Promotie voor scheids Bjorn van Osch (20) uit Haaren, fluiten droomwedstrijd weer stapje dichterbij

HAAREN - Bjorn van Osch uit Haaren maakt als scheidsrechter snel furore in het amateurvoetbal. Door zijn goede prestaties vorig seizoen, is hij gepromoveerd tot groep E van het ontwikkelingstraject van de KNVB. ,,Mijn doelstelling is om ooit wedstrijden in de eredivisie te mogen leiden", steekt Van Osch zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Als 12-jarige floot hij al zijn eerste wedstrijd bij de jeugd van Nemelaer, de voetbalclub uit zijn woonplaats Haaren. ,,Ze hadden niet voldoende scheidsrechters bij de pupillen en toen heb ik me aangemeld", weet Van Osch nog. Het fluiten ging de jonge Haarenaar goed en makkelijk af. Op zijn vijftiende stopte hij met actief voetballen bij Nemelaer en ging zich volledig concentreren op een carrière als scheidsrechter bij de KNVB. ,,Die beslissing was niet zo moeilijk. Want ik voetbalde niet in de hoogste elftallen en ik zag als scheidsrechter meer mogelijkheden om hogerop te komen."

Van Osch bleek een vooruitziende blik te hebben. Want al in 2014 floot hij wedstrijden van eerste elftallen in de vierde en vijfde klasse. Al snel volgde promotie. ,,Een eerste elftal zou ik als voetballer nooit hebben gehaald, daarom is het toch schitterend dat ik nu wel standaardteams fluit."

Veel publiek

Afgelopen seizoen floot hij onder meer de derby's RKJVV - CHC in Den Bosch, WSC - Baardwijk in Waalwijk , DESK - Uno Animo in Kaatsheuvel en het nacompetitieduel Zwaluw Vught - Boxtel. ,,Schitterende wedstrijden met veel publiek en strijd, daar doe je het toch voor als scheidsrechter."

Vanwege zijn goede beoordelingen in het afgelopen seizoen is Van Osch naar groep E van het ontwikkelingsproject voor jonge arbiters van de KNVB gepromoveerd. Coördinator is betaaldvoetbalscheidsrechter Danny Makkelie en René de Loos is de begeleider van Van Osch. ,,Dat betekent dat ik minimaal wedstrijden in de tweede klasse ga fluiten en dat is heel leerzaam en mooi."