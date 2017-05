Amateurvoetbal zondag 28 mei

DEN BOSCH/ TILBURG/ LANGSTRAAT / VEGHEL / UDEN / OSS Hoe is jouw ploeg bezig in de nacompetitie? Bekijk het hier in het overzicht.

Nacompetitie Derde divisie

- De Meern - OSS'20 2-1 (1-0). 33. El Yakoubi 1-0, 49. Pijnenburg 2-0, 63. Yasar 2-1. OSS'20-trainer Maarten van Vugt: ,,Over twee duels zijn zij de terechte winnaar."

Nacompetitie Eerste klasse

- Unitas - Emplina nv 0-1 (0-1). 8. Voorhaar 0-1. Bijz.: Unitas naar volgende finale door winst in strafschoppenserie. Emplina blijft tweedeklasser. 7. Voorhaar 0-1. ,,We maakten snel de achterstand van vorige week goed en het stond bij ons verdedigend een stuk beter dan in de thuiswedstrijd", zei Emplina coach Erik Meulendijk. ,,Ook in de verlenging bleven we voetballend goed overeind. Maar helaas bleek Unitas in de noodzakelijke strafschoppenserie net iets koeler dan wij."

- DESK - Unitas'30 0-4 (0-2) 44. Bollaart 0-1; 45+2. Ubbink 0-2; 47. Kwee 0-3; 57. Broos 0-4. DESK degradeert naar de derde klasse; Unitas'30 speelt twee wedstrijden tegen Hoeven met als inzet promotie naar de tweede klasse.

- Roosendaal - Waspik 3-3 (2-1) 15. 1-0; 16. Verschuren 1-1; 40. 2-1; 55. 3-1; 70. Verschuren 3-2; 80. Van den Hoven 3-3. Rood: speler van Roosendaal. Waspik verloor de eerste wedstrijd met 0-1 en is dus uitgeschakeld. ,,Over twee wedstrijden waren we de betere ploeg, dan is het des te zuurder dat je toch niet doorgaat", aldus trainer Ruud van den Heuvel.

- Baardwijk - Haarsteeg 1-0 (1-0) 45. Klerx 1-0. Bijzonderheid: Baardwijk speelt komende zaterdag en op tweede pinksterdag twee wedstrijden tegen de amateurs van FC Eindhoven. ,,We hadden het lastig met de lange bal die Haarsteeg speelde, maar uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. Want we creëerden de meeste kansen", aldus aanvaller Tom Sleenhoff.

- ODC - FC Eindhoven 0-2 (0-0) 76. Payo 0-1, 83. Payo 0-2. ,,We startten prima en hadden al snel op een 2-0 voorsprong moeten komen. Gaandeweg het duel bloeide het een beetje dood bij ons. Komend seizoen gaan we weer voor promotie", aldus ODC-coach Goeran van den Heuvel.

- Moerse Boys - Heeswijk 4-1 (1-1). 24. Haast (pen.) 0-1, 31. P. Goossens 1-1, 69. P. Goossens 2-1, 70. Van den Broek 3-1, 85. Boomaerts 4-1. Bijz.: Heeswijk is uitgeschakeld in de nacompetitie, de eerste wedstrijd werd met 1-0 gewonnen. ,,We geven de wedstrijd in een minuut weg", baalde Heeswijk-trainer Marc van de Ven.

- Beerse Boys - Zeelandia Middelburg 3-2 (3-0). 8. Van Heerbeek 1-0, 23. Cabenda (e.d.) 2-0, 43. Mulders 3-0, 76. Wissel 3-1, 81. Wissel (pen.) 3-2. Bijz.: Beerse Boys naar de finale waarin het speelt tegen Unitas. ,,In dit soort wedstrijden gaat het om de winst", zei Cemal Yilmaz, trainer van Beerse Boys, na afloop. ,,We hebben het na rust slordig uitgespeeld, maar voor de eerste helft verdienen de jongens een pluim."

Nacompetitie Tweede klasse

- Erp - Bladella 4-2 (1-1). Erp wnv. 22. De Jong 1-0, 45. Van Overbeek (pen.) 1-1, 76. Claasse 2-1, 90+6. Van Overbeek 2-2, 111. Schouten 3-2, 120. Den Dekker 4-2. Bijz.: Erp speelt in de finale van de nacompetitie tegen Longa. Rood: De Jong (Erp). ,,Na de rode kaart hebben we onze tactiek aangepast", bekende Erp-trainer André Cornelissen. ,,We lieten hun het spel maken en hebben gewacht op onze kans."

- Sparta'18 - DAW 0-2 (0-1). 29. Vos 0-1, 81. Vos 0-2. Bijz.: DAW is ondanks de overwinning uitgeschakeld, want thuis verloor het met 1-4 van Sparta'18. ,,We hebben een legio kansen gehad", zag DAW-bestuurslid Erwin Christiaans. ,,Twee doelpunten is slechts een magere afspiegeling."

- Oranje Zwart - Venhorst 0-5 (0-3). 5. T. van Sleeuwen 0-1, 14. T. van Sleeuwen 0-2, 30. T. van Sleeuwen 0-3, 55. T. van Sleeuwen 0-4, 78. R. van Sleeuwen 0-5. Bijz.: Venhorst speelt in de nacompetitiefinale voor promotie naar de tweede klasse tegen Stormvogels'28. ,,De wedstrijd verliep volgens een ideaal scenario", liet een tevreden Venhorst-trainer Willem van der Burgt weten.

- Volkel - Stormvogels'28 1-2 (0-1). 20. 0-1, 71. Teeuwen 1-1, 89. (pen.) 1-2. Bijz.: Volkel verloor het uitduel eveneens met 2-1 en is uitgeschakeld. ,,Stormvogels begon goed, terwijl wij slap begonnen, bekende Volkel-trainer Tom van Dalen. ,,Na de beginfase waren de ploegen gelijkwaardig, maar op basis van twee wedstrijden gaan zij terecht door."

Nacompetitie Derde klasse

- BMC - Theole 3-0 (0-0). 52. Verhoeven 1-0, 56. Voets 2-0, 71. Voets 3-0. Rood: 38. Elmaz (Theole, 2x geel). ,,Ik vond dat we van begin tot eind beter voetbal lieten zien en daardoor verdiend hebben gewonnen van Theole. Nu wacht Zwaluw VFC in de finaleronde. We hebben er veel zin in", sprak BMC-coach Jan van Grinsven.

- Den Dungen - Bruheze 2-2 wnv (1-0). 55. Van Loon 1-0, 93. Sterks 2-0, 119. Cooyman 2-1, 120+1. Kemper 2-2. Rood: 87. Brouwers (Bruheze, 2x geel). Bijz.: Den Dungen degradeert naar de vierde klasse. Den Dungen-verdediger Rens Broeren: ,,Ik heb hier geen woorden voor. Wat een wedstrijd was dit. Ongelofelijk dat we zijn gedegradeerd."

-Were Di - Acht 4-2 (1-0). 18. Stieger 1-0, 51. Roestenburg 1-1, 62. Stenvert 2-1, 79. Kuijpers 3-1, 85. Roestenburg 3-2, 90+3. Stenvert 4-2. ,,We gaan de finale in. Dat hadden we begin dit seizoen niet gedacht", zei Were Di-coach Peter Burg.

- Taxandria - GVV 3-0 (1-0). 36. Giel van de Ven 1-0, 61. De Jong 2-0, 74. Geert van de Ven 3-0. ,,Na de 1-7 zege van vorige week kon er weinig meer mis gaan. Het was enkel zaak om het koppie erbij te houden en dat is gelukt", aldus de tevreden Taxandria-coach Edwin Verheijen die het in het pinksterweekeinde met zijn ploeg opneemt tegen vierdeklasser Boxtel.

- Gudok - DIA 4-1 (1-1). 5. 0-1, 21. Hennekam 1-1, 55. Egeraat 1-2, 80. Melis 1-3, 85. Melis 1-3. Coach Hans Staps van Gudok keek al vooruit naar de volgende ronde waarin de Tilburgse vierdeklasser de Waalwijkse derdeklasser RWB treft: ,,Ook die twee wedstrijden willen we winnen, want promotie is ons doel."

- RWB - SV Reeshof 3-4 (0-2). 7. Mutsaers 0-1, 12. Smolders 0-2, 55. 1-2, 67. Donders 1-3, 72. 2-3, 84. Van Otterloo 2-4, 88. 3-4. ,,Na de 3-0 thuisnederlaag weigerden wij de handdoek te gooien en dat hebben we vandaag bewezen", aldus Reeshof-coach Ronald Los. ,,We hebben het RWB heel moeilijk gemaakt. Na 0-2 bij rust hikten we tegen de 0-3 aan maar werd het 1-2. Daarna ging het op en neer en wonnen we de wedstrijd wel maar kwamen we dus een paar goals te kort. Jammer dat het hier voor ons ophoudt, maar ik ben trots op de ploeg en kijk al weer uit naar volgend seizoen."

- SBC - GSBW 2-3 (2-0). 2. 1-0, 40. 2-0, 50. Schel 2-1, 56. Maas 2-2, 82. Becker 2-3. ,,Een fantastische prestatie met deze jonge ploeg. We komen met 2-0 achter maar buigen het na een tactische omzetting na rust helemaal om. Na de 1-0 zege van vorige week, geeft dit nog meer vertrouwen voor het beslissende tweeluik tegen Were Di", aldus GSBW-coach Dennis de Bruijn.

- RWB - Reeshof 3-4 (0-1) 6. Mutsaerts 0-1; 50. Van Otterlo 0-2; 68. Timmermans 1-2; 77. Donders 1-3; 80. Possemis 2-3; 90. Van Otterlo 2-4; 90+3. Khaled Amir 3-4. RWB won de eerste wedstrijd met 0-3 en speelt zaterdag en maandag twee wedstrijden tegen TSVV Gudok om lijfsbehoud. ,,Ik kon maar vijf vaste basisspelers opstellen, want vorige week raakten er een paar geblesseerd en donderdag bij een volleybaltoernooi tijdens de familiedag van RWB kwamen er nog een paar bij. Daardoor hebben we het nog erg lastig gehad tegen Reeshof", vond trainer Tom Heijkoop.

- WDS'19 - Nieuwkuijk 2-3 (1-0) 30. B. Avci 1-0; 60. 2-0; 90+7. Van Buul 2-1; 114. Raijmakers 2-2; 119. De Vaan 2-3. Rood: Van Kleef (WDS'19) Nieuwkuijk, dat de eerste wedstrijd met 3-2 won van WDS'19, treft komende zaterdag VVR thuis, maandag gaat de ploeg naar Rijbergen toe. ,,In de allerlaatste minuut sleepten we er nog een verlenging uit. Toen wist ik honderd procent zeker dat we de finale zouden halen, want WDS zat er conditioneel helemaal doorheen", aldus trainer Patrick Berkelmans.

- Mariahout - Ulysses 1-1 (0-0). 55. Leenders 1-0, 90. Brugmans 1-1.

- DSC - Herpinia 4-1 (2-1). 3. Seddiqi 0-1 (pen.), 12. De Groot 1-1, 23. Veldhuis 2-1, 47. Van Heel 3-1, 58. Burg 4-1. Bijz.: DSC degradeert naar de vierde klasse. DSC-coach Lenard Weber: ,,Met opgeheven hoofd hebben we het seizoen afgesloten vandaag. Natuurlijk wisten we na de 6-0 nederlaag van afgelopen week dat het zwaar ging worden. DSC zal sterker terugkomen, dat weet ik zeker." ,,Het was een zomeravondwedstrijdje", aldus Herpinia-clubman Bennie Kuijpers. Doordat Herpinia al vroeg op voorsprong kwam, was de spanning al snel uit de wedstrijd.

- Festilent - DBS 2-1 (1-1). 1. Van Hout 0-1, 30. 1-1, 88. S. van de Heuvel. "Na een minuut kwamen we al op 1-0. Dat was een fijne binnenkomer", aldus Festilent-trainer Maikel van Orsouw.

- Zwaluw VFC - Avesteyn 1-0 (0-0). 88. Moes 1-0. ,,Het ging erg moeizaam vandaag. Er zat te weinig beleving in en we maakten het onszelf veel te lastig. Gelukkig zijn we wel door naar de finaleronde", aldus Zwaluw-verdediger Gilles van Oers. ,,Stiekem had er meer in gezeten. We hadden de betere kansen en het betere van het spel", aldus Avesteyn-trainer Lucien Roeffen.

- FC Schadewijk - Boxtel 3-4 (2-2). 14. Vogels 0-1, 22. El Ghezaoui 1-1, 35. Van de Wielen 1-2 (e.d.), 42. el Ghezaoui 2-2, 60. Van Homelen 2-3, 89. van Homelen 2-4, 81. el Ghezaoui 3-4. ,,We hebben ons gekwalificeerd voor de finaleronde ten koste van een beter voetballende tegenstander. Dat is absoluut een compliment waard", juichte Boxtel-coach Henri van den Braak, die in de finaleronde gaat spelen tegen derdeklasser Taxandria, waar zijn zoon Teun voetbalt. ,,Het zat er niet in vandaag. Dat is spijtig, maar zo is voetbal", sprak FC Schadewijk-trainer Giel van Orsouw over de uitschakeling in de nacompetitie.

Nacompetitie vierde klasse

- RKTVC - OSC'45 1-1 (0-1). 6. Matthew Maas 0-1, 75. 1-1. Trainer Jeroen Beekwilder van OSC'45: ,,We startten nog sterker dan de eerste wedstrijd. Daardoor kwamen we al snel op voorsprong. In de tweede helft was de pijp leeg en konden we de overwinning niet naar ons toe trekken. Wij hebben ons doelstelling van dit seizoen bereikt en daar zijn we met zijn allen enorm trots op."

- EDN'56 - Sterkel 3-0 (1-0) 38. Stan Loonen, 46. Coen van Oirschot, 90. Coen van Oirschot. ,,Na een seizoen waarin alles tegen zat ben ik heel erg blij met handhaving", zegt EDN coach Richard de Beer.

- SDO'39 - DOSL 0-5 (0-2) . ,,Ik had me een ander afscheid gewenst", zegt vertrekkend coach Wil Doleweerd.

- Berkdijk - Chaam 0-4 (0-2) 0-1; 0-2; 72. De Rooij 0-3; 75. Hoefnagel 0-4. Rood: Smulders (Berkdijk). Berkdijk, dat de eerste wedstrijd met 2-3 won, degradeert na één seizoen naar de vijfde klasse; Chaam promoveert naar de vierde klasse. ,,Weer twee geschorsten, twee geblesseerden, twee met vakantie. Het hele seizoen heb ik al moeten schipperen. Dat was één keer te veel", aldus trainer Erik van Esch.