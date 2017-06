Trainerscarrousel 2017-2018: Rob van Griensven naar Nevelo

14 juni: Nevelo heeft een nieuwe trainer gevonden: Rob van Griensven gaat in eerste instantie 1 jaar aan de slag bij de club uit Oisterwijk. Afgelopen seizoen stond Van Griensven aan het roer bij het eerste elftal van Essche Boys. Rob van Griensven treedt in de voetsporen van zijn vader Piet, die jarenlang trainer is geweest bij Nevelo. Rob was eerder al assistent-trainer bij Nevelo en heeft er ook gevoetbald. Komend seizoen komt het gedegradeerde Nevelo uit in de vierde klasse.

13 april: Antal Tooten stopt na 1 seizoen als hoofdtrainer van Nevelo. ,,Ik ben een ambitieuze en prestatiegerichte trainer en als dat niet aansluit bij de beleving en motivatie van de spelersgroep, dan moet je de conclusie trekken dat het niet bij elkaar past", motiveert Tooten zijn keuze.

5 maart: Be-Ready heeft komend seizoen een nieuwe hoofdtrainer: Arno de Vries volgt Twan van Helvert op.

3 maart: Trainer William Gorissen en Ruwaard hebben 'in onderling overleg' per direct afscheid van elkaar genomen. Het verblijf van Gorissen bij de Osse vijfdeklasser was geen succes: Ruwaard heeft de grootste moeite om een representatief eerste elftal op de been te brengen en dat werkt door in de resultaten. Sinds het aantreden van Gorissen medio 2015 heeft Ruwaard pas 1 (!) punt behaald. Wie Gorissen opvolgt, is nog niet bekend. De oefenmeester zelf staat komend seizoen aan het roer bij vierdeklasser SV De Paasberg uit Arnhem.

8 februari: Ruud van den Heuvel (47) wordt de nieuwe hoofdtrainer van derdeklasser RWB. De Waalwijker, die Tom Heijkoop opvolgt, heeft momenteel derdeklasser Waspik onder zijn hoede. De insteek is dat Van den Heuvel door drie seizoenen aan de Tricolores verbonden blijft, waarbij telkens in de winterstop wordt geëvalueerd of de samenwerking zal worden gecontinueerd.

4 februari: Ron Laros is bij zaterdagvierdeklasser ASH de opvolger van Gerrit Molenaar, die naar HSSC'61 vertrekt.

3 februari: Tweedeklasser Schijndel gaat niet verder met trainer Hans Lathouwers.

3 februari: John Meijs, trainer van derdeklasser RKDVC, heeft voor één seizoen bijgetekend. Daarnaast blijft de oefenmeester de functie van technisch coördinator bij de Drunense club vervullen.

29 januari: Tom Heijkoop verlaat na 5 seizoenen derdeklasser RWB. De Waalwijker gaat aan de slag bij eersteklasser sc ’t Zand in Tilburg. De Tricolores hebben nog geen nieuwe trainer aangetrokken.

29 januari: Jeremy Buchly, nu nog trainer van ZIGO, staat volgend seizoen aan het roer bij Gilze.

29 januari: SC Elshout heeft het contract met trainer Gilbert de Fijter verlengd.

27 januari: Aan het einde van dit seizoen komt een einde aan een driejarige samenwerking tussen Ronald Couvreur en de vrouwen van Prinses Irene Nistelrode.

25 januari: Joey Verhoeven (36) is volgend seizoen trainer van vierdeklasser Blauw Wit ’81 uit De Moer. Hij tekende een contract voor twee seizoenen met een optie tot verlenging met nog een jaar. Joey Verhoeven is momenteel voor het derde jaar hoofdtrainer van UVV ’40 in Ulvenhout (4e klasse C). In zijn eerste jaar promoveerde hij met die ploeg naar de vierde klasse.

22 januari: OVC'26-trainer Rob van der Kaaij heeft zijn contract met de Tilburgse club met twee jaar verlengd.

22 januari: Robert Roest is volgend seizoen trainer van Almkerk. De zaterdageersteklasser strikte de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Fortuna Sittard als opvolger voor de eind dit seizoen vertrekkende John Vink. Roest (47) speelde in totaal 371 wedstrijden in de eredivisie en is momenteel voor het derde seizoen trainer van zaterdagtweedeklasser De Meern.

22 januari: Frans van Wijk uit Wijk en Aalburg wordt de nieuwe trainer van zaterdagderdeklasser Sparta'30. Hij volgt bij de Andelnaren aan het einde van het seizoen de vertrekkende Adrie van Steijn op. Van Wijk was eerder trainer van Achilles Veen, Roda Boys, Almkerk, RKDVC, SSC'55 en Wilhelmina'26.

20 januari: Maurizio Atzeni blijft Maaskantse Boys trouw. Hij blijft nog een jaar langer bij de club.

18 januari: Zaterdagderdeklasser SV Capelle wordt vanaf volgend seizoen getraind door Edin Ćurić (54) uit Raamsdonk. Ćurić is de opvolger van Frans Ceton. Hij trainde de jeugdselecties van Baronie en Willem II, was assistent bij DESK en hoofdtrainer bij Schelluinen en Baronie. Recent was Ćurić assistent van Darije Kalezić bij Al-Taawoun in Saoedi-Arabië. Ćurić, geboren in Sarajevo, kwam als voetballer tot 1 interland voor Joegoslavië. Huib Apituley (nu nog Wilhelmina’26 O19) gaat het tweede elftal van SV Capelle trainen.

17 januari: Mathieu van der Steen is ook volgend seizoen trainer van VV Riel. Hij begint dan aan zijn derde seizoen bij de vierdeklasser.

15 januari: Hans de Jong (32) is bij Brakel komend seizoen de opvolger van Hans van Gameren. De zaterdagvierdeklasser heeft komend seizoen dus niet alleen een jonge selectie, maar ook een jonge trainer voor de selectie staan.

14 januari: Hans van Gameren is volgend seizoen de trainer van Kerkwijk. De coach uit Opijnen maakt de overstap van Brakel waar hij aan zijn eerste seizoen bezig is. Beide ploegen zijn actief in de 4de klasse D (zaterdag).

14 januari: Gertjan Potters en Herovina gaan ook komend seizoen met elkaar door. De zaterdagvereniging staat momenteel tweede in de vierde klasse D, op één punt achter koploper GVV'63.

14 januari: Robert van Mierlo (30) uit Oss gaat volgend seizoen als hoofdtrainer aan de slag bij HBV. Als voetballer was Van Mierlo actief bij Berghem Sport. Hij volgt bij de Beerse vierdeklasser het trainersduo Eric van Dreumel en Marcel Wagemans op.



14 januari: Harald van Deelen is met ingang van het seizoen 2017-2018 hoofdtrainer van HRC'14, de fusieclub van de buurtdorpen Hurwenen en Rossum. HRC'14 komt uit in de vierde klasse F.

13 januari: Jan Van Grinsven verlaat aan het einde van dit seizoen BMC na 2 jaar van samenwerking, Manfred van Erp is de opvolger van Van Grinsven, die tevens assistent-trainer is van FC Den Bosch. Van Erp trainde de laatste 3 jaar het tweede elftal van BMC.



12 januari: RKKSV en Bertie van Balsfoort hebben besloten om de lopende verbintenis van de hoofdtrainer met één jaar te verlengen. Van Balsfoort is bezig aan zijn derde seizoen bij het vlaggenschip van de Kruisstraat. Dit seizoen wist hij met zijn manschappen de eerste periodetitel te veroveren in de vijfde klasse D.

11 januari: Zaterdageersteklasser WNC en trainer Cor Prein blijven elkaar trouw. De club uit Waardenburg en Prein verlengden het contract met één seizoen. Prein is bij WNC momenteel aan zijn tweede seizoen bezig bij WNC.

11 januari: Peter Burg heeft zijn contract als hoofdtrainer van de Tilburgse vierdeklasser. RKSV Were Di met een jaar verlengd. Hij is nu bezig aan zijn tweede seizoen

10 januari: Boy van den Bogaard heeft zijn contract bij Jong Brabant verlengd. De trainer staat nu ook volgend seizoen voor de groep bij de vierdeklasser uit Berkel-Enschot.

8 januari: Trainer Peter van den Heuvel van Keldonk heeft zijn contract met een jaar verlengd. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen in Keldonk.

7 januari: Chris van den Dungen heeft zijn contract als trainer van TOP met 1 jaar verlengd. Het wordt het derde seizoen in Osse dienst van de Bosschenaar. Van den Dungen, die als prof uitkwam voor onder meer FC Den Bosch, AZ en Willem II, was eerder trainer bij onder andere Sint-Michielsgestel, RKDVC, Meerkerk, UDI'19 en Brabantia.

7 januari: Zaterdagderdeklasser NOAD’32 staat ook volgend seizoen onder leiding van trainer Rob van Loon. De Bosschenaar verlengde zijn contract met 1 jaar. Van Loon is bij de Wijk en Aalburgse club bezig aan zijn 1ste seizoen.

6 januari: Marco van Dijnsen is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Waspik. De voormalig speler van NAC Breda volgt Ruud van den Heuvel op. De 50-jarige Van Dijnsen is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij RKVV DIA uit Teteringen.

5 januari: Arian Meeuwsen, die tot zijn eigen teleurstelling Margriet aan het eind van het seizoen moet verlaten, heeft in derdeklasser DSC een nieuwe club gevonden. Bij de club uit Kerkdriel is Meeuwsen de opvolger van John Laponder, die naar Zwaluw VFC gaat.

5 januari: Frank Kusters wordt bij Herpinia de opvolger van Niek Nelissen, die de vierdeklasser na dit seizoen verlaat. Kusters heeft een rijk verleden in het (amateur)voetbal: als speler kwam de Bosschenaar uit voor onder meer FC Den Bosch, DESK, BVV en Wilhelmina; als trainer had hij onder meer TGG, Den Dungen, SCI, Oirschot Vooruit, Nevelo, BLC en OSC'45 onder zijn hoede. De 54-jarige Kusters is momenteel werkzaam bij vierdeklasser MVV'58 uit Meteren.

5 januari: Gerrit Molenaar gaat zaterdagvierdeklasser ASH na 7 seizoenen verlaten. De trainer maakt de overstap naar HSSC'61 uit Hei- en Boeicop, dat uitkomt in de 3de klasse C.

4 januari: Hoewel zowel Gilze als Theo Ducaneaux de intentie had uitgesproken om het 1-jarige contract te verlengen, kiest Ducaneaux voor een nieuwe uitdaging bij 1steklasser MOC’17. Ducaneaux is bezig aan zijn 1ste jaar bij de vereniging die uitkomt in de 3de klasse. De technische commissie van Gilze geeft aan het jammer te vinden dat de oefenmeester de club verlaat, maar respecteert zijn beslissing. Ducaneaux geeft te kennen de sportieve promotie dermate aantrekkelijk te vinden dat hij de kans niet wil laten lopen.

4 januari: Derdeklasser Venhorst heeft een opvolger gevonden voor Willem van der Burgt. De 30-jarige Joost Janssen heeft volgend seizoen voor het eerst de leiding over een eerste elftal - Janssen is dit seizoen trainer van het tweede elftal van Nooit Gedacht.

4 januari: Hans van Gameren en Brakel zetten hun samenwerking komend seizoen niet voort. De zaterdagclub neemt momenteel in de vierde klasse D met een jonge selectie de laatste plaats in.

4 januari: GVV'63 wordt ook komend seizoen getraind door Jan van Setten. De trainer en de koploper van de vierde klasse D hebben hun verbintenis met een jaar verlengd.

4 januari: Theo van Geffen (46) wordt het nieuwe seizoen trainer van de Bossche tweedeklasser BVV. Van Geffen volgt bij BVV Bas Gösgens op die na dit seizoen vertrekt naar de eersteklasser ZSV uit Zeilberg (Deurne). Van Geffen is nu nog werkzaam bij zaterdag tweedeklasser NIVO Sparta uit Zaltbommel. Daarvoor was hij trainer van Hedel, Maliskamp en Haarsteeg. Van Geffen was als voetballer een veelscorende spits bij Schijndel. OJC Rosmalen, Rossum en NIVO Sparta.

3 januari: Zaterdageersteklasser GRC 14 en trainer Marcel van Helmond hebben hun onderlinge verbintenis met 1 jaar verlengd. De ex-prof van onder meer FC Den Bosch en NAC Breda blijft tevens jeugdcoördinator van GRC. Van Helmond, die GRC het afgelopen seizoen naar de 1ste klasse loodste, is bezig aan zijn 3de jaar in het Almbos.

2 januari: Bertran Kreekels is de nieuwe trainer van OSS'20. De 48-jarige Helmonder heeft een contract voor één jaar getekend bij de Osse hoofdklasser. Hij is nu nog trainer van RPC in Eindhoven. Kreekels heeft ongeveer 250 wedstrijden gespeeld in de eerste divisie, zowel in Nederland als België.

2 januari: Mark Strik is volgend seizoen de trainer van RKSV Margriet. Hij is momenteel trainer van het tweede elftal van de derdeklasser uit Oss. Strik zal daarnaast ook hoofd jeugdopleidingen zijn van de oudste jeugdteams.

1 januari: Marien van Tussenbroek staat ook in het seizoen 2017-2018 als trainer onder contract bij vijfdeklasser Heerewaarden. Van Tussenbroek is bij de nummer negen van 5D momenteel bezig aan zijn tweede seizoen.

1 januari: Leo van Wijk, trainer van Willem II, zal aan het eind van dit seizoen na twee jaar de koploper in de vierde klasse E (zat.) verlaten.

27 december: Hoofdtrainer Frans Tekath heeft zijn contract bij vv Viola met een jaar verlengd. De vierdeklasser uit Alphen zoekt nog wel een assistent-trainer.

23 december: Met Fatah Hadouir (39) heeft CHC een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen aangesteld. Hadouir komt over van buurman RKJVV, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. De Bosschenaar wordt bij CHC de opvolger van de naar Haarstreeg vertrokken Henry van der Linden. Hadouir heeft zich voor één seizoen verbonden aan de Bossche derdeklasser, die dit seizoen tegen degradatie strijdt.

23 december: Suat Tasçi, trainer van vijfdeklasser FC Drunen, wordt volgend seizoen trainer van vierdeklasser DVVC uit Dongen. Hij heeft getekend voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Tasci volgt hiermee interim-trainer Nijs Kivits op. Hij is geen onbekende voor DVVC, waar hij al geruime tijd is betrokken bij de jeugd.

22 december: Arie Kooijman, hoofdtrainer van VV Kerkwijk, legt zijn taken per direct neer vanwege zijn gezondheid. Kooijman heeft in november een zware knieoperatie ondergaan en vanwege complicaties duurt zijn revalidatie langer dan verwacht en kan hij zijn werkzaamheden bij de club niet naar behoren uitvoeren.

22 december: Henry van Wanrooy wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Schijndelse derdeklasser sv Avanti'31. Van Wanrooy is nu nog trainer van vv Handel en volgt bij Avanti'31 Ronny Everaerts op.

22 december: René van der Putten (44) is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van vierdeklasser NLC’03. De Bosschenaar zwaaide in het verleden de scepter bij onder andere RKKSV en Jan van Arckel. Momenteel bekleedt Van der Putten de functie van hoofd jeugdopleidingen bij vierdeklasser Wilhelmina uit Den Bosch.

21 december: Maarten van Vugt wordt de nieuwe hoofdtrainer van HVCH in Heesch. Van Vugt is op dit moment trainer van OSS '20 en woont in Berghem.

21 december: John Laponder vertrekt na drie seizoenen bij derdeklasser DSC uit Kerkdriel. Hij wordt bij Zwaluw VFC in Vught de opvolger van Marlou Peeters.

19 december: Michel Kuijpers is volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Festilent. Hij volgt Maikel van Orsouw op die de vierdeklasser na vijf seizoenen gaat verlaten.Kuijpers is momenteel hoofdtrainer bij Olympia ’18 uit Boxmeer.

18 december: Wolf Wannet en Nooit Gedacht gaan ook komend seizoen met elkaar door. De coach is bezig aan zijn 2de seizoen bij de derdeklasser uit Geffen.

18 december: Coen Vos uit Hilvarenbeek heeft zijn contract als trainer van vierdeklasser Acht met 1 jaar verlengd. Vos was voorheen werkzaam bij onder meer Taxandria, Gilze en Audacia.

18 december: Achilles Veen heeft het contract met de gehele technische staf met een jaar verlengd. Dat betekent dat hoofdtrainer Clemens Bastiaansen, assistent-trainer José van de Ven en keeperstrainer Jan Schalken ook volgend seizoen de leiding hebben in Veen. Hetdrietal staat dan voor het tweede seizoen aan de leiding bij de koploper van de hoofdklasse A (zaterdag).

17 december: Hugo van de Sande (41) is de nieuwe trainer van Avesteyn. Van de Sande is nu nog werkzaam bij Ollandia en was eerder trainer van SCMH. Hij volgt Lucien Roeffen op die volgend seizoen trainer wordt van SIOL.

17 december: Waalwijker Tonny Coenen heeft zijn contract met zaterdagvierdeklasser DVO60 uit Roosendaal met 1 jaar verlengd met een optie voor nog een seizoen. Coenen is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij de koploper in de tweede periode.

17 december: William van Overbeek blijft ook komend seizoen trainer van VOAB. Het bestuur van de club uit Goirle verlengde zijn contract met één jaar. Hij begint in de zomer aan zijn derde seizoen bij VOAB.

16 december: SVSOS heeft het contract van trainer Frank van Dongen met een jaar verlengd. Van Dongen is aan zijn eerste seizoen bezig bij de vijfdeklasser uit Biest-Houtakker.

16 december: Edwin van de Braak is ook volgend seizoen trainer van vierdeklasser Well. De inwoner van Kerkdriel tekent voor een jaar bij. Van de Braak is bezig aan zijn eerste seizoen bij de zaterdagclub en draait met de huidige selectie een aardige seizoen in de middenmoot. Eerder was hij jeugdtrainer bij DSC en hoofdtrainer bij Brakel.

16 december: Ercument Metin verlengt zijn contract met één jaar bij VCB. De hoofdcoach begint volgend seizoen aan zijn zesde jaar als eindverantwoordelijke van de derdeklasser uit Biezenmortel.

16 december: André Cornelissen en tweedeklasser Erp gaan ook komend seizoen met elkaar door. Cornelissen en Erp zijn bezig aan hun tweede seizoen samen.

15 december: Eugène Marijnissen is komend seizoen bij FC Uden de opvolger van Johan van Osch. Marijnissen is dit seizoen nog trainer van tweedeklasser NWC uit Asten.

15 december: John Elbers is komend seizoen de trainer van Boekel Sport. Hij maakt de overstap van de Helmondse tweedeklasser Helmondia.

15 december: Het contract met Pieter Tuns, trainer van tweedeklasser Roda Boys/Bommelerwaard, wordt niet verlengd.

15 december: Sofus de Rooij is benoemd als hoofdtrainer van de nieuwe Tilburgse fusieclub TSV NLC (NOAD LONGA Combinatie). Momenteel bekleedt hij deze functie al bij LONGA.

14 december: William van der Steen is ook komend seizoen trainer bij Prinses Irene. De Udenaar is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij de vereniging uit Nistelrode. Hiervoor was Van der Steen werkzaam bij Volkel.

14 december: Ron Timmers blijft ook in het seizoen 2017-2018 hoofdtrainer bij VV Dongen. Deze week werd door de club een akkoord gesloten met de succestrainer die aan zijn vierde seizoen bij Dongen bezig is. Dongen staat momenteel tweede in de derde divisie.

14 december: OKSV heeft het contract met hoofdtrainer Peter van Orsouw met een jaar verlengd. De club uit Ravenstein staat gedeeld derde in de vijfde klasse H.

12 december: Trainer Erwin Verheij heeft besloten om na drie seizoen te vertrekken bij ONI uit 's Gravenmoer. Onie staat tweede in de zaterdagcompetitie vierde klasse E.

12 december: Henry van der Linden (38) is komend seizoen de nieuwe coach van derdeklasser Haarsteeg. Daarmee wordt hij de opvolger van Norbert Rebsch, die verkast naar WSC. De Bosschenaar zwaait momenteel nog de scepter bij competitiegenoot CHC uit Den Bosch. Van der Linden en Haarsteeg zijn een contract voor 1 seizoen overeengekomen.

11 december: Norbert Rebsch, nu nog trainer van Haarsteeg, volgt komend seizoen Roland Schuermans op bij WSC.

11 december: Max Raeven blijft na dit seizoen nog minimaal 1 jaar hoofdtrainer bij tweedeklasser Rijen. ,,De intentie is om nog langer met elkaar door te gaan. Er is veel vertrouwen vanuit de club en de samenwerking is zeer prettig."

11 december: Edwin Verheijen verlengt zijn contract bij derdeklasser Taxandria met één jaar. "De spelers hebben het heel goed naar hun zin en dat maakt het voor mij ook gemakkelijker om bij te tekenen. Nu is iedereen gelukkig."

11 december: Tweedeklasser Altena uit Nieuwendijk heeft het contract met Richard van Gils verlengd.

11 december: Eugène van der Heijden heeft zijn contract als trainer van vierdeklasser HHC'09 met 1 jaar verlengd.

11 december: Aschwin van Kessel heeft zijn contract bij Sint-Michielsgestel met 1 seizoen verlengd. ,,Dat wordt mijn 6de achtereenvolgende seizoen en daar ben ik erg blij mee”, verklaarde Van Kessel.

11 december: Martijn van Wanrooy staat ook volgend seizoen voor de groep bij Audacia. De vierdeklasser uit Moergestel heeft het contract met de oefenmeester met één jaar verlengd.

11 december: Trainer Patrick Berkelmans uit Waalwijk heeft voor twee seizoenen bijgetekend bij vierdeklasser Nieuwkuijk. ,,Dat doe ik anders nooit”, zegt hij. ,,Het zegt alles over het vertrouwen dat ik heb in de club en de groep. Er zit nog zoveel rek in.”

11 december: Herpinia en trainer Niek Nelissen gaan na dit seizoen uit elkaar. Nelissen zal niet bij een andere club te zien zijn, want hij stopt als trainer. Vanwege zijn werkt heeft hij het te druk.

10 december: Trainer Bas Gösgens (48) uit Engelen verruilt komend seizoen BVV voor ZSV uit Zeilberg. Gösgens is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer bij de Bossche tweedeklasser. Daarvoor was hij trainer bij Oisterwijk, Deurne, UNA, UDI’19 en assistent van Ruud Kaiser bij het eerste elftal van FC Den Bosch. ,,ZSV is een grote, ambitieuze dorpsclub, die bij thuiswedstrijden veel publiek trekt en eerste klasse speelt. Het lijkt me mooi om daar aan de slag aan te gaan", laat Gosgens weten. ,,Maar eerst ga ik er het komende halfjaar nog alles aandoen om met een periodetitel of kampioenschap afscheid te nemen van BVV.”

10 december: Trainer Roland Timmermans uit Schijndel heeft zijn contract bij Helvoirt met 1 jaar verlengd. Timmernans zal daarmee zijn 10de seizoen ingaan bij de dorpsclub, waarvan 8 jaar aaneengesloten. De succesvolle trainer bracht Helvoirt de afgelopen jaren van de 4de naar de 2de klasse, waar de club momenteel lijstaanvoerder is. ,,Het is niet zo dat ik elk jaar standaard verleng bij Helvoirt", reageert Timmermans. ,,Want spelers zijn tegenwoordig kritisch en veeleisend. Maar we zien nog volop mogelijkheden om ook volgend seizoen weer vooruitgang te boeken met elkaar.”

9 december: Vierdeklasser HRC'14 en het trainersduo Coen Burg en Peter Netten gaan aan het einde van dit seizoen uit elkaar. Burg en Netten hebben de fusieclub dan 2 jaar onder hun hoede gehad. HRC staat momenteel samen met BZS en RKTVC onderaan in de 4de klasse E (zondag).

9 december: Eersteklasser Almkerk en John Vink nemen na dit seizoen afscheid van elkaar. Vink loodste Almkerk vorig jaar in zijn eerste seizoen naar de eerste klasse. Momenteel staat Almkerk 11de in 1C. Vink kwam in het seizoen 2015-2016 over van Elinkwijk. Eerder trainde hij ook SteDoCo.

8 december: Trainer Maart van Lith uit Den Dungen heeft zijn contract bij BLC met een jaar verlengd. Van Lith is bezig aan zijn derde seizoen bij de Bossche zaterdagclub. Van Lith promoveerde vorig seizoen van de derde naar de tweede klasse met BLC. De ervaren trainer was eerder werkzaam bij onder meer RKDVC uit Drunen, ODC uit Boxtel, CHC uit Den Bosch en Den Dungen.

8 december: RKDSV heeft besloten het lopende contract van oefenmeester Frans Verbeek met twee seizoenen te verlengen. Verbeek keerde afgelopen zomer terug bij de club uit Diessen (vierde klasse E).

7 december: Venhorst en Willem van der Burgt gaan na vier jaar uit elkaar. Onder Van der Burgt promoveerde Venhorst 2 jaar geleden naar de tweede klasse, in het huidige seizoen in Venhorst terug te vinden in de derde klasse.

7 december: Denny van Geffen en Haaften gaan na drie seizoenen uit elkaar. Vorig seizoen promoveerde Haaften onder leiding van Van Geffen naar de derde klasse.

7 december: Waspik en hoofdtrainer Ruud van den Heuvel gaan na dit seizoen uit elkaar. Onder Van den Heuvel, voormalig coach van onder andere Raamsdonk en Baardwijk, groeide Waspik uit tot een stabiele derdeklasser. Van den Heuvel is bezig aan zijn vierde jaar in Waspik.

7 december: Arno Willems vertrekt na dit seizoen als trainer van Odiliapeel. Willems is bezig aan zijn tweede seizoen bij de club.

7 december: SVSSS heeft het contract met trainer Pierre van Berkel uit Vught met 1 seizoen verlengd. Van Berkel, die eerder werkzaam was bij onder meer FC Drunen, RWB, Wodan en Hilvaria, is bezig aan zijn eerste seizoen bij de derdeklasser uit Udenhout. ,,Ik heb het prima naar mijn zin bij SVSSSS", zegt hij. ,,De club leeft volop in het dorp. Bij de derby tegen VCB staan er 1.200 man langs de lijn. Dat is schitterend om als trainer mee te maken.”

5 december: Goeran van den Heuvel heeft zijn contract bij ODC met 1 jaar verlengd. Van den Heuvel is bezig aan zij eerste seizoen bij de Boxtelse derdeklasser en kwam dit jaar over van Rood Wit Veldhoven.

4 december: Niels van Casteren heeft zijn contract als trainer van Blauw Geel'38 met twee jaar verlengd. Herpenaar Van Casteren was eerder werkzaam bij onder meer DESO.

4 december: Trainer Marco de Jong heeft zijn contract bij tweedeklasser GDC met één jaar verlengd.

4 december: Tom van Dalen, bezig aan zijn eerste seizoen bij Volkel, blijft ook komend seizoen trainer bij de derdeklasser.

4 december: Rob van der Ven en DAW gaan ook komend seizoen met elkaar door. Van der Ven is bezig aan zijn tweede seizoen als zelfstandig hoofdtrainer bij de vereniging. Het jaar ervoor deelde hij die functie met Rob van Griensven.

4 december: Arian Meeuwsen en Margriet gaan na dit seizoen uit elkaar. Dit tot grote spijt van Meeuwsen die graag langer was doorgegaan. ,,Het is jammer dat het bestuur deze keuze maakt. Ik wil hier mooi afsluiten en laten zien dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dit motiveert mij alleen maar meer."

3 december: De wegen van Theo van Geffen en tweedeklasser Nivo Sparta gaan na dit seizoen scheiden. Zijn aflopende verbintenis wordt niet verlengd. De ex-speler van onder meer OJC Rosmalen en Schijndel is dan drie seizoenen hoofdtrainer geweest van de Zaltbommelse ploeg.

3 december: Jeremy Buchly heeft besloten om ZIGO, dat uitkomt in zondag derde klasse B, na twee seizoenen te verlaten. Het coachen van de club uit Tilburg-Noord was zijn eerste klus als hoofdtrainer. "Ik wil graag een nieuwe uitdaging aangaan."

2 december: Hoofdklasser OSS’20 en trainer Maarten van Vugt gaan na dit seizoen uit elkaar. Dan hebben de twee partijen vier seizoenen met elkaar samengewerkt. De oud-trainer van onder meer Blauw Geel’38 en SV TOP heeft volgens het bericht op de clubwebsite ‘prima prestaties verricht en bijgedragen aan een positieve uitstraling van onze vereniging’. Van Vugt promoveerde met OSS’20 in zijn eerste seizoen naar de hoofdklasse. Daarna waren de Ossenaren ook nog twee keer dicht bij promotie. Nu staat OSS laag in de stand.

2 december: Trainer Ömer Kaya uit Vlijmen heeft zijn contract bij Nemelaer met 1 jaar verlengd. Kaya, voormalig voetballer van onder meer RKC Waalwijk en FC Den Bosch, is bezig aan zijn eerste seizoen bij de eersteklasser uit Haaren. “Het bevalt me prima bij Nemelaer en ik ben blij dat mijn werkwijze door de spelers en het bestuur wordt gewaardeerd”, laat hij weten.

29 november: Henri van den Braak is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van derdeklasser Hilvaria. Van den Braak, nu nog trainer van RKSV Boxtel, volgt Niels Seuntjens op in Hilvarenbeek.

28 november: Johan van Osch stopt aan het einde van het seizoen bij FC Uden. De trainer is bezig aan zijn vierde seizoen bij de Udense derdeklasser.

28 november: Berghem Sport en Dennis Kroes gaan ook komend seizoen met elkaar door. Kroes is bezig aan zijn eerste seizoen bij de vereniging uit de 3e klasse D.

28 november: Hoofdtrainer Stefan Brok verlengt zijn contract bij tweedeklasser Uno Animo met één jaar. Brok: „De club en ik willen graag onze samenwerking in volle tevredenheid voortzetten.”

27 november: DSC en trainer John Laponder gaan na dit seizoen uit elkaar. „Na goed overleg zullen DSC en ik na dit seizoen uit elkaar gaan. Na drie mooie jaren is het tijd voor een nieuwe uitdaging”, zo motiveert Laponder zijn vertrek bij de derdeklasser uit Kerkdriel.

27 november: Wilhelmina'26-trainer Johan van der Werff heeft zijn contract voor twee seizoenen verlengd bij de zaterdagtweedeklasser uit Wijk en Aalburg.

27 november: Trainer Ruud Vermeer van derdeklasser Boekel Sport maakt komend seizoen de overstap naar eersteklasser SSS’18 uit Overloon.

24 november: Vierdeklasser VOW en Jordy van Boxtel gaan samen verder. De trainer heeft een jaar bijgetekend.

18 november: Trainer Niels Seuntjens en Hilvaria hebben besloten om aan het einde van het seizoen afscheid te nemen van elkaar. Seuntens gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

17 november: Marlou Peeters (25) vertrekt aan het eind van het seizoen bij derdeklasser Zwaluw VFC. In onderling overleg is besloten om de samenwerking na 1.5 jaar te beëindigen. Afgelopen seizoen nam Peeters het stokje over van Roger Schouwenaar, waarna onder haar leiding de nacompetitie nog werd gehaald.

16 november: Cemal Yilmaz heeft zijn contract bij Beerse Boys met één seizoen verlengd. De Tilburger is aan zijn tweede seizoen bezig bij de eersteklasser. Ook zijn Diesense assistent Toon Heuvelmans blijft.

13 november: Voor vertrek naar Chevremont wachtten de spelers van DESO zondagmiddag op trainer Klaas Wels. Die kwam niet opdagen. Ze hoorden direct waarom: de Veghelse oefenmeester had per direct zijn biezen gepakt. Theo van Cleef vervangt hem volgens de voetballers tot 1 januari, daarna hoopt de club een opvolger te kunnen presenteren. „De trainer had het wel eens over een onwerkbare situatie, maar wij dachten dat hij dat zei om ons scherp te houden”, reageerde DESO-verdediger Bob Zonnenberg. „Zijn afscheid komt een beetje uit de lucht vallen. Ik ben wel verrast, ja, ook omdat het midden in het seizoen is. Ik verwacht dat we snel zullen horen wat er aan de hand is.” Zonder Wels, die niet bereikbaar was voor commentaar, maar met Van Cleef op de bank verloor DESO met 4-0 van Chevremont.

13 november: Trainer Harry Blokhuis moest donderdag zijn spelers vertellen dat hij in de zomer na twee seizoenen afscheid moet nemen van HVCH. „Ik zal de details achterwege laten”, zei de ervaren Udense trainer. „Maar ik heb dit in de 38 jaar dat ik een team onder mijn hoede heb nog nooit meegemaakt. Ik heb er geen trek in om er iets over te zeggen. Het is jammer dat ik niet kan doorgaan, maar ik accepteer het.” Jack Neelen van de technische zaken van HVCH wilde ook niet verder uitwijden. „Wij hebben als technische commissie met een aantal personen overlegd. Na die gesprekken hebben we besloten dat we niet doorgaan met Harry. Dat is een gevoelskwestie en heeft niets te maken met sportieve resultaten. Hij heeft vorig seizoen een prachtig seizoen gedraaid, nu hebben we iets minder geluk.”

13 november: Henry van der Linden gaat aan het einde van het seizoen weg bij de Bossche derdeklasser CHC. „Ik heb de jongens verteld dat ik aan het eind van het seizoen op zoek ga naar een nieuwe uitdaging. Uiteraard ben ik de club erg dankbaar voor de kans die het me als beginnend hoofdtrainer heeft gegeven.”

13 november: Wim van Dooleweerd stopt aan het einde van dit seizoen bij vierdeklasser SDO’39. Van Dooleweerd hoopt de vereniging uit Lage Mierde achter te laten als derdeklasser. SDO staat op dit moment op de vierde plaats in de vierde klasse G.

13 november: Marc van de Ven staat ook volgend seizoen voor de groep als trainer van Heeswijk. Het wordt zijn vijfde seizoen als eindverantwoordelijke van de tweedeklasser. Van de Ven werkte voorheen bij onder meer Venhorst.

13 november: Trainer Koos Meesters heeft zijn contract bij Maliskamp met 1 seizoen verlengd tot de zomer van 2018. Hij is trainer van de vierdeklasser sinds 2014-2015.

13 november: Hoofdtrainer Roland Schuermans en WSC gaan aan het einde van het seizoen uit elkaar. Schuermans is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Waalwijkse tweedeklasser.

13 november: Lucien Roeffen is bezig aan zijn laatste seizoen bij vierdeklasser Avesteyn. Roeffen heeft Avesteyn laten weten geen trek te hebben in een derde seizoen in Dinther. "Ik woon in Cuijk en ga daarom liever op zoek naar een uitdaging dichter bij huis", zegt de oud-trainer van onder andere Juliana Mill en Berghem Sport.

13 november: Trainer Giel van Orsouw zit ook volgend seizoen op de bank bij de Osse vierdeklasser FC Schadewijk.

13 november: Leon van Wanrooij is ook volgend seizoen trainer van vierdeklasser WHV.

11 november: Hoofdtrainer Rob van Griensven uit Boxtel heeft zijn contract bij vierdeklasser Essche Boys met 2 seizoenen verlengd. "Niet alleen heeft hij vorig seizoen een degradatie van het eerste elftal naar de 5e klasse weten af te wenden, sinds zijn komst waait er een frisse wind", aldus voorzitter Wim Kuijs.

11 november: Trainer Hugo van de Sande stopt deze zomer na een periode van 3 jaar met zijn werk bij vijfdeklasser Ollandia. Dat maakte Erik Huijbregts, voorzitter van de club uit Olland, bekend tijdens de jaarvergadering. Volgens het bestuur is het moment aangebroken om een frisse wind door de selectie te laten waaien. Van de Sande op zijn beurt geeft aan dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

10 november: Bij Haarsteeg staat volgend seizoen een nieuwe trainer voor de groep. Norbert Rebsch kondigde zijn afscheid na dit jaar aan. Hij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

8 november: Ronny Everaerts vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Avanti'31. De coach gaat na 3 seizoenen op zoek naar een uitdaging buiten de Schijndelse derdeklasser.

7 november: Festilent en trainer Maikel van Orsouw gaan na dit seizoen uit elkaar. De trainer en de vierdeklasser uit Zeeland hebben er dan een samenwerking van liefst 5 jaar opzitten. Van Orsouw vindt dat het tijd wordt voor verfrissing bij Festilent.

1 november: Taoufik Ameziane neemt aan het eind van dit seizoen na vijf jaar afscheid als hoofdtrainer van het Tilburgse RKTVV. In de afgelopen vier seizoenen klom de club onder leiding van de oud-profvoetballer op van de vierde naar de eerste klasse.

