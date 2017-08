Nieuwelingen Tuithof, Mohammad en Schilders willen zich bewijzen bij Dongen

Met eigen jongens presteren op hoog niveau: met die handelswijze maakt Dongen naam in de regio. Voor talentvolle spelers van buitenaf is echter altijd plek en daarom hopen de ambitieuze Kanaries met drie nieuwelingen wederom hoge ogen te gooien in de derde divisie.

Wat valt er dit seizoen te verwachten van Dongen? Het verloop van het vorige seizoen is bij de meeste voetballiefhebbers wel bekend. De club overtrof ieders verwachtingen met de derde plaats in de eindrangschikking. Dongen streed zelfs mee voor promotie naar de tweede divisie. Aan de vooravond van een nieuw seizoen derde divisie is de situatie anders. Dongen is op dat niveau niet langer een zenuwachtige brugpieper, maar een zelfverzekerde schooljongen die met een uitstekend rapport is overgegaan naar de volgende jaargang. Daar horen andere doelstellingen bij.

,,Wij gaan voor een plek in het linkerrijtje", aldus trainer Ron Timmers. ,,We hebben vorig jaar bewezen waartoe we in staat zijn en ik heb wederom veel vertrouwen in mijn spelersgroep. Spelen op dit niveau vergt veel van een selectie en van de club, dat hebben we vorig jaar geleerd."

Het gros van de selectie bestaat ook dit jaar nog altijd uit Dongense jongens, maar de club kijkt tegenwoordig ook meer om zich heen voor spelers. Tom Waltman, Jorik Mijnhijmer, Rik Schouw, Sem van der Pijl en Alex van Overdijk verlieten de vereniging deze zomer. Nieuwkomers Thomas Schilders (22), Anwar Tuithof (25) en Moustafa Mohammad (19) moeten voor vers bloed zorgen in de spelersgroep. Schilders en Tuithof komen over van respectievelijk competitiegenoten JVC Cuijk en UDI'19 en Mohammad maakte de overstap van Baronie naar Dongen.

Status

De club hoefde in principe niet op zoek naar vervangers. De status als hoogst spelende amateurclub in de hele regio klinkt de nodige spelers als muziek in de oren en hierdoor bieden steeds meer spelers spontaan hun diensten aan op Sportpark De Biezen.

Maar de technische staf scout liever zelf jongens en liet haar oog vallen op het trio. ,,Ik ben blij met de aanwinsten, want we hadden versterkingen nodig", aldus Timmers. De trainer, die aan zijn vijfde seizoen begint met de blauwgelen, zet zijn nieuwelingen graag op scherp. ,,Ik hoop dat ze ook van toegevoegde waarde kunnen zijn, dat zal de tijd leren."

Ideaal

Tuithof, Mohammad en Schilders hebben allemaal een andere achtergrond maar over hun overstap naar Dongen denken ze alle drie hetzelfde: het is een persoonlijke stap hogerop. Mohammad werd vorig jaar kampioen in de eerste klasse met Baronie en de rappe dribbelaar wilde heel graag naar Dongen komen. ,,Ik wil mezelf ontwikkelen op een zo hoog mogelijk niveau en een beetje in de buurt van mijn woonplaats Breda blijven spelen. Dan is deze club ideaal", legt de linkeraanvaller uit.

Volledig scherm Moustafa Mohammad in het shirt van Dongen, tijdens het bekerduel met DOVO. © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Voor die positie heeft hij concurrentie van Schilders. Ondanks dat zijn vorige club JVC Cuijk ook in de derde divisie uitkomt, schat Schilders Dongen toch hoger in. ,,Het niveau op de trainingen ligt hier hoger en de organisatie binnen de club is beter", zegt de oud-voetballer van onder meer Jong Brabant. ,,Wij eindigden vorig jaar slechts als elfde en verloren van Dongen, dat zegt genoeg lijkt me." De aanvaller kon bij Cuijk en daarvoor bij Helmond Sport niet rekenen op veel speeltijd en daar wil hij graag verandering in brengen. ,,Ik kan uit de voeten als spits en linkeraanvaller en richt me op die posities. Als nieuweling moet je jezelf extra bewijzen en daarom werk ik zo hard mogelijk op de trainingen", zegt hij.

Promotie

Ook Anwar Tuithof schat Dongen hoger in dan zijn vorige club UDI'19, waarmee hij vorig jaar ternauwernood degradatie voorkwam. ,,Dit jaar verwacht ik juist mee te spelen om promotie", zegt de vooruitstrevende aanvallende middenvelder. ,,Van mijn nieuwe ploeggenoot Giovanni Henskens hoorde ik altijd veel goede verhalen over Dongen en het bevalt me hier tot nu toe uitstekend. Het is een leuk team met veel potentie. Ik ben gekomen om te presteren en ik denk dat we wederom voor een top-drie klassering kunnen gaan", zegt hij.