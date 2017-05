UDI'19 vecht puntenaftrek aan voor de rechter

Met die wetenschap hervatte UDI vervolgens de competitie, maar ondertussen weigerde de club om zich neer te leggen bij het besluit van de KNVB. Wat heet: UDI heeft inmiddels samen met ODIN'59 uit Heemskerk (uitkomend in de derde divisie zaterdag) een kort geding aangespannen tegen de beroepscommissie. ,,In onze statuten staat letterlijk dat wij het voetbal promoten in al zijn facetten behalve het beroepsvoetbal. Daar zijn we principieel op tegen. Voor onze voetballers is het voetballen geen hoofdberoep", zo verklaart UDI-voorzitter Paul Rüpp.

vrijdagmiddag zal de rechter in Utrecht al zijn uitspraak doen over het kort geding. Rüpp; ,,De voorwaarde was wel dat wij een aanmerkelijk belang moesten hebben om in beroep te kunnen gaan. Dat hebben we inmiddels, want rechtstreekse degradatie ligt voor ons nog steeds op de loer. Met dat ene punt erbij is dat niet meer aan de orde en zijn wij in ieder geval verzekerd van het spelen van nacompetitie. Wij hebben als club de hoop dat de rechter zich morgen wil mengen in het verenigingsrecht van in dit geval UDI'19."

Wat het einde van het seizoen betreft zijn er voor de tricolores nog diverse scenario's mogelijk. Rüpp realiseert zich dat ook; ,,Als wij het kort geding verliezen dan kunnen we nog rechtstreeks degraderen. Verder bestaat de kans dat we nog in de nacompetitie terecht komen. In het meest gunstige geval kunnen we ons verzekeren van directe handhaving. Dan moeten we aankomende zondag uiteraard wel zelf winnen van Westlandia en zullen de uitslagen op de overige velden gunstig moeten uitpakken."

