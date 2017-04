Uitslagen van het amateurvoetbal van maandag 17 april

WAALWIJK/TILBURG/DEN BOSCH/OSS/MEIJERIJ/STAD - Maandag 17 april werd door verschillende clubs weer volop gevoetbald. Hieronder de uitslagen.

Derde Divisie Zondag

- Quick’20 - vv Dongen 3-2 (2-1). 12. Pinna 1-0, 31. Kolkert 1-1, 33. Pinna 2-1, 52. Koenen 2-2, 55. Pinna 3-2. Dongen-coach Ron Timmers: ,,We misten veel spelers, maar speelden een prima wedstrijd. Quick sloeg toe op beslissende momenten, maar ik kan mijn spelers niets verwijten.”

- Hercules - Jong FC Den Bosch 1-1 (0-0). 53. Bolsius 0-1, 78. Vlug 1-1. ,,We hebben met een piepjong elftal gespeeld vandaag. Onze organisatie stond goed en dat is een compliment waard. Wel is het zuur dat we nog laat de 1-1 om onze oren kregen. We verdienden absoluut meer”, vertelde Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven.

- UDI'19 - HBS 2-0 (0-0). 49. Pennings 1-0 (pen.), 63. Oomen 2-0. UDI-coach Bert Ruijsch: ,,Deze overwinning komt op een erg gunstig moment. We hebben alles nog steeds in eigen hand.” Hoofdklasse B - Halsteren - OSS'20 1-1 (0-0). 58. De Groot 0-1, 86. Van der Spek 1-1 (pen.). ,,Best zuur dat we in de slotfase nog twee punten hebben verloren. Er zat zeker meer in”, baalde OSS-coach Maarten van Vugt, die na rust nog naar de tribune werd gestuurd omdat hij buiten zijn coachvak was gekomen.

- DESO - Groene Ster 0-2 (0-0). 80. 0-1, 90+1. 0-2. DESO-coach Marck Cieraad: ,,We startten goed, maar verzuimden om de eerste goal te maken. Na rust speelden we stukken minder. We hielden de bal niet meer vast en hadden ook wat last van de harde wind.”

Hoofdklasse A

Zwaluwen - Achilles Veen 0-4 (0-2). 9. Aerts 0-1, 23. Aerts 0-2 , 49. Asrih 0-3 56. Van Leijsen 0-4 Rood: Krznaric (Zwaluwen).

“We hebben een goede prestatie geleverd. Complimenten aan de jongens”, sprak trainer Clemens Bastiaansen. “We hebben de knop na zaterdag goed om kunnen zetten. We lieten de bal lekker rond gaan. In de organisatie stonden we goed. Het enige verwijt is dat we meer hadden moeten scoren.”

ZUID 1

Eerste klasse A

Oude Maas - WNC 2-4 (2-2). 3. Klooster 1-0, 16. 2-0 26. Verheul 2-1, 40. e.d. 2-2, 67. Grot 2-3., 87. Verheul 2-4. Rood: Fredson (Oude Maas/. 2x geel).

“De 2-0 achterstand sloeg nergens op. Gelukkig bleven we rustig en konden voor rust nog langszij komen. In de pauze heb ik er op gehamerd dat we de rust moesten blijven behouden en de 2-3 en 2-4 dan wel zou komen”, aldus WNC-trainer Cor Prein. Door de zege is WNC gedeeld koploper. Prein: “Het is simpel: we moeten nu vol voor de titel gaan.”

Eerste klasse C

- Beerse Boys - Baronie 0-2 (0-0). 68. Kankam 0-1, 75. Mohammed 0-2. Cemal Yilmaz, trainer Beerse Boys: ,,Onze tactiek werkte goed, want Baronie zat niet in de wedstrijd. Maar door individuele klasse wisten ze alsnog te winnen.”

- Nemelaer - RKTVV 1-1 (0-1). 38. Boelen 0-1, 83. Van Baast 1-1. Taoufik Ameziane, trainer RKTVV: ,,Het is onnodig dat we slechts één punt pakten. Helaas geven we de zege knullig uit handen.”

- Beerse Boys-RKTVV 1-1 (0-0). 66. Boelen 0-1, 88. Mulders 1-1. Cemal Yilmaz, trainer Beerse Boys: ,,Op basis van de tweede helft vind ik het verdiend dat we een punt pakten. De jongens hebben er hard voor gewerkt.” Taoufik Ameziane, trainer RKTVV: ,,We hebben moeite met het beslissen van duels, want die late gelijkmaker had nooit mogen vallen.”

- Zundert-Rijen 0-2 (0-0). 58. Jacobs 0-1, 67. Trommelen 0-2, 87. Aarts 1-2. Max Raeven, trainer Rijen: ,,We doen weer mee om de derde plaats, dat is heerlijk. Promotie is onze doelstelling.”

- NEC am. - Nemelaer 2-0 (1-0). 10. 1-0, 90. 2-0. ,,Er werd weliswaar hard gewerkt, maar sommige jongens haalden bij ons hun niveau niet. Bovendien miste we onze aanvoerder Kavin van Kempen, die geblesseerd”, vond Nemelaer trainer Ömer Kaya. ,,Desondanks blijven we kans houden op de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse. Daar moeten we voor blijven gaan vind ik.”

- MOC'17 - TOP 2-1 (1-0). 2. Hansler 1-0, 56. Hansler 2-0, 90. Pusters 2-1. ,,Vanuit onze kant was het een hele matige wedstrijd. Niemand haalde zijn normale niveau, waardoor we vanaf de eerste minuut al achter de feiten aan liepen”, aldus TOP-coach Chris van den Dungen.

Tweede klasse E

- Zundert - Rijen 1-2 (0-0). 62. Jacobs 0-1, 74. Trommelen 0-2, 90. Aarts 1-2. Rijen-coach Max Raeven: ,,Onze eerste helft leek nergens op. Ik had mijn halve elftal wel kunnen wisselen. Na rust ging het stukken beter en zat er meest rust in de ploeg.”

Tweede klasse F - Baardwijk - Rhode 1-1 (0-0) 54. Oerlemans 0-1; 81. Klerx 1-1. - EVVC - Oirschot V. 0-4 (0-3). 5. Van Dijk 0-1, 16. Van der Heijden0-2, 23. Bouwens 0-3, 75. Van der Doelen 0-4. ,,Het is niet zo dat Oirschot geen kansen kreeg, maar we waren dodelijk effectief in het benutten van de onze en onze keeper Rob van Aalst was vandaag in topvorm”, vond EVVC trainer Stephan - Prinses Irene - Emplina 0-1 (0-0). 90 + 3 Johri 0-1. ,,Een late maar terechte overwinning”, vond Emplina trainer Erik Meulendijk. ,,De eerste helft ging nog gelijk op. Maar in de tweede helft kregen wij de meeste kansen.”

- BVV - WSC 3-2 (1-0). 1. Selmani 1-0, 46. Balta 2-0, 55. Bakkali 2-1 (pen.), 65. Doagn 3-1, 68. Bakkali 3-2. Bijz.: bij de stand 1-0 werd door de arbiter een benutte strafschop van Maamar (WSC) afgekeurd vanwege te vroeg inlopen van Rob Corman. ,,We hadden geluk dat de scheijdsrechter bij 1-0 een benutte penalty van WSC afkeurde, omdat er te vroeg zou zijn ingelopen”, gaf Ronnie Buitenkamp, asistent trainer van BVV na afloop ruiterlijk toe. ,,Maar ik denk dat onze overwinning wel terecht was.” ,,Die strafschop mocht niet worden overgenomen. Volgens de spelregels hoort dat wel zo te zijn. In de rust kwam de scheidsrechter nog zijn excuses maken. We balen er vreselijk van. Dit gaat nog een staartje krijgen, we zullen een brief sturen naar de KNVB”, aldus trainer Roland Schuermans.

- Schijndel - Helvoirt 0-5 (0-1). 22. Van Hattum 0-1, 52, De Laat 0-2, 65. Van den Bergh 0-3, 75. De Laat 0-4, 90. De Laat 0-5. ,,Het heeft alles met kwaliteit te maken dat we bijna zijn gedegradeerd. Het is tekenend dat we in de hele wedstrijd maar een kans creëerden”, vond Schijndel trainer Hans Lathouwers. ,,In de eerste vijf minuten hadden we al minimaal twee keer moeten scoren , maar in de tweede helft maken we het gelukkig vrij gemakkelijk en ruim af”, vond Helvoirt- trainer Roland Timmermans.

Derde klasse B

- RWB - Beek Vooruit 0-3 (0-2). 2. L. Schalk 0-1; 6. Nagelkerke 0-2; 36. J. Schalk 0-3. ,,De broertjes Joost en Loek Schalk hebben weer eens laten zien hoe scherp ze voor het doel zijn. Zelf kregen we kansen genoeg, maar we waren niet effectief genoeg”, aldus trainer Tom Heijkoop. - Oosterhout - ZIGO 2-2 (1-0). 12. Kops 1-0, 73. Brok 2-2, 90. Brok 1-2, 90+2. Kops 2-2. ,,We waren heel erg dichtbij een mooie zege. Al was het contrast tussen onze eerste en tweede helft vrij groot”, zag ZIGO-coach Jeremy Buchly Derde klasse C

- CHC - LONGA 3-2 (0-1). 34. Houba 0-1, 68. Noijen 1-1 (pen.), 77. Lalihatu 1-2, 87. Noijen 2-2, 89. Janssen 3-2. Rood: 67. A. Marouane (LONGA, 2x geel). ,,Wij hebben een wanprestatie geleverd vandaag”, foeterde LONGA-coach Sofus de Rooij. ,,Mijn hartslag was met name tijdens de slotfase van de wedstrijd aardig hoog. Dit zijn erg belangrijke punten. We leven nog steeds”, jubelde CHC-coach Henry van der Linden.

- Nevelo - VCB 1-3 (0-1). 7. Mathijssen 0-1, 54. Villevoye 1-1, 73. Maas 1-2, 86. Verlouw 1-3. Nevelo-coach Antal Tooten: ,,Voor rust hadden we het duel onder controle. Vervolgens konden we het conditioneel niet meer bijbenen.” VCB-coach Ercument Metin: ,,We hebben gewonnen, maar het was niet best. In ieder geval houden we wel uitzicht op de tiende plaats.”

- Taxandria - Vlijmense Boys 0-4 (0-1). 34. Lutgens 0-1, 75. De Nies 0-2, 87. Arikan 0-3, 89. De Nies 0-4. Rood: 38. Sampat (Vlijmense Boys), 37. Ruijken (Vlijmense Boys, 2x geel). Bijz.: 12. Van Wandelen (Vlijmense Boys) stop strafschop. ,,Vlijmense Boys heeft zelfs met twee spelers minder op het veld een elftal vol met strijders. Wij zijn meer elf ideale schoonzonen”, zo verklaarde Taxandria-coach Edwin Verheijen de ruime thuisnederlaag. ,,In de 34e en 37e minuut moesten twee spelers van ons met rood van het veld”, zag trainer Jean Falkenburg. ,,Dat voelde zó onrechtvaardig dat de jongens een onverzettelijkheid voor de dag voor de dag haalden die ik als trainer nog nooit eerder heb meegemaakt. Met negen man lopen scoren we nog eens drie keer. Ongelooflijk.”

Vierde klasse D

- HHC'09 - Irene'58 1-1 (1-) 5. Ahonzada 1-0; 70. Van Mook 1-1. ,,Op slag van rust had Shakeb zijn tweede doelpunt moeten scoren, dan was het in de tweede helft een ander verhaal geworden. In dat tweede bedrijf kwamen we er niet meer aan te pas, mochten we blij zijn dat we nog een puntje pakten”, vond trainer Eugène van der Heijden.

Vierde klasse E

- Essche Boys - RKDSV 0-2 (0-1). 20. Coolen 0-1 (pen.), 63. Janssen 0-2. Essche Boys-trainer Rob van Griensven: ,,Gezien onze 10 kansen vandaag hadden we gewoon moeten winnen.” ,,We zijn blij met de drie punten, maar het verlies van Melvin Timmermans weegt zwaarder”, aldus Frans Verbeek, coach van RKDSV.

- VV Riel - EDN'56 1-1 (0-0) 79. De Wiert 1-0, 81. Van Oirschot 1-1. Rood: 79. Kruit (EDN, 2x geel). ,,De scheidsrechter was nadrukkelijk aanwezig”', aldus winnend coach Mathieu van der Steen van Riel. ,,'De scheids was bij de 1-0 even helemaal van het padje”', zei EDN coach Richard de Beer. Vierde klasse F

- FC Schadewijk - MEC'07 6-1 (4-0). 14. el Ghezaoui 1-0 (pen.), 22. Alici 2-0, 33. Alici 3-0, 43. Laukes 4-0, 50. Verbeek 4-1, 67. Özturk 5-1, 77. Alici 6-1. ,,We gaan steeds beter voetballen en vandaag is dat gebleken”, sprak trainer Giel van Orsouw van FC Schadewijk.

- Alem - NLC'03 2-1 (1-1). 3. Steenbekkers 1-0, 39. Van Sonsbeek 1-1 (pen.), 55. Van Boxtel 2-1. Rood: 85. Van Uden (NLC'03). Alem-leider Ton Steenbekkers: ,,Het was een matige wedstrijd. We speelden niet overtuigend, maar uiteindelijk hebben we wel gewonnen.” Vierde klasse G

- De Weebosch - HMVV 3-1 (2-1). 25. 1-0, 35. 2-0, 40. 2-1 (e.d.), 50. 3-1. ,,Een terechte nederlaag op deze paaszaterdag. We speelden gewoon heel erg slecht”, aldus captain Roel Lavrijsen.

- HMVV - DVS 2-1 (1-0). 15. Lavrijsen 1-0, 70. Lavrijsen 2-0, 93. 2-1. Een verdiende zege, aldus aanvoerder Roel Lavrijsen die dus twee keer scoorde: ,,Nu hebben we weer vertrouwen in een goede afloop. Er komen nog vier lastige wedstrijden aan, maar in deze competitie kan alles gebeuren. Zondag spelen we thuis tegen Steensel. Als we die winnen hebben we zelfs nog kans om de nacompetitie te ontlopen.”

- Hulsel - Hapert 0-3 (0-0). 55. 0-1, 75. 0-2, 94. 0-3. ,,Het geloof in lijfsbehoud is er nog steeds, al zal dat misschien wel via de nacompetitie moeten”, aldus aanvoerder Stein van Rooij.

- SDO ’39 - De Raven 1-4 (0-3). 7. 0-1, 22. 0-2 (pen.), 36. 0-3, 66. Dijkstra 1-3, 68. 1-4. ,,We zullen nu toch echt weer punten moeten gaan pakken om niet alsnog in degradatienood te geraken”, aldus de teleurgestelde coach Wim van Dooleweerd.

ZUID 2

Vierde klasse H

- Hapse Boys - Festilent 1-1 (1-1). 20. Van Bakel 0-1, 37. Van de Goes 1-1. ,,We hebben nagelaten om te winnen. Zij hebben drie goede kansen gehad, wij wel acht”, sprak trainer Maikel van Orsouw van Festilent. - HBV - Herpinia 4-0 (1-0). 16. Rutten 1-0, 71. Özdemir 2-0, 75. Özdemir 3-0, 87. Van Sonsbeek 4-0. ,,In de tweede helft kregen we kansen op 1-1, maar na de 2-0 gingen de kopjes hangen”, sprak clubman Bennie Kuijpers van Herpinia.

Vierde klasse I

- DVG - Avesteyn 2-0 (1-0). 43. Versantvoort 1-0, 65. W. Voets 2-0. DVG-voorzitter Toon van Ruremonde: ,,We hebben steeds op het juiste moment gescoord.” - Boskant - Avesteyn 0-0. ,,Ik vond ons vandaag beter dan zaterdag. We hebben een redelijke pot gespeeld”, sprak Avesteyn-trainer Lucien Roeffen.

- Maliskamp - Mariahout 0-0. Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar.”

- Vorstenbossche Boys - SCI 2-1 (0-1). 25. Brinkman 0-1, 55. 1-1, 75. 2-1. SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,We hadden deze wedstrijd moeten winnen en voor rust al moeten beslissen.”

- VOW - WEC 5-2 (3-0). 15. 1-0, 25. 2-0, 33. 3-0, 75. Leermakers 3-1, 85. 4-1, 88. Leermakers 4-2, 90. 5-2. Rood: 75. J. Verbakel (WEC). WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen. In de eerste helft zakken alle spelers door de ondergrens heen.”

- SCI - BMC 3-1 (2-0). 15. De Kok 1-0, 24. Simons 2-0, 50. Hommeles 3-0, 79. Voets 3-1. SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,Na de verloren wedstrijd van afgelopen zaterdag heb ik de jongens op scherp gezet. Dat heeft gewerkt.” BMC-assistenttrainer Manfred van Erp: ,,We hebben vandaag te weinig afgedwongen.”

Vijfde klasse F

- HVV Helmond - Boerdonk 3-3 (2-3). 10. Dortmans 0-1, 20. 1-1, 29. Van der Heijden 1-2, 35. 2-2, 45. R. van Alphen 2-3 (pen.), 65. 3-3. Volgens trainer Jan Noten was zijn ploeg dicht bij de winst. ,,In de laatste minuut werd een zuiver doelpunt van ons onverklaarbaar afgekeurd en dat is erg spijtig.”

Vijfde klasse H

- MOSA'14 - Odiliapeel 0-3 (0-0). 63. Van de Berg 0-1, 70. Adam 0-2, 88. Van de Berg 0-3. Elftalleider Nick van den Helm zag zijn ploeg na rust wegzakken. ,,In de eerste helft waren we gelijkwaardig maar nadat Odiliapeel scoorde, was het bij ons over.” Trainer Arno Willems was opgetogen: ,,De ziekenboeg stroom leeg en er komt meer voetbal in de ploeg.”

- Ravenstein - Ruwaard 13-1 (3-1).9. Bruinsma 1-0, 30. Bloks 1-1, 44. Suppers 2-1, 45. Bruinsma 3-1, 46. Van Heck 4-1, 48. Bruinsma 5-1, 56. Suppers 6-1, 60. Wijnakker 7-1, 66. Suppers 8-1, 70. Bruinsma 9-1, 77. Schoenmakers 10-1, 81. Suppers 11-1, 84. Van Lieshout 12-1, 90. Bruinsma 13-1. Trainer Lars van Kan had behalve voor zijn team ook lovende woorden voor de tegenstander: ,,Het is gezien de fase waarin zij zitten meer dan bewonderenswaardig hoe de spelers van Ruwaard zich gedragen.” Elftalleider Mark van den Elzen vond de ruime nederlaag onnodig: ,,We hielden voor rust aardig stand maar door de goals net voor en na de pauze gingen bij ons de kopjes hangen en was het verzet gebroken.”

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse - SC 't Zand - Victoria Boys afgelast. Victoria Boys had te weinig speelsters.