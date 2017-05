Karakteristieken amateurvoetbal van zaterdag 27 mei.

Promotie/degradatie eerste klasse

DBGC - Roda Boys/Bommelerwaard 1-1 (0-0) 70. Van Eembergen 0-1; 77. Sep 1-1. Rood: Van Dalen (Roda Boys) ,,Het is onbegrijpelijk dat wij niet door mogen gaan. Vorige week kregen we al verschrikkelijk veel kansen, verloren we toch nog. En nu weer, maar wat die keeper liet zien was ongelooflijk. Hij heeft ons de finale door de neus geboord", aldus trainer Pieter Tuns.

Promotie/degradatie tweede klasse

Sleeuwijk - IFC 3-1 (1-1) 17. De Bruine 1-0; 35. 1-1; 58. Slinger 2-1; 64. Marinissen 3-1. Sleeuwijk won ook de eerste wedstrijd met 3-2 en speelt zaterdag en tweede pinksterdag twee promotiewedstrijden tegen Hardinxveld. ,,We hebben het niet echt moeilijk gehad, daardoor konden er spelers ook gespaard worden. We hebben het gevoel dat het deze keer wel gaat lukken om promotie af te dwingen", aldus trainer Edward Sijahailatua.

GDC - De Alblas 1-1 (0-0) 68. Schouten 1-0; 71. Koremans (pen.) 1-1. Rood: Vos (GDC). GDC won de eerste wedstrijd met 1-3 en speelt op zaterdag en tweede pinksterdag een tweeluik tegen SVW voor een plaats in de tweede klasse. ,,De grootste verrassing was dat Wesley van de Wardt weer in het doel stond. Vorig jaar oktober had Wesley zijn spullen ingeleverd, wilde niet meer keepen voor GDC", aldus clubman Piet den Ouden.

Hardinxveld - NOAD'32 4-0 (2-0). ,,In de eerste tien minuten van zowel de eerste als de tweede helft kregen we een paar prachtige kansen. Als er daar een paar van waren benut, had ik nog moeten zien dat we de finale niet zouden halen", aldus trainer Rob van Loon.

Almkerk - Nivo Sparta 4-2 (1-0) na verlenging. Nivo Sparta wint na strafschoppen. 10. Dirven 1-0, 65. Dirven 2-0, 106. Van Laarhoven 3-0, 109. Dirven 4-0, 112. Looijen 4-1, 118. Looijen 4-2.

Promotie/degradatie derde klasse

Zuilichem - Vuren 1-5 (0-1) 1. Kooiman 0-1; 58. Jillis van Veen 1-1; 65. Kooiman 1-2; 75. De Brouwer (e.d.) 1-3; 80. 1-4; 85. 1-5. Rood: M. Kooijman (Zuilichem Zuilichem, dat de eerste wedstrijd met 0-1 won, degradeert naar de vierde klasse.) ,,Na de gelijkmaker dacht ik dat we erin zouden blijven, maar door een heel ongelukkig eigen doelpunt en een rode kaart verdween al het vertrouwen bij de spelers", aldus trainer Kornee Sterrenburg.

NEO'25 - Arkel 1-0 (0-0) 90+3. Van Gils 1-0. Bijzonderheid: NEO'25 handhaaft zich in de derde klasse, want de uitwedstrijd werd ook gewonnen. In Arkel werd het vorige week zaterdag 1-3.