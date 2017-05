Amateurvoetbal zondag 7 mei

Derde divisie zondag

- UDI'19 - Hercules 2-2 (1-0). 12. Wassenberg 1-0, 61. De Ruijter 2-0, 79. Issarti 2-1, 88. Vlug 2-2. UDI-middenvelder Mees Linders: ,,Doodzonde dat we in deze cruciale fase wederom een voorsprong in de slotfase alsnog weggeven. Gelukkig hebben we handhaving nog wel in eigen hand.”

- Be Quick 1887 - Dongen 1-3 (1-1). 1. Mijnhijmer 0-1, 28. Careman 1-1, 56. Kolkert 1-2, 77. Koenen 1-3. Bijz.: Dongen eindigt definitief op de derde plaats en kwalificeert zich daarmee voor de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie. ,,Dit is geen mooie prestatie, maar dit is een wereldprestatie. Wat ben ik trots”, juichte Dongen-coach Ron Timmers.

- Magreb'90 - OJC Rosmalen 2-2 (1-2). 1. Meilant 0-1, 17. Van der Ven 1-1, 45. Meerveld 1-2, 46. Reclaoui 2-2. OJC Rosmalen-trainer David Vecht: ,,Het was een vermakelijk potje. Beide teams speelden vol op de aanval.”

- Jong FC Den Bosch - Juliana'31 1-2 (0-1). 26. Verhoeven 0-1, 55. De Jong 0-2, 78. Van der Sande 1-2. Jong FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven: ,,Het was niet voldoende vandaag. We hebben het nu niet meer in eigen hand of we er in blijven.”

ZUID 1

Hoofdklasse B

- DOSKO - OSS'20 4-2 (2-1). 6. Alkir 0-1, 10. Van Zwam 1-1, 39. Fortunati 2-1, 47. Van Zundert 3-1, 56. Van Zwam 4-1, 88. Van den Berg 4-2. OSS'20-trainer Maarten van Vugt: ,,We hebben er alles aan gedaan om niet te verliezen. De effectiviteit heeft de doorslag gegeven.”

- Blauw Geel - Nuenen 4-4 (2-3). 5. Verbakel 1-0, 15. Bangoura 1-1, 19. Marcelli 1-2, 33. Egmond 2-2, 44. 2-3, 49. 2-4, 67. Mols 3-4, 91. Dobbelsteen 4-4. Blauw Geel'38-trainer Niels van Casteren: ,,Ondanks dat we al kampioen zijn, willen we graag onze wedstrijden winnen. Helaas lukte dat niet tegen Nuenen.” - DESO - EHC 0-2 (0-0). 48. 0-1, 90. 0-2. DESO-trainer Marck Cieraad: ,,We hadden een goede uitgangspositie om ons veilig te spelen, nu wordt het nog erg spannend. We wisselden nog aanvallend, maar dat mocht niet baten.” ZUID 1

Eerste klasse C

- Nemelaer - HVCH 2-0 (2-0). 13 W. Diepens 1-0, 14. Van Baast 2-0. Nemelaer- trainer Omer Kaya: ,,Met name het eerste half uur speelde we heel goed.. In de tweede helft hebben we de voorsprong prima verdedigd.” HVCH-trainer Harry Blokhuis: ,,We begonnen veel te slap. Zij gaven honderdvijftig procent.”

- MOC'17 - SC 't Zand 0-4 (0-2). 13. Van der Kaaij 0-1, 31. Geeroms 0-2, 67. Van Hal 0-3, 87. Van Hal 0-4. ,,We zijn nu definitief veilig en dat voelt erg goed. Daarmee is onze hoofddoelstelling behaald”, jubelde SC 't Zand-coach Jeroen van Bezouwen.

- RKTVV - Beerse Boys 3-1 (1-0). 16. Sonnenschein 1-0, 51. Ansoe 2-0, 78. Mulders 2-1, 85. Allach 3-1 (pen.). ,,Het was erop of eronder vandaag. Door de winst hebben we ons defintief weten te handhaven en dat is mooi voor de jongens. Hopelijk kunnen we de derde periode nog pakken”, aldus RKTVV-coach Ousmane Camara. ,,Voor ons wordt komende week cruciaal. We zullen hoe dan ook moeten winnen om nog kans te maken op directe handhaving”, aldus Beerse Boys-coach Cemal Yilmaz.

- TOP - Goes 2-1 (1-1). 2. Alibasic 1-0, 44. Tawfik 1-1, 70. Van Geenen 2-1. TOP-trainer Chris van den Dungen: ,,We stonden achterin als een huis. We kunnen nu nog een periodetitel winnen. Erg mooi.”

Tweede klasse E

- DESK - Madese Boys 3-0 (1-0) 22. De Bresser 1-0; 75. Bastianen 2-0; 83. Bastianen 3-0. ,,De teamspirit was geweldig. En deze keer werden de kansen wel benut. We staan nu weer boven Sarto, dus veilig. Komende zondag hebben we bij Rood Wit W aan een punt genoeg om ons te handhaven. Dat wordt lastig, want die ploeg kan kampioen worden”, aldus trainer Harry Biemans.

- Rijen - Kruisland SC 6-1 (1-0). 44. Trommelen 1-0, 52. Trommelen 2-0, 59. Trommelen 3-0, 65. Ben Messaoud 4-0, 88. Mannie 4-1, 90. Van den Heuvel 5-1, 90. Trommelen 6-1.

- Uno Animo - VOAB 0-1 (0-1). 10. Beerens 0-1. Uno Animo-trainer Stefan Brok: ,,De drive van VOAB was groter om er iets moois van te maken.” VOAB-aanvoerder Casper van Beers: ,,We zijn enorm opgelucht dat we ons definitief hebben veilig gespeeld.”

Tweede klasse F

- Baardwijk - Erp 3-0 (1-0) 25. Den Exter 1-0; 60. Klerx 2-0; 84. Klerx 3-0. ,,We hebben de laatste strohalm gegrepen om ons rechtstreeks te handhaven. Dan nog zijn we afhankelijk van wat Nieuw Woensel komende zondag tegen WSC doet. We gaan de komende zeker een telefoontje plegen met de hekkensluiter”, zegt trainer Peter Remie. ,,Baardwijk was strijdlustiger dan ons”, bekende Erp-trainer André Cornelissen.

- WSC - BVV 1-2 (1-1) 25. Kusters 0-1; 45. Petrov 1-1; 85. Dogan 1-2. ,,Ongelooflijk dat we deze wedstrijd hebben verloren. BVV was in gedachten al lang bezig met de bekerfinale. We kregen kans op kans, maar maakten het niet af. Volgende week zullen we moeten winnen van Nieuw Woensel om Baardwijk eronder te houden”, aldus WSC-trainer Roland Schuermans. BVV trainer Bas Gösgen: ,,We hebben onze sportieve plicht gedaan en gaan nu toe werken naar de bekerfinale die we op 20 mei tegen Hoek spelen.”

- Best V - Helvoirt 1-2 (0-1). 5. Van Hattum 0-1, 88. Huyberts 1-1, 90 + 2 Meijer 1-2. ,,Bij een overwinning zondag thuis tegen Oirschot Vooruit zijn we kampioen. Deze kans mogen we niet laten lopen”, verklaarde Helvoirt-middenvelder Nick van der Bruggen na de gewonnen thriller in Best.

- Emplina - Heeswijk 3-1 (0-0). 50. Van Meurs 1-0, 70. Henriquez (pen.) 2-0, 75. Heerkens 2-1. 85. Voorhaar 3-1. ,,De nacompetitie om promotie is nu wel heel dichtbij na deze zege”, verklaarde Emplina trainer Erik Meulendijk, die de 16-jarige B-junior Jan Bos succesvol liet debuteren. ,,Voor rust hadden we het achterin prima voor elkaar, maar waren we aanvallend onmachtig”, zag Heeswijk-trainer Marc van de Ven. ,,Na de openingstreffer werd het een open wedstrijd.”

- Oirschot Vooruit - EVVC 3-1(0-2) 30. 0-1, 35. 0-2, 47. Van Zandvoort 1-2, 75. 3-1. EVVC-trainer Stephan Hesemans: ,,We hadden een slechte start en bij 2-1 werd er volgens mij, een zuiver doelpunt van ons afgekeurd.”

- Prinses Irene - Schijndel 0-0. ,,Dit verdiende punt geeft me een positief gevoel na een teleurstellend seizoen”, vond Schijndel trainer Hans Lathouwers. ,,We hadden kansen genoeg om te winnen, maar we misten scherpte”, vertelde William van der Steen, trainer van Prinses Irene

Derde klasse B

- RWB - Bavel 3-0 (1-0) 29. Timmermans 1-0; 52. Van Baardwijk 2-0; 75. Van Baardwijk 3-0. ,,Acht weken geleden waren we al dood en begraven, maar vandaag hebben we op eigen kracht de nacompetitie gehaald om ons vege lijf te redden. Daar zijn we best trots op”, aldus trainer Tom Heijkoop.

- Waspik - SCO 1-3 (1-1) 13. Verschuren1-0; 45. 1-1; 46. 1-2; 90. 1-3. ,,In deze laatste wedstrijd ging het er ons om, om de boel heel te houden en geen kaarten te pakken. Want over twee weken begint voor ons de nacompetitie met wedstrijden tegen Sarto of Roosendaal”, aldus trainer Ruud van den Heuvel.

- Oosterhout - Hilvaria 0-2 (0-2). 9. Van Rijswijk 0-1, 37. Hendriks 0-2. ,,De jongens geven mij een fantastisch afscheid: een zege met sprankelend voetbal”, jubelde Hilvaria-coach Niels Seuntjens.

- ZIGO - TSC 1-1 (1-0). 20. Kuijpers 1-0, 82. Van Dam 1-1. Rood: 35. Van Eersel (ZIGO). ,,We spelen de beste wedstrijd van de afgelopen twee seizoenen”, zei ZIGO-coach Jeremy Buchly.

- Right’Oh - NOAD 10-0 (3-0). 10. Langermans 1-0, 15. De Deugd 2-0, 25. Langermans 3-0, 56. Langermans 4-0, 60. Van den Berk 5-0, 63. Sarkis 6-0, 67. Langermans 7-0, 75. Oudzegel 8-0, 85. Gorissen 9-0, 90. Oudzegel 10-0. ,,Het is in en in triest”, zei NOAD-coach Wim Pulles.

Derde klasse C

- TGG - Vlijmense Boys 4-2 (2-0) 24. De Jong 1-0; 29. Van Zeelst 2-0; 62. Van Zeelst 3-0; 64. Van den Bogaard 4-0; 70. Bakkali 4-1; 90+1. Van Bijnen 4-2. ,,Verdiend verloren, maar dat doet er niet toe. Ik had expres een paar spelers op de bank gehouden, want komende zondag spelen we tegen onze grote rivaal Haarsteeg”, aldus trainer Jean Falkenburg. ,,Nog één zege zijn we verwijderd van een historisch kampioenschap. We gaan ons goed voorbereiden en volgende week hopen we te kunnen knallen tegen VCB”, aldus TGG-coach Marc van Delft.

- Haarsteeg - Zwaluw VFC 4-3 (2-1) 7. Aloserij 1-0; 8. Van de Griendt 2-0; 34. Moes 2-1; 65. Van Oers 2-2; 68. Van Herpen 2-3; 72. Sebastiaan van Bakel 3-3; 75. Bjorn van den Wildenberg 4-3. ,,We zijn veilig, want Taxandria heeft verloren. Dus gaan we de nacompetitie in voor promotie. We beginnen met een wedstrijd tegen Baardwijk of WSC. Ik heb liever Baardwijk, want ik word volgend seizoen trainer van WSC”, aldus trainer Norbert Rebsch. Zwaluw VFC-coach John Laponder. ,,Een gelijkspel was in mijn ogen terecht geweest. Deze nederlaag is achteraf gezien wel zuur, zeker voor het moraal.”

- RKDVC - LONGA 0-0. ,,Een wedstrijd die geen doelpunt verdiende. Dat ene puntje heeft ons definitief in de veilige haven geloodst”, vond RKDVC-trainer John Meijs. ,, Dit was de beste wedstrijd van de laatste zes weken”, stelde Longa-coach Sofus de Rooij vast.

- ODC - Nevelo 6-0 (1-0). 15. S. van Lokven 1-0, 53. Schellekens 2-0, 60. Verkaik 3-0, 69. Van de Kerkhof 4-0, 71. Dammers 5-0, 78. Schellekens 6-0. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen vandaag. De druk ligt nog steeds bij TGG. Ik hoop dat we zondag de titel kunnen pakken”, aldus ODC-coach Goeran van den Heuvel.

- Real Lunet - CHC 10-1 (3-0). 24. Van den Berk 1-0 (pen.), 26. Van Rijn 2-0, 28. Dix 3-0, 48. Van Rijn 4-0, 49. El Aharchaou 5-0, 57. Noijen 5-1 (pen.), 62. Kabaseke 6-1, 72. Kabaseke 7-1, 74. Kabaseke 8-1, 79. Kabaseke 9-1, 86. Thijs 10-1. Bijz. CHC degradeert naar vierde klasse. CHC-coach Henry van der Linden: ,,Dit was vandaag een schande. Voor mij en mijn assistent Ben van der Werve was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Sommige jongens doen op het veld maar wat. Ben en ik zijn ook per direct gestopt en zullen volgende week niet meer op de bank zitten.” Real Lunet-coach Glenn Simon: ,,We hadden maar één doel en dat was vandaag winnen. Dat is dus gelukt en bovendien hoeven we niet meer bang te zijn voor de nacompetitie.”

- RKJVV - VCB 1-3 (1-1). 4. Adere 1-0, 44. Verlouw 1-1, 90. Mallens 1-2, 90+4. Van de Ven 1-3. Bijz.: 45. Mallens (VCB) mist penalty. ,,Dit was de laatste thuiswedstrijd in de clubhistorie van RKJVV. Dan is het erg zuur dat we met 1-3 verliezen en dan met name vanwege de manier waarop. Een aantal jongens geloofden het allemaal wel”, vertelde RKJVV-coach Arthur Hoyer teleurgesteld. ,,We hebben de eindsprint op tijd ingezet om ons te handhaven”, zei VCB-coach Ercument Metin.

- SVSSS - Taxandria 4-0 (1-0). 16. Tjoa 1-0, 62. De Laat 2-0, 71. Stijn van den Brand 3-0, 90+1. Tjoa 4-0. SVSSS-trainer Pierre van Berkel: ,,Het was een eenvoudige middag.” Taxandria-trainer Edwin Verheijen: ,,We komen van een ijskoude kermis thuis.”

Vierde klasse D

SC Elshout - Blauw Wit'81 2-2 (1-0) Van Delft 1-0; 60. Jansen 1-1; Van Delft 2-1; Netten 2-2. ,,Voor beide ploegen was er niets meer te winnen. Wij hebben na de winterstop te veel punten laten liggen tegen kleinere ploegen en grijpen daardoor helaas naast de play-offs”, aldus coach Toon Stokkermans van Blauw Wit.

- Nieuwkuijk - HHC'09 3-2 (1-0) 33. Ryan van Buul 1-0; 62. Akturan 1-1; 75. Raijmakers 2-1; 90. Van de Wiel 2-2; 90. Raijmakers 3-2. ,,HHC maakte gelijk, stond nog volop feest te vieren. Wij trappen af en dus stond Max Raijmakers vrij voor doel. Een knotsgekke situatie, het leverde wel drie punten op”, zag trainer Patrick Berkelmans.

- SV Reeshof - Berkdijk 3-1 (2-0) Vreven 1-0; Vreven 2-0; Elen 3-0; Van Ark 3-1. ,,We hadden veel moeite met deze goed voetballende ploeg. En met het kunstgrasveld dat al dertien jaar oud was”, aldus trainer Erik van Esch.

- SVG - FC Engelen 0-4 (0-3). 10. Uluman 0-1, 20. Van Rijswijk 0-2, 42. Uluman 0-3, 50. Uluman 0-4. FC Engelen-trainer Ron Schrier: ,,We moeten volgende week zondag nog 5 keer scoren om de 100 doelpunten te halen.”

- Raamsdonk - TSV Gudok 0-3 (0-1). 30. Spijkers 0-1, 58. Van de Ven 0-2, 90. Hoezen 0-3 (pen.). Bijz.: 36. Raamsdonk mist strafschop. ,,Drie punten, drie goals en haast geen kansen weggegeven. Nu is het afwachten wat de play-offs ons straks gaan brengen” , aldus coach Hans Staps.

Vierde klasse E

- Oisterwijk - Essche Boys 4-3 (2-2). 10. Damen 1-0, 22. Raqi 2-0, 35. Van Gemert 2-1, 43. Van Gemert 2-2, 46. Van de Bruggen 3-2, 74. Raqi 3-3, 83. Ismaljov 4-3. Essche Boys-trainer Rob van Griensven: ,,Oisterwijk moest vandaag winnen en speelde het laatste halfuur alles-of-niets. Daarbij gaf de scheidsrechter wel erg veel vrije trappen rond het 16-metergebied.” ,,Nu toonden we wel veerkracht”, aldus Oisterwijk voorzitter Will van Avendonk.

- Were Di - Jong Brabant 3-2 (0-2) 10. Robben 0-1, 36. Van van de Linde 0-2, 68. Schalken 1-2, 73. Stenvoort 2-2, 77. Heinen 3-2. ,,Een mindere wedstrijd winnen is heel knap van mijn ploeg”, aldus Were Di coach Peter Burg. ,, Ik ben heel trots op de groei van mijn jonge ploeg”, zegt Jong Brabant coach Boy van de Bogaard.

- Spoordonkse Boys - Riel 3-0 (1-0) 20. Stratum 1-0, 48. Stratum 2-0, 83. van Agt 3-0. ,,Wij doen niet aan cadeautjes”, zegt Spoordonkse Boys coach Jasper van Hoof over zijn kampioensploeg. ,,Er moet echt iets veranderen bij ons team”, zegt Riel coach Mathieu van der Steen.

- GSBW - Audacia 1-1 (1-1) 21. Schell 1-0, 44. Outmayer 1-1. ,,Deze wedstrijd typeert ons hele seizoen”, zegt Audacia coach Martijn van Wanrooy. ,,Volgende week zullen we er staan om dit seizoen te bekronen met de periode titel”, zegt GSBW coach Dennis de Bruijn.

- RKDSV - OVC'26 4-2 (2-2) 27. Akkermans 0-1, 30. Janssen 1-1, 50. Timmermans 2-1, 58. Akkermans 2-2, 78. Van Gestel 3-2 , 85. Iselin 4-2. ,,'Prachtig voor Gijs van Gestel dat hij scoort bij zijn afscheid”, aldus RKDSV coach Frans Verbeek. ,,We kwamen vandaag voor drie punten”, zegt OVC coach Rob van der Kaaij.

Vierde klasse F

- Wilhelmina - Teisterbanders 5-1 (1-1). 8. Netten 1-0, 18. 1-1, 47. Van Drunen 2-1, 48. Van Ham 3-1, 72. Netten 4-1, 77. Netten 5-1. Wilhelmina-trainer Hennie van Ooijen: ,,Na rust speelden we veel losser, met meer bravoure. Als Theole komende donderdag niet wint, dan zijn we kampioen.”

- Rhelico - HRC'14 5-2 (2-1). 15. 1-0 (pen), 20. Broeders 1-1 (pen), 38. 2-1, 50. Van Doormalen 2-2, 57. 3-2, 70. 4-2, 83. 5-2. HRC'14-trainer Harald van Deelen: ,,Door deze geflatteerde nederlaag zijn we vandaag officieel gedegradeerd.”

- NLC'03 - Theole 2-2 (2-0). 30. Van Boxtel 1-0, 43. Van Boxtel 2-0, 75. 2-1, 80. 2-2. Rood: 80. R. Bijl (NLC'03). ,,Op het einde was het billenknijpen, maar ik ben blij met een punt. We hebben ons gehandhaafd”, aldus NLC'03-trainer Gerrit van Uden.

- Beesd - FC Schadewijk 1-4 (0-1). 35. Shlomo 0-1, 49. Vos 0-2, 56. Van Schijndel 0-3, 70. Van de Water 1-3, 83. Quekel 1-4. ,,Vriend en vijand is erover eens dat het vandaag een dikverdiende overwinning was voor FC Schadewijk”, aldus FC Schadewijk-trainer Giel van Orsouw.

Vierde klasse G

- Steensel - SDO '39 4-1 (1-0). 20. 1-0, 50. 2-0, 60. 3-0, 75. Dijkstra 3-1, 82. 4-1. ,,Heel teleurstellend en SDO-onwaardig. Volgende week moeten we winnen van DVS anders degraderen we”, aldus assistent-trainer Tommy van Gestel.

- DVS - Hulsel 4-2 (1-1). 10. Maas 0-1, 15. 1-1, 75,. 2-1, 76. 3-1, 80. Perry 3-2, 90. 4-2. Hulsel-aanvoerder Stein van Rooij baalde: ,,Het was allemaal niet best van onze kant.”

- HMVV - BES 2-1 (0-0). 55. 0-1, 70. Staal 1-1, 80. Jansen 2-0.,,We maken nu zelfs ineens nog kans op promotie want we zijn nog in de race voor de derde periodetitel. Niet slecht al zeg ik het zelf”, aldus captain Roel Lavrijsen.

Vijfde klasse C

- Dussense Boys - SVSOS 3-1 (1-1) 9. A. Segeren 1-0; 33. Dieker 1-1; 46. A. Segeren 2-1; 55. Sassen 3-1; 88. Leemans (pen.) 4-1. Dussense Boys is kampioen geworden. ,,Die twee snelle goals na rust moesten wij onszelf aanrekenen. In de slotminuten kregen we nog een terechte strafschop tegen”, aldus SVSOS-coach Frank van Dongen.

- Chaam - FC Drunen 2-0 (1-0) 9. Van den Broek 1-0; 54. Van den Broek 2-0. ,,We hebben het Chaam zo moeilijk mogelijk gemaakt, maar meer dan een nederlaag zat er niet in”, aldus trainer Suat Tasci.

- Willem II - WSJ 3-7 (1-3). 10. 1-0, 24. Gul 1-1, 32. Gharmaoui 1-2, 43. Hesselberth 1-3, 50. 2-3, 60. Hesselberth 2-4, 70. Gul 2-5, 75. Gharmaoui2-6, 80. Hesselberth 2-7, 85. 3-7. ,,Nu hopen dat de derde plaats recht geeft op de play-offs zodat we toch nog voor promotie kunnen gaan”, aldus assistent-coach Toine Hesselberth van WSJ.

Vijfde klasse D

- Maaskantse Boys - OSC'45 1-1 (0-1). 25. 0-1, 61. Van Creij 1-1. Trainer Maurizio Atzeni vindt dat zijn ploeg ruim had moeten winnen. ,,We speelden goed en creëerden meer dan tien grote kansen en dan is slechts één doelpunt te mager.”

- Broekhoven – Tuldania 0-2 (0-1). 38. Wijten 0-1, 70. Rien van de Wouw 0-2. ,,Met 44 punten halen we toch de play-offs niet. Dat maak je niet vaak mee. Volgend seizoen beter”, aldus Tuldania-coach Kees Mollen. Speler/coach Tarik Lamaafar van Broekhoven: ,,Na rust werd het eenrichtingsverkeer, maar gelukkig bleef de schade beperkt.”

- RKKSV - Ophemert 2-0 (1-0). 30. Deckers 1-0, 70. Pennings 2-0. Trainer Bertie van Balsfoort van RKKSV: ,,Niet echt een terechte overwinning.”

- Heerewaarden - RKVSC 2-0 (1-0). 12. Zandee 1-0, 82. Van de Koppel 2-0. Trainer Marien van Tussenbroek van Heerewaarden: ,,Al met al een terechte overwinning, meeste 100% kansen.” Trainer Florian Sinanaj van RKVSC: ,,Terechte nederlaag. Ik ben hoe dan ook tevreden met het resultaat op de ranglijst. Dit biedt perspectief voor volgend seizoen.”

- Jan van Arckel - Buren 2-2 (1-1). 7. Dekkers 1-0, 23. 1-1, 66. Dekkers 2-1, 90+1. 2-2. Rood: 47. Van Oord (Jan van Arckel), 79. Laus (Jan van Arckel). Trainer Erik Oeben van Jan van Arckel: ,,Wij hadden gewoon moeten winnen. Wij waren beter en hadden de betere kansen.”

- Hedel - DSS'14 1-1 gest. In 30e min. (1-1). 10. Quik 1-0, 20. Van Santen 1-1 (pen.). Bijz.: 30. Grensrechter vlagde voor buitenspel. De scheidsrechter adviseerde hierop dat de grensrechter de vlag beter kon neerleggen. Dit liep uit de hand, waarop de leidsman de wedstrijd staakte. Trainer Wilco van Houtum van Hedel: ,,Te gek voor woorden om het seizoen op de manier af te sluiten, terwijl er niets op het spel stond.” Trainer Piet van Lent van DSS'14: ,,Een incident waarbij de scheidsrechter de wedstrijd resoluut staakt. Trieste gebeurtenis.”

- Maaskantse Boys - OSC'45 1-1 (0-1). 30. Maas 0-1, 60. 1-1. Trainer Jeroen Beekwilder van OSC'45: ,,Eerste helft meer kansen voor thuisploeg. Over de hele wedstrijd gezien een terechte puntendeling.”

Vijfde klasse E

- Knegselse Boys - LSV 6-0 (3-0). 7. 1-0, 18. 2-0, 24. 3-0, 55. 4-0, 60. 5-0, 75. 6-0. Trainer Kirk Koningstein van LSV: ,,Eerste drie doelpunten komen al snel. Echter, motivatie en werklust zaten er enorm in. Complimenten voor het elftal.”

ZUID 2

Derde klasse D

- DSC - Handel 4-3 (0-2). 41. Bexkens 0-1, 43. Bexkens 0-2, 61. De Groot 1-2, 63. De Waard 1-3, 65. Vos 2-3, 90. Muharemovic 3-3, 90+3. Vos 4-3. ,,Ik heb denk ik nog wel even nodig om van deze wedstrijd bij te komen. Ongelofelijk hoe we na rust veerkracht hebben getoond. We leven nog”, jubelde DSC-coach Lenard Weber.

- Sint-Michielsgestel - DAW 2-0 (1-0). 43. Van Esch 1-0, 87. Voets 2-0. ,,Bij ons namen Pieter van Esch en Rugter Bakker afscheid. Samen goed voor ongeveer 400 duels in het eerste van Sint-Michielsgestel. We zullen ze allebei missen op het veld”, aldus Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel. ,,Het zit momenteel niet mee”, berustte DAW-trainer Rob van der Ven in de nederlaag.

- Boekel Sport - Avanti'31 SV 1-1 (1-0). 25. Schuijers 1-0, 66. Lucius 1-1. ,,We wilden winnen en voldoen aan onze sportieve plicht voldoen”, vertelde Bart Verhagen, assistent grensrechter van Boekel Sport. ,,Ik ben erg trots op de manier waarop we ons na rust langzij hebben geknokt. Volgende week spelen we de kraker tegen Den Dungen. Met een beetje geluk blijven we er nog rechtstreeks in”, wist Avanti-coach Ronny Everaerts.

- Den Dungen - Berghem Sport 6-1 (4-0). 21. Sterks 1-0, 25. Van Lokven 2-0, 39. Sterks 3-0, 40. Van de Voort 4-0, 59. Van de Voort 5-0, 77. Van Lokven 6-0, 88. Verhoeven 6-1. Bijz.: B. Kappen (Berghem Sport) mist penalty in 65e minuut. ,,Er was geen beleving”, liet een zwaar teleurstelde Dennis Kroes, trainer van Berghem Sport, weten. ,,Dit was weer een hele belangrijke zege in de strijd om handhaving. We hebben alles nog in eigen hand”, vertelde Den Dungen-coach Ben Hoek blij.

- Nulandia - FC Uden 5-1 (1-1). 1. Theijssen 0-1, 45. Van de Ven 1-1, 51. Van de Ven 2-1, 64. R. Korsten 3-1, 69. Van Lokven 4-1, 77. G. Korsten 5-1. Bijz.: Nulandia degradeert naar de vierde klasse. ,,We liepen van het veld toen DSC nog met 2-3 achter stond tegen Handel. Toen juichten we nog. Vervolgens werd het daar nog 4-3, waardoor we alsnog zijn gedegradeerd. Erg zuur, maar het zat er de afgelopen weken wel aan te komen natuurlijk”, vertelde Nulandia-coach Koen Wissing teleurgesteld. ,,Nulandia heeft verdiend gewonnen”, constateerde Johan van Osch, trainer van FC Uden.

- Nooit Gedacht - Volkel 4-2 (2-2). 22. Pennings 0-1, 30. P. van Herpen (pen.) 1-1, 32. Van den Elzen 2-1, 41. Van de Burgt 2-2, 73. Van den Elzen 3-2, 84. Vos 4-2. Rood: Van Hinthum (Volkel), Verstegen (Volkel), Jacobs (Volkel), Verwijst (Volkel), Van Cuijk (Volkel, 2x geel). Bijz.: Duel gestaakt met nog drie minuten te spelen, omdat Volkel nog maar zes spelers op het veld had staan. ,,Zonde hoe deze wedstrijd moet eindigen”, vond Wolf Wannet, trainer van Nooit Gedacht. ,,Het gaat nu over de rode kaarten en niet over onze goede wedstrijd.” De teleurstelling was groot bij zijn collega Tom van Dalen: ,,We verliezen vandaag heel veel. Nu moeten we kijken hoe we deze klap te boven komen.”

- Venhorst - Margriet 2-3 (0-2). 11. Schuurmans (pen.) 0-1, 31. Schuurmans (pen.) 0-2, 60. L. van de Boogaard 1-2, 62. Van de Putten (pen.) 2-2, 63. Schuurmans 2-3. Rood: Korsten (Margriet, 2x geel). ,,Na een uur draaide de wedstrijd, maar profiteerde Margriet van een fout”, zag Venhorst-trainer Willem van der Burgt. ,,We hebben keihard gewerkt en ik ben trots dat we de overwinning over de streep hebben getrokken”, zei Margriet-trainer Arian Meeuwsen.

Vierde klasse H

- SDDL - SIOL 8. Van Dreumel 0-1, 30. el Bakar 0-2, 40. Boussif 0-3, 60. Zegers 1-3, 77. T. Klievink (pen.) 2-3. ,,We hebben vandaag alleen maar aangevallen, maar niet de kansen afgemaakt”, aldus assistent-trainer Bart Kuijpers van SDDL.

- Herpinia - Hapse Boys 1-0 (1-0). 35. Van Griensven 1-0. ,,We zijn blij met de nacompetitie. Handhaving was ons doel”, aldus Herpinia-clubman Bennie Kuijpers.

Vierde klasse I

- Avesteyn - SCI 2-1 (0-0). 55. De Laat 1-0, 65. R. van Vugt 2-0, 75. Hommeles 2-1. ,,We spelen nacompetitie. Een leuk toetje voor deze jonge groep”, aldus Avesteyn-trainer Lucien Roeffen. SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,We hebben vandaag geen kans gehad op één of meerdere punten. We moeten volgende week winnen om de nacompetitie voor degradatie naar de vijfde klasse te ontlopen.”

- VOW - DVG 0-1 (0-0). 60. De Windt 0-1. ,,We zitten in een scenario dat we niet gewild hebben”, zegt VOW-trainer Jordy van Boxtel. DVG-voorzitter Toon van Ruremonde: ,,Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hadden wel de overhand. Volgende week kunnen we kampioen worden.”

- WHV - Vorstenbossche Boys 5-5 (2-2). 8. Van Kessel 0-1, 13. Van Mil 1-1, 26. Van Duijnhoven 1-2, 29. Driessen 2-2, 46. Van der Sanden 2-3, 58. T. Lunenburg 3-3, 66. Van der Sanden 3-4, 76. Van Heeswijk 3-5, 80. T. Lunenburg 4-5, 83. R. van der Wielen 5-5. ,,Qua doelpunten was het een waar spektakel, maar er werden veel fouten gemaakt”, aldus Vorstenbossche Boys-trainer Ruud Fleskens.

- Maliskamp - BMC 2-2 (0-0). 50. Van Meurs 1-0, 54. Forman 1-1, 77. Verhoeven 1-2, 90. E.d. 2-2. Rood: Konings 44. (Maliskamp). Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,In onze strijd om nacompetitie voor degradatie naar de vijfde klasse te ontlopen, was dit een belangrijk punt.” BMC-trainer Jan van Grinsven: ,,Na onze tweede goal hadden we de wedstrijd moeten beslissen. Onze kansen op de titel liggen nu in handen van DVG.”

- WEC - Boxtel 1-2 (0-1). 36. Van Homelen 0-1 (pen), 64. Van de Boogaard 1-1, 68. Doran 1-2. WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,Het was geen goede wedstrijd. Ons seizoen zit er nu op, wij kunnen nergens meer voor spelen.” Boxtel-trainer Henri van den Braak: ,,Dit was een terechte overwinning, ook al speelden we allebei niet goed. We kunnen ons gaan voorbereiden op de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse.”

Vijfde klasse F

- Elsendorp - Ollandia 2-1 (0-0). 54. 1-0, 75. Dankers 1-1, 90. 2-1. Bestuurslid Maria Roche van Ollandia: ,,Gezien het spelbeeld zou een gelijkspel het meeste passen.” - Irene - RKPVV 1-4 (0-2). 10. 0-1, 37. 0-2, 50. Schellekens 1-2, 61. 1-3, 75. 1-4. Leider Hanno Hoekstra van Irene: ,,De uitslag ziet er slecht uit, echter is dat niet de weerspiegeling van de werkelijkheid.”

Vijfde klasse H

- OKSV - SCMH 1-0 (0-0). 69. Van Summeren 1-0. ,,We herstelden ons knap na een zwakke eerste helft en nadat we op voorsprong kwamen hebben we met veel inzet de winst over de streep getrokken”, aldus trainer Peter van Orsouw. Elftalleider Patrick van der Burgt weet waarom zijn ploeg verloor. ,,Na het behalen van de titel vorige week is de spanning er af en waren we net wat minder scherp.”

- De Willy's - Ulysses 3-2 (2-0). 18. 1-0, 39. 2-0, 61. Van Lith 2-1, 72. B. van de Camp 2-2, 86. (pen.) 3-2. Volgens trainer Sander Janssen kan zijn ploeg deze nederlaag zichzelf verwijten. ,,We speelden niet goed waarschijnlijk omdat veel jongens al met hun hoofd bij de nacompetitie zaten.”

- SCV'58 - Odiliapeel 0-4 (0-1). 22. Van de Berg 0-1, 53. Van de Berg 0-2, 63. Adam 0-3, 72. Adam 0-4. Trainer Arno Willems is tevreden over zijn team. ,,De jongens zijn goed bezig en tonen veel inzet en beleving.”

- Ruwaard - MOSA'14 0-2 (0-1). 31. R. van de Heuvel (pen.) 0-1, 52. Koenders 0-2. Elftalleider Mark van den Elzen zag ondanks de nederlaag ook positieve punten. ,,We zijn zeker niet weggespeeld.” Collega Nick van den Helm was blij met de winst. ,,Een overwinning was verplicht maar het moest nog wel gebeuren.”

- SBV - FC de Rakt 0-3 (0-1). 28. Van Boxtel 0-1, 69. Langenhuijzen 0-2, 86. J. van den Broek 0-3. Rood: 55. J. Knipping (2x geel, SBV). Elftalleider Jos van Breda vond de nederlaag voor zijn ploeg terecht. ,,We hadden weinig in de melk te brokkelen want De Rakt was beter.” ,,We moeten dit goede gevoel vasthouden richting de nacompetitie”, aldus elftalleider Joop van Lanen.

- VCO - Ravenstein 1-6 (0-3). 10. Bruinsma 0-1, 16. Suppers 0-2, 34. Suppers 0-3, 62. Suppers 0-4, 76. Wijnakker 0-5, 80. Knoben 0-6, 90. Huvenaars 1-6. Trainer Ties van der Zwaan wilde niets afdingen op de ruime nederlaag. ,,Ravenstein was stukken beter dan wij.” Lars van Kan, de winnende trainer, was vond de winst ook verdiend. ,,Het was eenrichtingsverkeer naar het doel van VCO en we zijn geen moment in de problemen geweest.”

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse

- Prinses Irene - ’t Zand 1-2 (1-0). 22. Van Os 1-0, 51. Van Dorst 1-1, 75. Simons 1-2. Rood: 20. Schuurkes (SC ’t Zand). ,,We gaan de nacompetitie in, maar of we met deze gehavende selectie daar blij mee moeten zijn?”, stelde Prinses Irene-leider Bart van der Linden. ’t Zand-coach Jack Hernandez: ,,De meiden hebben ons alleen maar trotser gemaakt, want we hadden niet alles mee.”