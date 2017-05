Karakteristieken van het zaterdagvoetbal van 13 mei

Hoofdklasse A

Achilles Veen - DSF 5-2 (2-1). 29. Wojt 0-1, 39. Aerts 1-1, 41. Reniers 2-1, 53. Aerts 3-1, 63. Dors 3-2, 75. Asrih 4-2, 84. Kuipers 5-2. ,,We hebben de competitie goed afgesloten. Nu op naar het uitpakken van het cadeautje”, sprak Achilles Veen-trainer Clemens Bastiaansen richting nacompetitie dat dinsdagavond in een tweeluik begint met de thuiswedstrijd tegen ODIN’59.

Eerste klasse C

Kloetinge - WNC 3-1 (1-1). 31. Vijlbrief 0-1, 37. Ozgan 1-1, 63. Van der Poel 2-1, 75. Bliek 3-1 (strafschop). Rood: Seqqal (WNC 2x geel). Bijzonderheden: Van Tiggele (Kloetinge) mist strafschop. Nacompetitie voor WNC waarin het dinsdagavond start tegen Bennekom ,,We hebben onze doelstelling, nacompetitie dus, gehaald en dat voelt ook als een kampioenschap”, stelde WNC-trainer Cor Prein.

Almkerk - Oranje Wit 3-2 (0-0). 46. Dirven 1-0, 58. 1-1, 65. 1-2, 84. Hofstede 2-2, 90. Ippel 3-2. “We spelen nu nacompetitie om behoud. Ik vind nog steeds dat dit niet had gehoeven. Maar we gaan er tegen Nivo Sparta voor”, aldus Almkerk-trainer John Vink.

SHO - GRC 14 2-0 (2-0). 18. 1-0, 33. 2-0.

GRC 14-trainer Marcel van Helmond: “Er was veel spanning. De pijp was ook leeg bij ons. Maar gelukkig hoeven we geen nacompetitie te spelen.

Tweede klasse F

GDC - CDW (2-1) 27. Pijpers 0-1; 30. De Vries 1-1; 40. De Vries (pen.) 2-1; 49. De Vries 3-1; 62. Nienhaus 2-3; 78. Pijpers 3-3. Rood: Marco de Jong, trainer van GDC. ,,We moesten winnen om een kans te maken de nacompetie te ontlopen. Dan nog hadden we het niet gered, want onze concurrenten Heukelum en Tricht wonnen allebei", het weet clubman Piet den Ouden.

Tricht - Altena 2-1 (1-0) 22. Olunwie 1-0; 65. Den Haan 1-1; 82. 2-1. Rood: speler Altena. Bijzonderheid: Altena is na twee seizoenen uit de tweede klasse gedegradeerd. ,,De klap is heel hard bij ons aangekomen", zegt aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Want in wezen horen we in de tweede klasse thuis. Heel veel blessures en te veel een slappe instelling hebben tot dit trieste verhaal geleid."

Nivo Sparta - BLC 12-1 (5-1) 11. Noorthoek 1-0; 21. De Wildt 1-1; 28. Looijen 2-1; 34. Looijen 3-1; 36. Looijen 4-1; 45. Looijen 5-1; 62. Noorthoek 6-1; 64. De Wit 7-1; 66. Looijen 8-1; 70. De Wit 9-1; 78. Van Riel 10-1; 83. Looijen 11-1; 90. Bambacht 12-1. ,,Ik heb nog nooit met zulke grote cijfers gewonnen. Willem Looijen is met dertig doelpunten topscorer geworden in onze competitie, ook dat was een doel dat we voor ogen hadden", aldus trainer Theo van Geffen.

Heukelum - Wilhelmina'26 2-1 (2-1) 5. Van Putten 0-1; 23. Hartgers 1-1; 36. Kaplan 2-1. ,,Ik heb de jongens die altijd trouw op de bank hebben gezeten een kans gegeven. Een beloning voor het er altijd willen zijn. We kregen de beste kansen, maar twee foutjes nekten ons", aldus trainer Johan van der Werff.

Roda Boys/Bommelerwaard - Meerkerk (1-0) 29. Van Eembergen 1-0; 63. Van Bruggen 1-1. ,,Met het oog op de nacompetitie heb ik uiteraard de jongens die op scherp stonden en lichte blessures hadden gespaard", weet trainer Pieter Tuns.

Derde klasse B

Zwaluwe - Olympia'60 4-0 (3-0) 22. Spangers 1-0; 27. Schonk 2-0; 32. 't Hooft 2-0; 73. Schonk 4-0. Bijzonderheid: Zwaluwe is kampioen geworden. ,,Tholense Boys had ons bakken bier beloofd als we zouden winnen, want dan zouden zij kampioen zijn. Maar dat zat er dus echt niet in", aldus pr-man Patrick Pruijssers.

Derde klasse D

Woudrichem - Sleeuwijk 5-0 (1-0) 30. Holster 1-0, 58. Secrève 2-0; 66. Duyzer 3-0; 69. Saaman 4-0; 90. Van Giessen 5-0. ,,Burenruzies zijn meestal hete potjes. Deze niet, want er stond niks meer op het spel. Ik heb met een B-ploeg gespeeld, puur met het oog op de nacompetitie. We starten tegen IFC", aldus trainer Edward Sijahailatua.

NEO'25 - Haaften 9. Perdon 0-1. Rood: Van Caem (NEO'25).

SVW - Sparta'30 6-3 (4-1) 19. Shala 1-0, 29. Kelifa 2-0; 32. De Fijter 2-1; 35. 3-1; 45. Alexander 4-1; 60. 5-1; 61. Kelifa 6-1; 80. Jansen 6-2; 85. Krauweel 6-3. ,,Doordat Sleeuwijk verloor van Woudrichem hadden we vandaag de periodetitel over kunnen nemen. Maar dat zat er helemaal niet in. De jongens waren al blij dat ze zich vorige week veilig hebben gespeeld", aldus trainer Adrie van Steijn.

NOAD'32 - Leerdam Sport'55 (2-0) 25. Schuurmans 1-0; 35. De Bekker 2-0; 55. Luksen 2-1; 67. Kadeem 2-2; 73. Schouwenaar (pen.) 3-2. Bijzonderheid: NOAD'32 eindigt op de vierde plaats en dat geeft recht om mee te doen aan de nacompetitie. ,,De nacompetitie halen voelt voor ons als een echt toetje en een extra bron van inkomsten", zegt pr-man Anton de Waal.

Unitas - Zuilichem 4-2 (3-2) 7. Van Heusden 0-1; 15. 1-1; 20. 2-1; 30. (pen.) 3-1; 35. Kooijman 3-2; 70. 4-2. ,,Ik heb een aantal jongens gespaard voor de nacompetitie, want het toch een wedstrijd om des keizers baard. We spelen twee wedstrijden tegen Vuren", aldus trainer Kornee Sterrenburg.

SV Capelle - Asperen 0-2 (0-1) 2. Ibrahim 0-1; 85. 0-2.

Vierde klasse E

Willem II - Dubbeldam 1-0 (0-0) 69. Drijvers 1-0. ,,Als kampioen hadden we daarna twee keer dik verloren. Zo wilde ik geen afscheid nemen als trainer. Dat hebben de jongens heel goed opgepakt", aldus trainer Leo van Wijk.