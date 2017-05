Uitslagen amateurvoetbal zondag 21 mei

DEN BOSCH/ TILBURG/ MEIJERIJ/VEGHEL/UDEN/OSS. Hoe heeft jouw club het gedaan in de nacompetitie? Bekijk hier de uitslagen en wat de trainer van de wedstrijd vond.

Nacompetitie Tweede Divisie

- FC Lisse - Dongen 2-1 (0-0). 50. Van Bree 0-1, 58. Van Der Putten 1-1, 72. Rauws. 2-1. Peter van Vugt, assistent trainer Dongen: ,,Jammer dat de 1-1 zo snel viel. Anders hadden we misschien nog kunnen stunten."

Nacompetitie derde divisie

- Woezik - OSS'20 0-3 (0-1). 4. De Groot 0-1, 72. De Groot 0-2, 82. De Groot 0-3. OSS'20-trainer Maarten van Vugt: ,,We hadden vaker kunnen scoren, maar het is mooi dat we door zijn naar de finale."

Nacompetitie hoofdklasse

- SC Susteren - DESO 2-1 (1-1). 10. 1-0, 30. Van Schoonhoven 1-1, 55. 2-1 DESO-trainer Marck Cieraad: ,,We hebben nagelaten om van kansen doelpunten te maken. Nu moeten we er donderdag twee gaan maken."

- Jong FC Den Bosch - Vlissingen 1-3 (0-1). 9. Gooding 0-1, 90. Bouzambou 0-2, 112. De Louw 1-2, 114. Martien 1-3. (Vlissingen w.n.s. met 2-4). Jong FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven: ,,Het is heel vervelend voor de jongens en voor de club dat we zijn gedegradeerd. We hadden het best op dit niveau kunnen blijven spelen. Dat is zeer leerzaam. We waren vandaag aanvallend niet goed genoeg."

- JOS Watergraafsmeer - Sc 't Zand 7-0 (4-0). 8. Schaap 1-0, 12. Renger 1-0, 20. Schaap 3-0, 435. Schaap 4-0, 51. Renger 5-0, 60. Santos 6-0, 90. Renger 7-0. Jeroen van Bezouwen, trainer Sc't Zand: ,,We zijn naar het kastje naar de muur gespeeld. Het niveau bleek te hoog voor ons."

Nacompetitie Eerste klasse

- Zeelandia Middelburg - Beerse Boys 3-3 (2-2). 6. Luteijn 1-0, 23. Schapendonk 1-1, 24. 2-1 Luteijn, 29. Vingerhoets. 2-2, 53. 3-2 Luteijn, 83. Vingerhoets 3-3. Rood: 61. Van de Woestijne (Zeelandia Middelburg). Cemal Yilmaz, trainer Beerse Boys: ,,De jongens hebben erg goed gespeeld en knap gereageerd op teleurstellingen in de vorm van tegengoals. We maken een goede kans om door te gaan denk ik."

- Emplina - Unitas 0-1 (0-1). 40. Van Delden 0-1. ,,We hebben nipt verloren van een ontzettend goede ploeg, die in onze klasse met twee vingers in de neus kampioen zou zijn geworden", verklaarde Emplina-trainer Erik Meulendijk. ,,De eerste helft was Unitas een klasse beter en kwam het terecht op voorsprong , maar na rust gaven we niks meer weg. Met slechts een doelpunt achterstand gaan we daarom volgende week vol voor het bereiken van de eindronde van de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse."

- Heeswijk - Moerse Boys 1-0 (0-0). 78. Van Dijke 1-0. ,,Het is lekker dat een kwartier voor tijd nog dat doelpunt valt", aldus Heeswijk-trainer Marc van de Ven.

Nacompetitie Tweede klasse

- Unitas'30 - DESK 3-2 (1-1) 25. 1-0; 40. Bastianen 1-1; 60. Smout 1-2; 75. 2-2; 85. 3-2. ,,Na de 1-2 kregen we mooie kansen om de wedstrijd definitief in ons voordeel te beslissen. Het tegendeel gebeurde, dus staan we volgende week voor een echte finale om te voorkomen dat we degraderen", zegt trainer Harry Biemans.

- Waspik - Roosendaal 0-1 (0-1) 20. Hubeek (e.d.) 0-1. ,,Na rust hebben we alle schroom van ons afgegooid. We hebben zoveel kansen gecreëerd, alleen scoren lukte niet. Maar we voelen ons nog niet verslagen", aldus trainer Ruud van den Heuvel.

- Haarsteeg - Baardwijk 2-2 (2-0) 3. Aloserij 1-0; 41. Van Bakel 2-0; 46. Van Ravenstein 2-1; 67. Boezer 2-2.

- FC Eindhoven AV - ODC 3-1 (1-1). 3. Schellekens 0-1, 26. Van Meurs 1-1, 49. Zouthane 2-1, 61. Van Meurs 3-1. Rood: 89. R. van Lokven (ODC, 2x geel). ,,Na de snelle 0-1 lieten we nog diverse goede kansen onbenut. Erg zonde dat we het daarna alsnog uit handen gaven", baalde ODC-aanvoerder Roel van Lokven.

- Bladella - Erp 1-1 (1-0). 3. Leermakers 1-0, 85. Den Dekker 1-1. Rood: Speler Bladella. ,,Het was een terechte 1-1 waar ik mee kan leven", aldus Erp-trainer André Cornelissen.

- DAW - Sparta'18 1-4 (1-1). 22. Raaijmakers 1-0, 40. 1-1, 77. 1-2, 83. 1-3, 85. 1-4. ,,Drie keer scoren wordt heel lastig, maar we gooien de handdoek nog niet in de ring", aldus trainer Rob van der Ven van DAW.

- Venhorst - Oranje Zwart 1-0 (0-0). 90. Van de Putten 1-0. ,,We zijn blij met de zege, maar er had zeker meer in gezeten. Nu wordt het zondag nog spannend", zegt Venhorst-trainer Wilem van der Burgt.

- Stormvogels'28 - Volkel 2-1 (2-0). 13. 1-0, 19. 2-0, 70. Van den Berg 2-1. ,,Een gelijkspel was verdiend geweest. We kregen dikke kansen op 2-2", sprak Volkel-trainer Tom van Dalen.

Nacompetitie derde klasse

- Reeshof - RWB 0-3 (0-3) 13. Remie 0-1; 16. Rosenbrand 0-2; 25. Van Baardwijk 0-3. ,,Binnen 25 minuten was het klaar. Het moet wel heel gek lopen willen we niet de finale halen. Het handvat van overleven in de derde klasse hebben we in ieder geval vandaag al gegrepen", vond trainer Tom Heijkoop. ,,We waren vandaag niet opgewassen tegen dit ervaren RWB", stelt Reeshof coach Ronald Los.

- Nieuwkuijk - WDS'19 3-2 (0-2) 5. Bayram Avci 0-1; 8. Abdul Avci 0-2; 32. Raijmakers (pen.) 1-2; 55. Raijmakers 2-2; 73. Raijmakers 3-2. Rood: twee spelers van WDS'19. ,,Het was een enerverend potje, waarvan de start vanwege de zenuwen heel belabberd was. Toen we meer vat op WDS kregen, gingen we echt meedoen en boekten we alsnog een resultaat dat perspectief biedt", meent trainer Patrick Berkelmans.

- LONGA - Dommelen 5-0 (3-0). 13. Makrani 1-0, 16. Boussihmad 2-0, 33. Lalihatu 3-0, 57. Houba 4-0, 90. Adams 5-0. ,,Wij moeten door een bepaalde ondergrens zakken en zij vleugels krijgen, willen we dit nog uit handen geven", zei LONGA-coach Sofus de Rooij. ,,Die mogelijkheid gaan we ze niet bieden."

- Boxtel - FC Schadewijk 0-0. ,,Dit is een uitslag waar je eigenlijk niet zoveel mee kan. De return van volgende week in Oss zal voor ons nog best lastig worden", aldus Boxtel-doelman Tommie Verhagen. ,,Het is jammerlijk dat we onszelf niet beloond hebben", doelt trainer Giel van Orsouw van FC Schadewijk op de kansen die zijn ploeg kreeg.

- Bruheze - Den Dungen 2-1 (0-1). 39. Sterks 0-1 (pen.), 64. 1-1 (pen.), 90+3. 2-1. Rood: 73. De Veer (Den Dungen, 2x geel). ,,We speelden geen goede wedstrijd, maar er is nog genoeg perspectief voor de return van aankomende zondag in Den Dungen", wist Den Dungen-coach Ben Hoek.

- Herpinia - DSC 6-0 (2-0). 23. Rosmalen 1-0, 40. Danen 2-0, 51. Rosmalen 3-0, 67. Van Aalst 4-0, 72. Rosmalen 5-0, 87. Danen 6-0. Rode kaart: 79. Muharemovic (DSC, 2x geel). ,,Deze nederlaag komt keihard aan. We zijn voor 99 procent gedegradeerd. Voor die ene procent gaan we komende zondag alles geven", constateerde DSC-coach Lenard Weber teleurgesteld. ,,Deze uitslag had ik niet verwacht, zeker niet na het eerste halfuur", aldus Herpinia-clubman Bennie Kuijpers.

- Avesteyn - Zwaluw VFC 0-1 (0-1). 26. Moes 0-1. ,,Ik ben blij met dit goede resultaat, maar we hadden vandaag met minimaal drie goals verschil moeten winnen", vertelde DSC-coach John Laponder. ,,Ondanks een thuisnederlaag zie ik nog perspectief voor volgende week zondag", sprak Avesteyn-trainer Lucien Roeffen strijdvol.

- Theole - BMC 1-0 (1-0). 23. Peek 1-0. Bijz. Nijhof (Theole) mist penalty in 59e minuut. ,,Deze nederlaag vind ik geflatteerd, omdat wij over de hele wedstrijd gezien de bovenliggende partij waren", vond BMC-coach Jan van Grinsven.

- GSBW - SBC 1-0 (0-0). 46. De Laat. ,,Ik moet de ploeg een groot compliment geven voor het spel van vandaag", aldus GSBW-coach Dennis de Bruijn.

- GVV - Taxandria 1-7 (0-3) 13. Geert van de Ven, 15. Van Dongen, 25. Geert van de Ven, 50. Berkel, 66. Geert van de Ven, 84. Giel van de Ven, 92. De Jong. ,,We hadden hier met dubbele cijfers kunnen winnen", zegt Taxandria coach Edwin Verheijen.

- Acht - Were Di 2-3 (0-2) 20. Schalken, 32. Smit, 75. Vermeer. ,,De ploeg verdiende deze overwinning" , stelde Were Di coach Peter Burg.

- DIA - Gudok 1-3 (0-1) 20. Kluijtmans, 88. Kluijtmans, 95. Van Egeraat. ,,We lieten DIA terugkomen in de wedstrijd, daar baal ik van'', zegt Gudok trainer Hans Staps.

- DBS - Festilent 3-1 (1-1). 25. 1-0, 30. Van den Heuvel 1-1, 65. 2-1, 75. 3-1. ,,We gaan er volgende week alles aan doen om een 3-1 achterstand goed te maken", sprak Festilent-trainer Maikel van Orsouw beslist.

Nacompetitie Vierde klasse

- DOSL - SDO ¿39 3-1 (2-0). 10. 1-0, 37. 2-0, 65. Heesakkers 2-1, 90-(7) 3-1. Bijz.: 80. Kruijssen (SDO '39) mist penalty. Coach Wim van Doleweerd van SDO uit Lage Mierde: ,,Die gemiste strafschop van ons is cruciaal. Die derde tegentreffer diep in blessuretijd maakt het nog erger. Het zal moeilijk worden om dit nog recht te zetten maar we gaan er wel alles aan doen."

- Sterksel - EDN '56 2-0 26. 1-0 (pen.), 80. 2-0. EDN-coach Richard de Beer sprak van een onfortuinlijke strafschop tegen en een goal met een buitenspelluchtje: ,,Maar wij brachten zelf ook veel te weinig. Maar er komen nog negentig minuten. Dus eigenlijk is het nu pas rust. We hebben dan ook nog goede hoop dat we dit volgende week nog recht kunnen trekken."

- Chaam - Berkdijk 2-3 (2-0) 17. Nils de Rooij 1-0; 43. Nils de Rooij 2-0; 49. Maasland 2-1; 63. Okan 2-2; 73. Peter Kliman 2-3. Rood: speler Chaam. ,,Wat wij voor rust lieten zien was een aanfluiting. Ik ben uit mijn plaat gegaan, na acht minuten tieren ben ik de kleedkamer uitgegaan. Toen heeft leider Patrick van Wanrooij de andere rol opgenomen, de jongens paaien: ,,Je kunt Erik en de club zo niet te kakken zetten". Dat heeft fantastisch uitgepakt", aldus trainer Erik van Esch.

Nacompetitie Vijfde klasse

- OSC'45 - RKTVC 0-2 (0-1). 30. 0-1, 60. 0-2. Leider Henri Wolfs van OSC'45: ,,wij kregen al vroeg in de wedstrijd goede kansen om op voorsprong te komen. Wij scoorden helaas niet, met als resultaat dat zij op voorsprong kwamen. In de tweede helft hadden we te maken met hetzelfde spelbeeld. We gaan ons nu opmaken voor de return van volgende week."

- FC de Rakt - Merselo 3-3 (3-0). 25. Kennis 1-0, 30. Van Praag 2-0, 42. Van Kessel 3-0, 52. Hendriks 3-1, 64. Melskers 3-2, 90. Litjes 3-3. Bijz. 35. R. van de Rakt miste penalty namens FC de Rakt. Elftalleider Joop van Lanen vindt dat zijn ploeg te weinig overhield aan het duel. ,,In de rust stonden we op een comfortabele 3-0 voorsprong en hadden dit voordeel over de streepmoeten trekken."

- Ulysses - SVOC'01 4-1 (1-1). 15. Driessen 1-0, 31. 1-1, 61. (e.d.), 65. Van Lith 3-1, 75. Jurju 4-1. Volgens trainer Sander Janssen is het duidelijk. ,,We zijn uitstekend de nacompetitie gestart en moeten volgende week vol gas geven om promotie af te dwingen."

- Milheezer Boys - OKSV 1-1 (0-1). 37. Reijs 0-1, 73. 1-1. ,,Een terechte uitslag want we beide ploegen waren qua veldspel en kansen in evenwicht", aldus trainer Peter van Orsouw van OKSV.

VROUWENVOETBAL

Nacompetitie Hoofdklasse

- Sc 't Zand - Jong PEC Zwolle 2-2 (0-2). 19. 0-1, 38. 0-2, 70. Cools 1-2, 86. Cools 2-2. ,,Ik ben heel trots op de meiden dat ze het niet laten lopen", zei 't Zand-trainer Jack Hernandez. ,,Voor hetzelfde geld ga je met 0-5 de boot in."

- Eldenia - Prinses Irene 8-0 (4-0). 18. 1-0, 20. 1-0, 33. 3-0, 37. 4-0, 46. 5-0, 56. 6-0, 68. 7-0, 81. 8-0. ,,Als je de nacompetitie ingaat, maar niet op volle oorlogssterkte bent tegen deze ploeg. Dan ga je eraf", zei Irene-leider Bart van der Linden.

BEKERVOETBAL

Finale districtsbeker Zuid 1

- BVV - Hoek 1-3 (0-0) 67. Clinckemaillie 0-1, 75. Lagrou 0-2, 90 +1 Garmat 1-2, 90 + 2 Clinckemaillie 1-3. ,,Verdiend veroren van een beter Hoek", gaf BVV-keeper Dylan van Schaik (19) na afloop toe. ,,Maar we mogen trots dat we als tweedeklasser de finale hebben gehaald en twee hoofdklassers hebben uitgeschakeld."

Finale districtsbeker Zuid 2