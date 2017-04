Banketbakker Thom van de Rakt scoort 69 keer en verbreekt clubrecord Erp

Vanaf dat moment begon het record te leven bij de spits, zijn teamgenoten en de vereniging. Niet dat Erp 8 de tactiek helemaal omgooide. ,,Nee, die was al redelijk afgestemd op mij", grapt de topscorer. ,,Het was niet zo dat alles ineens in het werk werd gesteld om mij te laten scoren. Ik ben vaak wat slimmer en sneller dan mijn tegenstanders."

Stapje lager

Verwonderlijk is dat niet. Van de Rakt doorliep in de jeugd alle selectieteams bij Erp en belandde op zijn negentiende in het eerste elftal. Het werk noopte de spits echter te stoppen met voetballen in een selectieteam. ,,Ik ben banketbakker. Twee keer per week trainen en werken werd me te veel." Dus was de keuze snel gemaakt om op zondagochtend met zijn vrienden te gaan voetballen.