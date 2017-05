Uitslagen van het amateurvoetbal van zaterdag 6 mei

Hoofdklasse A

Zwaluwen - Achilles Veen 0-4 (0-2). 9. Aerts 0-1, 23. Aerts 0-2 , 49. Asrih 0-3 56. Van Leijsen 0-4 Rood: Krznaric (Zwaluwen). ,,We hebben een goede prestatie geleverd. Complimenten aan de jongens”, sprak trainer Clemens Bastiaansen. ,,We hebben de knop na zaterdag goed om kunnen zetten. We lieten de bal lekker rond gaan. In de organisatie stonden we goed. Het enige verwijt is dat we meer hadden moeten scoren.”

Eerste klasse A

Oude Maas - WNC 2-4 (2-2). 3. Klooster 1-0, 16. 2-0 26. Verheul 2-1, 40. e.d. 2-2, 67. Grot 2-3., 87. Verheul 2-4. Rood: Fredson (Oude Maas/. 2x geel). ,,De 2-0 achterstand sloeg nergens op. Gelukkig bleven we rustig en konden voor rust nog langszij komen. In de pauze heb ik er op gehamerd dat we de rust moesten blijven behouden en de 2-3 en 2-4 dan wel zou komen”, aldus WNC-trainer Cor Prein. Door de zege is WNC gedeeld koploper. Prein: “Het is simpel: we moeten nu vol voor de titel gaan.”

Tweede klasse F

Meerkerk - GDC 4-2 (2-1) 41. Kooijman 1-0; 42. Van Bruggen 2-0; 45. De Vries 2-1; 59. De Vries 2-1; 79. Vink 3-2; 89. Van Blanken 4-2. ,,Door de nederlaag staan we op een nacompetitieplaats", weet clubman Piet den Ouden. ,,We zullen de laatste wedstrijd moeten winnen en hopen op een misstap van Heukelum of Tricht."

Altena - Nivo Sparta 0-2 (0-0) 76. Sterrenburg 0-1; 82. Looijen 0-2. Rood: Van der Pluijm en Van Zanten (beiden Altena). ,,Beide rode kaarten waren discutabel, maar dat moet ons weer overkomen. Dat hoort er blijkbaar bij als je in de hoek zit waar de klappen vallen. Gelukkig heeft Hardinxveld ook verloren, dus kunnen we rechtstreekse degradatie nog afwenden", zegt trainer Richard van Gils. ,,Maar we gaan sowieso de nacompetitie in."

Wilhelmina'26 - Brederodes 4-2 (0-1) 30. Bakker 0-1; 47. Linnenbank 1-1; 50. Van Esch 2-1; 56. Hoeke 3-1; 80. Bosch 3-2; 82. Linnenbank 4-2. ,,We hebben een topseizoen achter de rug. Nu al zeven punten meer dan vorig seizoen. Grote klasse", aldus trainer Johan van der Werff.

BLC - Roda Boys/Bommelerwaard 3-4 (2-1) 23. Maas (pen.) 0-1; 24. Kessens 1-1; 39. Van Leeuwen (e.d.) 2-1; 54. Kessens 3-1; 57. Van Eembergen 3-2; 69. Loef 3-3; 71. Van Aalst 3-4. ,,Door deze overwinning spelen we zaterdag 20 mei de eerste nacompetitiewedstrijd tegen tweedeklasser DBGC uit Oude Tonge", weet trainer Pieter Tuns. ,,Het mooie is, is dat mijn vader bij die club in het eerste heeft gevoetbald."

Derde klasse B

Olympia'60 - Tholense Boys 2-2 (1-1) 44. Van Wanrooij 1-0; 45+1. Van Stee 1-1; 88. Marsman 1-2; 90. Vereggen 2-2. ,,We hebben een knappe prestatie geleverd tegen de kampioenskandidaat. Volgende week moeten we naar Zwaluwe toe. Als we winnen, is Tholense Boys toch kampioen. Hun supporters hebben ons al tien kratten bier beloofd. We willen ook winnen, dan gaan we de nagenoeg zeker de nacompetitie in", aldus pr-man Patrick Pruijssers.

Derde klasse D

Haaften - Woudrichem 0-1 (0-0) 90+4. Saaman 0-1. ,,Bijna gestunt tegen de kampioen, maar in de slotseconden kreeg Woudrichem vanwege een vermeende handsbal een vrije trap. Die bal vloog boven in de bovenhoek", zag trainer Denny van Geffen. ,,Komende zaterdag is het bij NEO'25 erop of eronder. Maar als we zo spelen als vanmiddag, gaan we ons rechtstreeks handhaven."

Leerdam Sport'55 - NEO'25 0-3 (0-1) 17. Rosenbrand 0-1; 59. Tanghe 0-2. 71. Tanghe 0-3. ,,Een geweldige week", vond trainer Antoin van Pelt. ,,Dinsdag met 4-0 gewonnen van Zuilichem, nu deze overwinning. Als we zaterdag Haaften pakken, gaan zij de nacompetitie in en zijn we toch nog veilig."

SSC'55 - SVW 1-3 (0-1) 5. Walu 0-1; 55. Kerstens 1-1; 75. 1-2; 85. Walu (pen.) 1-3. Bijzonderheid: bij de stand 1-2 stopte SSC-doelman Remco Steenbeek een strafschop. ,,Voor de rust had het erger uit kunnen pakken, maar SVW was vooral aan het breien en wilde het niet afmaken", zag clubman Jan van Baardwijk. ,,Erna was het meer een wedstrijd, al hebben we het uiteindelijk niet gered."

Sparta'30 - NOAD'32 0-0.

Zuilichem - SV Capelle 0-2 (0-1) 10. Van Selst 0-1; 49. Van Pelt 0-2. ,,Door deze nederlaag gaan we de vervelende nacompetitie in. We moeten ervoor zorgen dat we over twee weken geen schorsingen meer hebben, zodat we met het sterkst mogelijke team aan kunnen treden", aldus trainer Kornee Sterrenburg.

Vierde klasse E

Groot-Ammers - Willem II 3-0 (3-0) Musaj 1-0; Musaj 2-0. 3-0. ,,Sinds we kampioen zijn geworden is de motivatie wat minder", weet trainer Leo van Wijk.

Tweede divisie

Kozakken Boys - UNA 3-0 (1-0). 35. Habtemariam 1-0, 83. Lukoki 2-0, 90. Lukoki 3-0.

4D

Lekvogels - Well 2-0 (1-0). 39. (pen.) 1-0, 63. 2-0. ,,Tot we op achterstand kwamen, was er niets aan de hand", vertelde Well-trainer Edwin van de Braak. ,,In het vervolg hadden we niet de power en kwaliteit om iets terug te doen."

GVV'63 - Kerkwijk 5-1 (2-0). 18. Kaaouass 1-0, 24. De Bruin 2-0, 73. Libbers 3-0, 85. Libbers 4-0, 89. Bok 4-1, 90. Gonzalvez 5-1. ,,Vanaf minuut één was het een goede pot en zijn we niet in de problemen geweest", zei Jan van Setten, trainer van GVV'63.

MVV'58 - ASH 2-1 (1-1). 15. Van der Werf 0-1, 45. 1-1, 80. 2-1. ,,We verliezen niet van de tegenstander, maar van onszelf", baalde ASH-trainer Gerrit Molenaar. ,,Voorin maken we de kansen niet af en verdedigend is het niet altijd even sterk."