisionist OJC Rosmalen, vindt dat er in ieder geval strengere regels voor beloftenteams moeten komen. ,,Zodat er niet de ene keer een heel sterk en de andere keer een veel zwakker elftal op het veld staat. Dat is niet goed voor de competie."

Kozakken Boys

Danny Buijs is trainer van Kozakken Boys, de beste amateurclub van Nederland. Maar een prijs was daar afgelopen seizoen niet aan verbonden. De Kozakken eindigden als nummer twee in de tweede divisie, een straatlengte achter kampioen Jong AZ dat naar de eerste divisie promoveerde. ,,Algeheel amateurkampioen worden was vroeger een hele eer. Daar is nu niks van over", aldus Buijs. ,,We hebben geen moment gehad om iets te vieren. Dat doe je niet als je tweede wordt. En we pakten wel een periodetitel, maar die geeft alleen het recht om een bekerronde te mogen overslaan."

Volledig scherm Kozakken Boys-speler Raily Ignacio wordt verdedigd voor Olav Jensen van Jong FC Twente. © Marcel Bonte PRO SHOTS

Buijs pleit ervoor om een nacompetitie in het leven te roepen voor de periodekampioenen van de tweede divisie. Maar wat moet daarbij dan de inzet zijn? Promotie naar de eerste divisie is volgens Buijs geen geschikte prijs. ,,Ik heb mijn oor het hele jaar overal te luister gelegd en denk dat 95 procent van de amateurclubs niet naar de eerste divisie wil. Dan moeten ze aan te veel voorwaarden voldoen en gaat er te veel van hun clubcultuur verloren. We moeten het wel interessant houden voor iedereen."

De oud-profvoetballer ziet een eenvoudige oplossing: de beloftenteams in een aparte competitie laten voetballen en de kampioen daarvan een plek in de eerste divisie geven. ,,Het laagst geëindigde beloftenteam in de eerste divisie moet dan degraderen. Iedereen happy, toch? Ook de amateurclubs."

Jong FC Den Bosch

Trainer Erik van der Ven van Jong FC Den Bosch, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de derde divisie, kan zich wel wat voorstellen bij alle kritiek van amateurclubs op de instroming van beloftenteams in de voetbalpiramide. ,,Maar we moeten tot een goede oplossing voor iedereen zien te komen. Voor onze talentvolle spelers is het goed om tegen amateurteams te spelen, dan krijgen ze meer weerstand dan in een beloftencompetitie. Afgelopen seizoen zat er één speler uit onze eigen jeugd bij de eerste selectie, komend seizoen zijn dat er zeven. Dat is een goede ontwikkeling."

Van der Ven denkt dat er ook in de hoofdklasse nog genoeg uitdaging is voor zijn beloftenteam. Hij vreest niet zijn spelers nu snel zullen overstappen naar een tweede- of deredivisionist. ,,Bij een bvo zit je dicht tegen het profvoetbal aan als je in het beloftenteam speelt."