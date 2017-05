Amateurvoetbal zondag 14 mei

OSS/DEN BOSCH/TILBURG/LANGSTRAAT/MEIJERIJ. De laatste speelronde in het amateurvoetbal is een feit. Welke clubs haalden de nacompetitie en welke clubs werden er kampioen. Bekijk het hier.

Derde divisie zondag

- OJC Rosmalen - Be Quick 1887 0-3 (0-1). 17. Driever 0-1, 47. Al Mahdi 0-2, 71. Schuur 0-3.

- Westlandia - UDI'19 9-3 (4-1). 3. Spruijt 1-0, 14. Van der Zalm 2-0, 21. Wassenberg 2-1, 28. Spruijt 3-1, 43. Spruijt 4-1, 56. Van den Heuvel 4-2, 63. Van der Zalm 5-2, 66. Bajic 6-2, 74. Van der Zalm 7-2, 78. Van Cuijk 7-3, 82. Bochoven 8-3, 87. Tichem 9-3. Bijz.: UDI'19 degradeert na één seizoen weer naar de hoofdklasse. UDI-coach Bert Ruijsch: ,,Vooraf waren er een aantal scenario's. Met deze haddden we uiteraard geen rekening gehouden. En al helemaal niet met zo'n dikke nederlaag. Erg zuur voor de jongens en erg zuur voor de club.”

- Dongen - JVC Cuijk 2-0 (0-0). 48. Koenen 1-0 (pen.), 58. Schouw 2-0. ,,Deze wedstrijd ging nergens meer om, maar toch konden we het als ploeg weer opbrengen om met heel veel energie te spelen. Erg knap. Nu gaan we ons voorbereiden op de nacompetitie, die aankomende woensdagavond al begint met een thuisduel tegen FC Lisse”, aldus Dongen-coach Ron Timmers.

- HBS - Jong FC Den Bosch 0-4 (0-1). 35. Gosepa 0-1, 50. Gosepa 0-2, 53. Van der Sande 0-3, 66. Gosepa 0-4. Jong FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven: ,,Het geeft een lekker gevoel dat we nu de nacompetitie hebben gehaald. Voor dit moment zat er niet meer in.”

Hoofdklasse B

- DHC - DESO 3-3 (2-2). 5. 1-0, 10. 2-0, 30. Dams 2-1, 40. Van de Rijdt 2-2, 55. 3-2, 90. Hartog 3-3. ,, Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we zes wedstrijden in de nacompetitie moeten spelen en dan pas veilig kunnen zijn”, sprak DESO-middenvelder Bjorn Arts gisteren. ,,Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, we hebben geen keus.” - OSS’20 - Vlissingen 0-0. OSS’20-trainer Maarten van Vugt: ,,We hebben kansen gehad om te scoren, maar zeker op basis van de laatste twintig minuten was 0-0 niet gek.”

- IFC - Blauw Geel’38 1-3 (1-1). 43. Rombouts 1-0, 44. Egmond 1-1, 60. Mols 1-2, 70. Shema 1-3. Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren: ,,We hebben ons niet moe hoeven te maken. Dit was een eenvoudige zege.”

ZUID 1

Eerste klasse C - HVCH - TOP 0-3 (0-1). 25. Alibasic 0-1, 54. Alibasic 0-2, 82. Alibasic 0-3. HVCH-trainer Harry Blokhuis: ,,Het was op. We hebben niet echt goed gespeeld. Jammer dat het zo eindigt.” TOP-trainer Chris van den Dungen: ,,Vervelend dat we door de uitslagen op de andere velden geen periodetitel hebben.”

- AWC - RKTVV 4-0 (1-0). 45. De Kleyn 1-0, 72. Jansen 2-0, 83. Jansen 3-0, 85. Nieuwenhuis 4-0. ,,Het was niet bepaald onze dag vandaag en dat was wel aan de 4-0 einduitslag terug te zien”, baalde RKTVV-coach Ousmane Camara.

- Beerse Boys - Moerse Boys 1-2 (1-1). 7. Van Overveld 0-1, 20. Willems 1-1 (pen.), 88. Van den Broek 1-2 (pen.). ,,Zelfs als we hadden gewonnen was het ons niet gelukt om de nacompetitie te ontlopen. Vandaag hebben we Moerse Boys teveel in de kaart gespeeld. In de nacompetitie gaan we spelen tegen tweedeklasser Zeelandia/Middelburg”, vertelde Beerse Boys-coach Cemal Yilmaz.

- SC 't Zand - Baronie 4-1 (3-0). 1. Eyupoglu 1-0, 16. Geeroms 2-0, 26. Geeroms 3-0, 51. Van Assouw 4-0, 58. Constancia 4-1. ,,Wat is dit geweldig zeg. Twee weken geleden moesten we nog knokken om degradatie te ontlopen en nu mogen we ineens op voor promotie naar de hoofdklasse. We hebben een perfecte wedstrijd gepseeld”, jubelde 't Zand-coach Jeroen van Bezouwen.

- Goes -Nemelaer 8-1 (5-0). 20. van den Brand 1-0, 25.Schalkwijk 2-0, 32. schalkwijk 3-0, 37. Van den Brand 4-0, 42. Schalkwijk 5-0, 61. D. van den Brand 5-1, 63. Schalkwijk 6-1, 67. Schalkwijk (oen,) 7-1, 88. Schalkwijk 8-1. ,,Een complete offday van ons hele team. Hoe het komt weet ik ook niet”, verklaarde Nemelaer trainer Ömer Kaya.

Tweede klasse E

- Rood Wit W - DESK 0-1 (0-1) 25. Van Steen 0-1. Bijzonderheid: Rood Wit W is kampioen geworden en DESK gaat de nacompetitie in voor klassebehoud. - Unitas - Rijen 2-1 (1-0). 5. Campfens 1-0, 60. Van Delden 2-0, 82. Van den Heuvel 2-1. ,,We zijn gematigd tevreden over dit seizoen”, concludeerde Rijen-trainer Max Raeven.

- VOAB - JEKA 5-1 (2-1). 25. 0-1, 31. Van der Heijden 1-1, 43. Van Gils 2-1, 59. Van de Ven 3-1, 62. Vugts 4-1, 85. Immink 5-1. ,,We sluiten het seizoen goed af”, zei VOAB-coach William van Overbeek.

- Kruisland SC - Uno Animo 3-0 (1-0). 10. El Gamali 1-0, 55. Kithom 2-0, 80. Van Merriënboer 3-0. ,,Het seizoen is als een nachtkaars uitgegaan”, zei Uno-coach Stefan Brok.

- Zeelandia-Middelburg - Sarto 2-4 (2-2) 8. Wilborts 0-1, 1-1, -2, 39. Bijl 2-2, 46. Smolders 2-3, 88. Terwint (pen.) 2-4. ,,Dat we ons op de laatste speeldag veilig spelen is des te knapper”, vond Sarto-aanvoerder Tim van Bladel.

Tweede klasse F

- Helvoirt - Oirschot Vooruit 0-1 (0-0). 70. Laenen 0-1. ,,Doodzonde, dat we geen kampioen zijn geworden”, vond Helvoirt doelman Remco Kivit. ,,Oirschot heeft verdiend gewonnen, maar desondanks kunnen we toch terug kijken op een prachtig seizoen waarin we tot de laatste minuut om promotie hebben gegaan.” ,,Wat is er nou mooier om bij je directe concurrent kampioen te worden? ”, vroeg Oirschot -spits Dennie Banda zich na de wedstrijd af. ,,Op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen.”

- Schijndel - Best Voorui 1-6 (0-3) 3. 0-1, 22. 0-2, 35, 0-3, 50. 0-4, 52. Van Schijndel 1-4, 60. 1-5, 87. 1-6. ,,Best was een maatje te groot voor ons”, vond Schijjndel trainer Hans Lathouwers.

- Erp - Emplina 3-4 (0-1). 25. Van Vondervoort 0-1, 55. Henriquez 0-2, 60. Bodelier 0-3, 67. Schouten 1-3, 69. L. van der Steen 2-3 75. L. van der Steen 3-3, 85. Voorhaar 3-4. Bijz.: Emplina wint 3e periodetitel. ,,Op basis van onze resultaten na de winterpauze tegen alle topploegen spelen we terecht nacompetitie om promotie”, vond Emplina trainer Erik Meulendijk. ,,Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar”, zei Erp-trainer André Cornelissen.

- EVVC - Rhode 4-2(3-0) 5. Van den Boom 1-0, 30. Van Zoggel 2-0, 43. Van Zoggel 3-0, 50. 3-1, 60, 3-2 75. Van Zoggel 4-2. ,,We hielpen Rhode nog even in de wedstrijd, maar uiteindelijk winnen we verdiend”, vond EVVC trainer Stephan Hesemans. .

- BVV - Prinses Irene 2-5 (0-2) 3. Van Erp 0-1, 20. Van den Elzen 0-2, 72.Meerbach 1-2, 75. Van Rooij 1-3 83. Kusters 2-3, 85. Van den Brand 2-4, 88. Van den Elzen 2-5. ,,Het was veel te slap en sommige jongens bij ons waren al bezig met de bekerfinale van volgende week”, vond Ronnie Buitenkamp, assistent trainer van BVV. ,,We hebben het seizoen op een mooie manier afgesloten”, vond William van der Steen, trainer van Prinses Irene.

- Heeswijk - Baardwijk 0-0 gest. In 28e min. Bijz.: de wedstrijd werd gestaakt doordat Alosha Boezer van Baardwijk een dubbele beenbreuk opliep. ,,Verschrikkelijk voor die jongen”, zegt trainer Peter Remie. ,,Hij maakte ook nog eens zijn debuut in het eerste. Sommige spelers waren overstuur, wilden niet meer verder. Moeten we dinsdag die wedstrijd nog uitspelen? Daar zit Heeswijk noch wij op te wachten, want we gaan allebei de nacompetitie in.” ,,Ik weet niet of we het duel nog uit moeten spelen, maar daar zitten beide ploegen niet op te wachten”, vertelde Heeswijk-trainer Marc van de Ven.

- Nieuw Woensel - WSC 3-4 (1-2) 15. Bakkali 0-1; 25. Bakkali 0-2; 27. 1-2; 50. Hulsman 1-3; 62, 2-3; 80. R. Corman 2-4; 82. 3-4. ,,Nieuw Woensel was door Baardwijk blijkbaar een barbecue beloofd als wij niet zouden winnen. Dat is dus niet doorgegaan. Ik ben blij dat we er direct in zijn gebleven. Dat is een mooi afscheid van deze club”, aldus trainer Roland Schuermans.

Derde klasse C

- VCB - TGG 0-3 (0-0). 75. Kazanci 0-1, 85. Hendriks 0-2, 89. Van der Luyt 0-3. Bijz.: TGG is kampioen. TGG-coach Marc van Delft: ,,We hebben met deze titel historie geschreven. Nog nooit speelde TGG in de tweede klasse. Dit is geweldig voor de hele club en hier hadden we met z'n allen niet van durven dromen. We gaan nu twee dagen lang feesten en volop genieten.” VCB-trainer Ercument Metin: ,,Na de tweede tegengoal gaan de koppies hangen en dat snap ik. We spelen nergens meer om.”

- Zwaluw VFC - RKDVC 1-2 (0-1) 30. Adegeest 0-1; 65. Emmanuel 1-1; 89. Verhoeven 1-2. ,,Aan de gelijkmaker hing een behoorlijk buitenspelluchtje. Daarna werd het wat onvriendelijker. Uiteindelijk hebben we toch de punten gepakt doordat Bas Verhoeven met een schot door een kluwen van spelers het net vond. Het seizoen is aardig verlopen”, vond RKDVC-trainer John Meijs. Zwaluw-coach John Laponder: ,,Dit was voor ons een veredeld oefenpotje, in aanloop naar de nacompetitie. Daarin zijn we in de eerste ronde gekoppeld aan vierdeklasser Avesteyn.”

- CHC - SVSSS 7-8 (3-3). 9. De Laat 0-1, 13. Noijen 1-1, 18. R. Dekkers 1-2, 27. Noijen (pen.) 2-2, 35. Jansen 3-2, 40. Spijkers 3-3, 46. Noijen 4-3, 50. R. Dekkers 4-4, 53. R. Dekkers 4-5, 60. R. Dekkers 4-6, 63. Cornelisse 4-7, 66. R. Dekkers 4-8, 75. Jansen 5-8, 80. Dupuis (pen.) 6-8, 88. Jansen 7-8. ,,Dit zie je niet meer in het hedendaagse voetbal. Wat een gekke uitslag”, aldus SVSSS-trainer Pierre van Berkel. ,,Zo'n wedstrijd als deze heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt. Het was echt een potje zomeravond-voetbal. Alles kon en alles mocht”, aldus CHC-aanvaller Raoel Noijen.

- LONGA - ODC 1-3 (0-2). 27. Van de Kerkhof 0-1, 38. S. Van Lokven 0-2, 56. Van Brunschot 0-3, 76. Lalihutu 1-3, ,,Helaas is het niet gelukt om vandaag de titel te pakken. Wat dat betreft feliciteren wij TGG. Voor ons resteert nu de nacompetitie, waar we in de eerste ronde gaan spelen tegen Eindhoven AV”, wist ODC-coach Goeran van den Heuvel. ,,Deze nederlaag tast ons zelfvertrouwen voor de nacompetitie niet aan”, zei LONGA-trainer Sofus de Rooij.

- Nevelo - RKJVV 1-4 (1-2). 7. Van Ham 0-1, 18. Van de Sande 1-1, 44. Van Ham 1-2, 58. El Ghamarti 1-3, 77. Van Ham 1-4. ,,Pas na de 1-4 van Michael van Ham was er ik gerust op dat de buit binnen was en dat we dus geen nacompetitie hoefden te voetballen”, aldus RKJVV-coach Arthur Hoyer.

- Taxandria - Real Lunet 3-5 (2-1). 8. 1-0, 14. 2-0, 40. Van Rijn 2-1, 51. Van Rijn 2-2, 54. Aharchaou 2-3, 63. 3-3, 84. Aharchaou 3-4, 87. Aharchaou 3-5. ,,Een lekker einde van het seizoen. Nu gaan we lekker vakantie vieren. Volgend seizoen gaan we strijden om de titel”, constateerde Real Lunet-coach Glenn Simon. - Vlijmense Boys - Haarsteeg 2-1 (0-1) 23. Aloserij (pen.) 0-1; 59. De Nies 1-1; 73. Bakkali 2-1. Bijzonderheid: doelman Boy van Wandelen miste bij de stand 0-1 een strafschop voor Vlijmense Boys. ,,We hebben met een veredeld B-team gespeeld vanwege de nacompetitie”, zei linksback Robin van Esch. ,,Daardoor werd het nooit een echte derby. We beginnen zondag tegen Baardwijk. Dat worden interessante potjes, want in de jeugd gaat er het ook altijd fel op als we tegen die ploeg spelen.”

Vierde klasse D

- FC Engelen - Irene'58 6-2.

- Be-Ready - SC Elshout 0-0. ,,We hadden nog een puntje nodig om definitief veilig te zijn. En dat hebben we dus gepakt”, zag Jeroen Stevens, bestuurslid van Be-Ready. Berkdijk - Nieuwkuijk 2-1 (1-1). 37. Raijmakers 0-1, 41. Laros 1-1, 47. Laros 2-1. ,,Dit was een slechte generale voor de nacompetitie, laten we maar hopen dat er een goede finale op zal volgen”, aldus trainer Patrick Berkelmans.

- HHC'09 - Raamsdonk 1-1 (0-0) 62. Van Strien 0-1; 76. Eijkemans 1-1. ,,Het is mooi dat juist Colin Eijkemans scoort, want hij neemt na zo'n vijftien seizoenen afscheid van het eerste elftal”, zei trainer Eugène van der Heijden.

- Blauw Wit '81 - SV Reeshof 3-0 (1-0). 23. Jansen 1-0, 60. Van Laarhoven 2-0, 78. Jansen 3-0. Elftalbegeleider Koen Herman van Blauw Wit sprak van een geslaagde seizoensafsluiting: ,,Vanwege het afscheid van coach Toon Stokkermans en zijn assistent John Kemmeren bleek de ploeg gelukkig in staat een tandje extra bij te zetten. Zo behaalden we een verdiende overwinning.” Coach Ronald Los van SV Reeshof had minder reden tot tevredenheid: ,,Blauw Wit was feller dan wij. Daarom schoten we als ploeg te kort. We gaan nu de play-offs om promotie in met waarschijnlijk WDS ’19 uit Breda als tegenstander.”

- DVVC - SVG 3-3 (2-0). 15. 1-0, 22. 2-0, 46. Lambregts 2-1, 61. Lambregts 2-2, 90. Jansen 2-3, 93. 3-3. ,,Toch nog een dompertje aan het eind van een seizoen waarin we kwalitatief niet goed genoeg waren voor deze klasse. Ik hoop dat deze jonge groep bij elkaar blijft en dat we met eventueel wat versterkingen volgend jaar weer om promotie mee kunnen doen” , aldus coach Pieter Elias van SVG.

Vierde klasse E

- Essche Boys - Viola 1-2 (0-0). 62. T. van Velthoven 0-1, 68. 1-1, 70. 2-1. ,,De wedstrijd ging nergens meer over. We waren al veilig”, aldus Essche Boys-trainer Rob van Griensven. - Riel - GSBW 0-0 (0-0). Riel-trainer Mathieu van der Steen: ,,Wij houden tegen en dat is genoeg om de wedstrijd te laten doodbloeden.” GSBW-coach Dennis de Bruijn: ,,We hebben ons doel gehaald: een periodetitel.”

- EDN’56 - Oisterwijk 3-2 (1-1). 22. Damen 0-1, 31. Van Dijk 1-1, 81. Van Oirschot (pen.) 2-1, 84. Loonen 3-1, 89. Karicheff 3-2. Rood: 87. Van Dijk (EDN’56). EDN-trainer Richard de Beer: ,,We gaan met een goed gevoel de nacompetitie in.” Oisterwijk-voorzitter Will van Avendonk: ,,Ik zie kansen volgend seizoen. We gaan bouwen aan een nieuwe ploeg.”

- Gloria UC - RKDSV 3-1 (3-0). 22. 1-0, 30. 2-0, 42. 3-0, 82. Coolen (pen.) 3-1. ,,Een schandelige vertoning”, foeterde RKDSV-coach Frans Verbeek.

- Audacia - Spoordonkse Boys 3-0 (2-0). 5. Outmayer 1-0. 37. Outmayer 2-0, 46. Outmayer 3-0. Audacia-trainer Martijn van Wanrooy: ,,Een prima prestatie tegen en terechte overwinning op de kampioen.”

- OVC’26 - Were Di 4-3 (3-1). 1. 0-1, 3. Van de Leede 1-1, 4. Akkermans 2-1, 36. Akkermans 3-1, 78. 3-2, 82. Staps 4-2, 90+2. 4-2. OVC-trainer Rob van der Kaaij: ,,Het ging om de eer. We willen het seizoen goed afsluiten en dat hebben we gedaan.”

Vierde klasse F

- Alem - RKTVC 2-1 (2-1). 10. 0-1, Van den Boogaard 1-1, Van Mil 2-1. - FC Schadewijk - NLC'03 3-1 (3-0). 10. Dekkers 1-0, 30. Shlomo 2-0, 36. Shlomo 3-0, 80. Ruijs 3-1. ,,Het is een leuke wedstrijd geweest. Ik kijk wel wat er nu op mijn pad komt, maar het hoofdstuk training geven is nu voorbij”, sprak NLC'03-trainer Gerrit van Uden. Na 35 jaar stopt hij als trainer.

- BZS - Wilhelmina 0-1 (0-0). 80. Traore 0-1. ,,Vandaag wilden we winnen en we hebben veel kansen gecreëerd”, aldus Wilhelmina-trainer Hennie van Ooijen. - HRC'14 - MEC'07 0-1 (0-1). 11. 0-1. ,,We hebben moeite met scoren, dat is het hele seizoen al het euvel”, aldus HRC'14-trainer Harald van Deelen.

Vierde klasse G

- SDO '39 - DVS 3-2 (1-1). 1. 0-1, 15. Spierings 1-1, 62. Spierings 2-1, 85. 2-2, 89. Heesakkers 3-2. Assistent-coach Tommy van Gestel van SDO baalde even van het feit dat zijn ploeg nu tot de nacompetitie is veroordeeld maar richtte de blik al snel op volgende week: ,,Dan spelen wij eerst uit tegen DOSL uit Leende. Dat wordt niet gemakkelijk, maar we hebben wel veel vertrouwen in een goede afloop.”

- Hapert - HMVV 3-2 (2-2). 10. Staal 0-1, 20. 1-1, 25. Castelijns 1-2, 35. 2-2, 60. 3-2. ,,In de tweede helft misten wij wel tien grote kansen en scoorde Hapert na een uur spelen. Jammer, maar achteraf gezien hadden we ook bij winst naast de derde periodetitel gegrepen. Nu eindigen we keurig als zevende in het linkerrijtje,”aldus aanvoerder Roel Lavrijsen die na veertien jaar in het eerste aankondigde te stoppen.

- Hulsel - Steensel 4-3 . 10. 0-1, 20. Rooijmans 1-1, 33. Roest 2-1, 60. 2-2, 70. Roest 3-2, 80. Van de Heijden 4-2, 85. 4-3. ,,Mooi dat we dit seizoen nog een beetje positief afsluiten,”aldus aanvoerder Stein van Rooij.

Vijfde klasse E

- LSV - Tongelre 2-3 (1-1). 22. 0-1, 35. Verhaegen (pen.) 1-1, 50. 1-2, 61. 1-3, 79. Kattevilder 2-3. Trainer Kirk Koningstein van LSV: ,, de wedstrijd was gelijkopgaand. Beide ploegen speelden nergens meer om.”

ZUID 2

Derde klasse D

- Berghem Sport - Nulandia 2-2 (1-1). 2. Verhagen 1-0, 10. Van Lokven 1-1, 60. G. Korsten 1-2, 62. Lau 2-2. ,,De eerste helft was vrij vermakelijk. Vervolgens werd het na rust een verplicht nummertje. Het seizoen zit erop en komend seizoen gaan we in de vierde klasse strijden voor promotie”, concludeerde Nulandia-coach Koen Wissing. ,,Het was een leuke wedstrijd waarin we afscheid konden nemen van Gijs Kappen”, liet Dennis Kroes, trainer van Berghem Sport, weten.

- Avanti'31 SV - Den Dungen 5-2 (3-0). 4. Van Engeland 1-0, 25. Van Lier 2-0, 28, Van Engeland 3-0, 51. De Laat 3-1, 65. Sterks 3-2, 71. Van Lier 4-2, 84. Van Lier 5-2. ,,Geweldig dat we ons doormiddel van deze regelrechte finale op de slotdag van de competitie hebben verzekerd van directe handhaving. Voor mij persoonlijke ook een mooie manier om Avanti na drie seizoenen te verlaten”, juichte Avanti-coach Ronny Everaerts. ,,We gaan nu alsnog de nacompetitie in en daar hadden we met z'n allen natuurlijk niet op gehoopt. We zijn daarin in de eerste ronde gekoppeld aan vierdeklasser Bruheze uit Helmond”, aldus Den Dungen-coach Ben Hoek

- Volkel - Sint-Michielsgestel 3-0 (0-0). 55. Van Lanen 1-0, 71. Van de Burgt 2-0, 84. Van Lanen 3-0. ,,We hadden voor rust moeite om over de klap van vorige week te komen”, bekende Volkel-trainer Tom van Dalen. ,,Na rust begonnen we te voetballen.” Bij Sint-Michielsgestel speelde Pieter van Esch zijn laatste wedstrijd. ,,Ik heb vijftien prachtige jaren gehad in het eerste van deze mooie club. Na 280 competitieduels is het mooi geweest”, aldus de routinier.

- Handel - Boekel Sport 3-2 (1-2). 14. 1-0, 14. Polman 1-1, 29. Graat 1-2, 56. 2-2, 75. 3-2. ,,Het was een gezapig potje, waarin we vier open kansen op de 2-3 lieten liggen”, zag Ruud Vermeer, trainer van Boekel Sport.

- DAW - Nooit Gedacht 0-2 (0-1). 44. Van Iersel 0-1, 70. Vos 0-2. ,,We brachten vandaag te weinig, maar prioriteit was om de wedstrijd schadevrij door te komen”, zei DAW-trainer Rob van der Ven. ,,Onze overwinning is geen seconde in gevaar geweest”, was Wolf Wannet, trainer van Nooit Gedacht, van mening.

- FC Uden - Venhorst 0-1 (0-0). 70. T. van de Boogaard 0-1. Rood: Theijssen (FC Uden). ,,Het was een onterechte nederlaag”, constateerde Johan van Osch, trainer van FC Uden. ,,Beide ploegen kregen kansjes, maar zij scoorden wel en wij niet.” Zijn collega Willem van der Burgt zag een matige wedstrijd. ,,Er lukte weinig en we mogen niet klagen met de overwinning. We hebben ons op eigen kracht veilig gespeeld en kunnen nu onbevangen de nacompetitie in.”

- Margriet - DSC 8-0 (3-0). 4. Coskun 1-0, 14. Bouwens 2-0, 34. Schuurmans 3-0, 50. Van Vlijmen 4-0, 57. Schuurmans 5-0, 65. Haas 6-0, 72. Schuurmans 7-0, 80. Groeneveld 8-0. Bijz.: Margriet is kampioen. ,,Natuurlijk zat er wel een beetje spanning op”, bekende Margriet-speler Joey Schuurmans. ,,We stonden opeens bovenaan en dan moet je het ook doen. Het was al snel 2-0 en na de 3-0 was het klaar.” DSC-coach Lenard Weber: ,,We wisten op voorhand al dat dit een loodzware pot ging worden. Margriet is niet voor niks kampioen geworden vandaag. In de nacompetitie gaan we spelen tegen vierdeklasser Herpinia.”

Vierde klasse H

- SIOL - Achilles Reek (1-0). 3. Amanupunnjo 1-0, 48. Van Dreumel 2-0, 55. Maturbongs 3-0, 57. Van der Steen 3-1, 80. Vloet 3-2, 90. Van der Steen (pen.) 3-3. ,,Wij hebben het snel even bekeken en volgens ons spelen we in de nacompetitie tegen Millheezer Boys en OKSV”, aldus bestuurslid Harm Hendriks over de nacompetitie van Achilles Reek.

- Cito - Festilent 3-2 (2-2). 7. Gutte 1-0, 18. Bongers 1-1, 25. Schonenberg 1-2, 40. Alakmak 2-2, 60. Medina Gracia 3-2. ,,We wilden winnen om met een goed vertrouwen de nacompetitie tegemoet te gaan”, sprak Festilent-trainer Maikel van Orsouw.

- Constantia - SDDL 5-1 (3-1). 10. Zegers 0-1, 15. 1-1, 20. (pen.) 2-1, 40. 3-1, 50. 4-1, 75. 5-1. ,,Het seizoen ging als een nachtkaars uit voor ons”, aldus SDDL-trainer Antwan van Rijn. - Juliana Mill - Herpinia 2-1 (2-1). 9. Van Dommelen 1-0, 15. Van der Linden 1-1, 39. Veld 2-1. ,,Ons doel was handhaven, maar we spelen nacompetitie om promotie”, sprak Herpinia-clubman Bennie Kuijpers tevreden.

Vierde klasse I

- DVG - Mariahout 2-1 (0-0). 58. Barten 0-1, 64. Voets 1-1, 68. Van Dooren 2-1. Bijz.: DVG kampioen. DVG-coach Henk van Hattum kon zijn geluk niet op na het behalen van de titel: ,,Ik ben zo ongelofelijk trots op deze groep. Het zijn allemaal kanjers met een goede mentaliteit. We zijn er gedurende het seizoen steeds in blijven geloven en dat heeft vandaag geleid tot deze mooie dag voor iedereen op de club. Laat de derde klasse maar komen.”

- Vorstenbossche Boys - Avesteyn 3-1 (1-1). 2. Dekkers 1-0, 30. Van Houtum 1-1, 36. Van Kessel 2-1, 50. P. Dominicus 3-1. ,,Dit was een mooie wedstrijd met een verdiende overwinning voor ons”, sprak Vorstenbossche Boys-trainer Ruud Fleskens.

- Boxtel - WHV 3-1 (2-0). 22. Djuric 1-0, 45. Van Hamond 2-0, 54. Driessen 2-1, 59. Foster 3-1. ,,We hebben het vandaag goed gedaan. Het ging gemakkelijk”, sprak Boxtel-trainer Henri van den Braak. ,,We hielden al rekening met degradatie. Nu gaan we een klasse lager spelen”, aldus assistent-trainer Bas de Wit van WHV.

- Keldonk - Maliskamp 1-1 (1-0). 12. R. van Lankveld 1-0, 90. Schulte 1-1. ,,De ploegen in de vijfde klasse zijn niet minder dan wij. We zullen aan de bak moeten”, blikt Keldonk-trainer Peter van den Heuvel vooruit op de nacompetitie om lijfsbehoud. ,,Ik ben blij dat we geen nacompetitie gaan spelen. Dat zou lastig gaan worden met zo'n krappe selectie”, aldus Maliskamp-trainer Koos Meesters.

- SCI - VOW 1-0 (1-0). 7. Hommeles (pen.) 1-0. ,,Ik ben dik tevreden. Voor de winterstop hadden we negen punten, nu 31”, jubelde SCI-trainer Jürgen Gerrits. ,,Het leek wel of we voor de eerste keer met elkaar op het veld stonden. Misschien hadden we degradatiestress”, aldus VOW-trainer Jordy van Boxtel.

- Boskant - WEC 1-0 (1-0). 25. 1-0. ,,Tegen de ploegen boven ons hebben de punten gehaald. Tegen de ploegen onder ons hebben we het laten liggen”, aldus WEC-trainer Bas van de Veerdonk.

Vijfde klasse F

- S.V. Brandevoort – Irene afgelast. Bijz.: Irene kwam niet opdagen vanwege te veel geblesseerde spelers.

- Ollandia - HVV Helmond 13-0 (3-0). 9. Dankers 1-0, 31. S. Erven 2-0, 44. S. Erven 3-0, 48. R. Erven 4-0, 51. R. Erven 5-0, 53. R. Erven 6-0, 60. R. Erven 7-0, 61. R. Erven 8-0, 70. R. Erven 9-0, 71. (e.d.) 10-0, 78. Voets 11-0, 85. Raaijmakers 12-0, 89. Raaijmakers 13-0. Trainer Hugo van de Sande van Ollandia: ,,Super mooie uitslag. Complimenten aan de tegenstanders omdat ze door bleven voetballen. Het had eerlijk gezegd ook 20-0 kunnen worden.”

- Racing Boys - Boerdonk 5-2 (2-0). 10. 1-0, 16. 2-0, 46. Dortmans 2-1, 52. 3-1, 56. 4-1, 60. T. van Alphen 4-2, 77. 5-2. Trainer Jan Noten vond de overwinning voor Racing Boys verdiend: ,,Racing Boys was ons de baas en door onervarenheid konden we het duel niet kantelen.”

Vijfde klasse H

- MOSA'14 - GVV'57 3-1 (3-1). 12. R. van de Heuvel 1-0, 20. R. van de Heuvel 2-0, 35. Koenders 3-0, 43. 3-1. Elftalleider Nick van den Helm vindt dat de winst voor zijn ploeg terecht. ,,Wij waren gemotiveerder en maakten voor rust het verschil.”

- Gassel - Ruwaard 14-1 (8-1). 1. 1-0, 5. 2-0, 7. 3-0, 10. Yelmenoglu 3-1, 15. 4-1, 22. 5-1, 29. 6-1, 37. 7-1, 42. 8-1, 50. 9-1, 57. 10-1, 64. 11-1, 71. 12-1, 78. 13-1, 86. 14-1. Rood: Strik (2x geel, Ruwaard). Uiteraard was volgens Elftalleider Mark van den Elzen het spel van zijn ploeg niet best. ,,Het was een drama, de gifbeker is hopelijk nu helemaal leeg. We moeten deze wedstrijd snel vergeten en zijn positief gestemd voor komend seizoen.”

- Ulysses - OKSV 1-4 (1-4). 2. Hidding 0-1, 19. R. Reijs 0-2, 24. Van Ravenstein 1-2, 43. Hidding 1-3, 45. Hidding 1-4. Trainer Sander Janssen hecht weinig waarde aan de nederlaag. ,, Met het oog op de nacompetitie wilden we geen risico lopen en gaven daarom enkele spelers rust.” Collega Peter van Orsouw kijkt ook vooruit: ,,We hebben het hele seizoen constant gepresteerd en dat is beloond met deelname aan de nacompetitie.”

- Ravenstein - De Willy's 3-3 (1-2). 27. 0-1, 42. Suppers 1-1, 45. 1-2, 49. Suppers 2-2, 80. Bruinsma 3-2, 86. 3-3. Trainer Lars van Kan denkt dat zijn team te weinig kreeg met dit gelijkspel”,,We hebben misschien wel twintig 100% kansen gehad.” - SCMH - SCV'58 3-1(1-1). 24. Van de Berg 1-0, 44. 1-1, 62. Van Helvoirt (pen.) 2-1, 70. Van Helvoirt 3-1. Volgens Patrick van der Burgt, elftalleider van SCMH, was het een eenvoudige middag voor zijn ploeg: ,,We behaalden een makkelijke overwinning die een gouden rand kreeg door het afscheid met twee doelpunten van Hans van Helvoirt.”

- Odiliapeel - SBV 3-1 (0-0). 50. Adam 1-0, 71. Van de Brand 2-0, 80. Cruijsen 2-1, 89. Van Leeuwen 3-1. Trainer Arno Willems vindt dat zijn ploeg verdiend de drie punten in Odiliapeel hield: ,,We hadden een duidelijk overwicht en ook de beste kansen waren voor ons.” Elftalleider Jos van Breda vond het een gezapig potje: ,,Het leek meer op zaterdagavondvoetbal met een iets feller en beter Odiliapeel.”

- FC de Rakt - VCO 3-0 (0-0). 78. Van Boxtel 1-0, 81. J. van de Broek 2-0, 89. Wissekerke 3-0. ,,Zonder bovenmatige inspanning trokken we de winst over de streep en we zijn hoopvol gestemd voor de nacompetitie”, aldus elftalleider Joop van Lanen. Trainer Ties van der Zwaan was ondanks de nederlaag tevreden: ,,We hebben lang stand kunnen houden.”

VROUWENVOETBAL

Nacompetitie Hoofdklasse

- Jong PEC Zwolle - SC ’t Zand 4-1 (1-1) 4. 1-0, 9. Wintermans 1-1, 53. 2-1, 68. 3-1, 71. 4-1. ,,We zien volgende week nog kansen om door te stomen naar de tweede ronde”, zei ’t Zand-coach Jack Herndanez. ,,Dan zijn we completer.”