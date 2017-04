Uitslagen van het amateurvoetbal van zondag 23 april

Derde divisie zondag

- JVC Cuijk - UDI'19 4-1 (1-0). 38. Renirie 1-0, 61. Visser 2-0, 66. Pennings 2-1 (pen.), 83. Van der Laan 3-1, 89. Van der Laan 4-1. UDI-coach Bert Ruijsch; ,,We speelden vandaag met een gehavend elftal. Desondanks hebben we het prima gedaan. Wel was het zuur dat Raoul Oomen en Tim Wolf met blessures vroegtijdig uitvielen.”

- OJC Rosmalen - HBS 1-5 (1-1). 12. Van der Ven 1-0, 33. Hulst (pen.) 1-1, 54. Kaster 1-2, 71. De Geer 1-3, 78. Van Pelt 1-4, 81. Hulst 1-5. OJC Rosmalen-trainer David Vecht: ,,Het was een teleurstellende middag. We hebben terecht verloren, hoewel we goed zijn begonnen.”

- Jong FC Den Bosch - De Dijk 1-2 (0-2). 11. Kaars 0-1, 42. Kaars 0-2, 89. Bolsius 1-2. Jong FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven: ,,We waren in de eerste helft gelijkaardig aan De Dijk. Zij hadden twee kansen en scoorden twee keer.” - OFC-Dongen 0-2 (0-1). 13. Koenen 0-1, 51. Van Den Berg 0-2. 84. El Yacoubi 1-2. Dongen-trainer Ron Timmers: ,,Het was een verdiende zege, we hebben goed gespeeld.”

Hoofdklasse B

- IFC - OSS'20 2-3 (1-2). 25. 1-0, 31. Pijnenburg 1-1, 34. Pijnenburg 1-2, 80. 2-2, 93. De Groot 2-3. OSS'20-trainer Maarten van Vugt: ,,We zijn blij met de punten, maar balen dat we alweer twee spelers geblesseerd uit hebben zien vallen.”

- Blauw Geel'38 - Quick 3-2 (1-1). 7. Dobbelsteen 0-1, 21. Bouyazouzan 1-1, 46. Boshoff 1-2, 50. Mols 2-2, 92. Mols 3-2. Blauw Geel'38-trainer Niels van Casteren: ,,Ik ben trots op iedereen van Blauw Geel. Op naar de Derde divisie!”

- DESO - Chevremont 5-2 (3-1). 8. Van Schoonhoven 1-0, 12. Van Schoonhoven 2-0, 37. Broers 3-0, 42. 3-1, 62. 3-2, 70. Van Schoonhoven 4-2, 80. Duraku 5-2. DESO-trainer Marck Cieraad: ,,We zijn een heel eind, maar nog niet veilig.” ZUID 1

Eerste klasse C

- MOC'17 - Nemelaer 5-1 (3-0) 38. Hansler 1-0. 40. Krul (pen.) 2-0, 44. Krul 3-0, 70. Van Mechelen 4-0. 60. Van Mechelen 5-0, 83. Buvens 5-1. ,,Het eerste half uur hadden we het qua organisatie nog redelijk staan, maar daarna zakten we ver weg”, verklaarde Nemlaer trainer Ömer Kay. ,,Ondanks deze zeperd staan we nog steeds vierde op de ranglijst en houden we kans op de nacompetitie.”

- RKTVV-Sc't Zand 0-0. Jeroen van Bezouwen, trainer Sc't Zand: ,,We hebben niet veel kansen weggegeven, dat is positief. Maar het was een slappe derby.” Tafouik Ameziane: ,,We hadden moeten winnen, we waren veel beter.”

- TOP - Beerse Boys 0-4 (0-0). 60. Schapendonk 0-1, 70. D. Mulders 0-2, 81. D. Mulders 0-3, 84. J. Mulders 0-4. Cemal Yilmaz, trainer Beerse Boys: ,,Het is lang geleden dat ik mijn ploeg zo goed heb zien spelen. Deze zege is erg belangrijk.” TOP-trainer Chris van den Dungen: ,,We hebben goed mee kunnen spelen. Ik vond ons de bovenliggende partij, maar zij deden het in de tegenaanval heel goed.”

- Moerse Boys - HVCH 0-1 (0-0). 49. Van Horrik 0-1. HVCH-trainer Harry Blokhuis: ,,Het was een verdiende overwinning. We waren beter.”

Tweede klasse E

- DESK - Sarto 2-1 (1-1) 21. Niels Bijl 0-1; 43. Bastianen 1-1; 69. Van Broekhoven 2-1. ,,Toen Sarto de score opende, gingen ze meer naar achteren leunen. Daardoor kwamen we beter in ons spel. De teamspirit heeft de doorslag gegeven. Ook mooi voor Gerard Wagemakers dat we hebben gewonnen. Die werd vanmiddag gehuldigd, want hij is 80 jaar lid van DESK”, aldus trainer Harry Biemans. ,,Dit is een tikkie, maar we zijn nog niet knock-out”, zei Sarto-coach Werner Cools over de degradatiestrijd waarin zijn ploeg verkeert.

- Uno Animo - Madese Boys 1-1 (0-1). 38. Manukjan 0-1, 73. Panis 1-1. Rood: 75. Speler Madese Boys. ,,We waren niet bij machte om de zege over de streep te trekken, ook tegen tien man niet”, concludeerde Uno-coach Stefan Brok.

- Dubbeldam - VOAB 1-1 (0-0). 85. Van Beers 0-1, 90. Geschiere (pen.) 1-1. ,,We maken wederom onze kansen niet af. Dit is zeer teleurstellend.”

- Rijen - Zeelandia-Middelburg 0-1 (0-0). 85. Luteijn 0-1. ,,We moeten ons goede spel eens gaan belonen. Dat doen we te weinig, waardoor we tegen lamp lopen”, zei Rijen-trainer Max Raeven.

Tweede klasse F

- Oirschot Vooruit - Heeswijk 3-2 (0-1). 19. Sluijter 0-1, 59. 1-1, 61. 2-1, 69. (pen.) 3-1, 82. Van Dijke 3-2. ,,Een fout van de scheidsrechter houdt Oirschot in de titelrace”, vond Heeswijk-trainer Marc van de Ven. ,,Die strafschop was makkelijk gegeven.”

- Prinses Irene - Baardwijk 4-0 (3-0). 15. Van Rooij 1-0, 30. Van Rooij 2-0, 44. Van Rooij 3-0, 71. Van Rooij 4-0. ,,We zetten Baardwijk vanaf het begin onder druk”, vertelde William van der Steen. ,,Zij kwamen er niet aan te pas. Alleen na rust hadden we het even lastig.”

- WSC - Erp 1-5 (1-2). 25. Duquesnoy 1-0, 30. De Jong 1-1, 42. Den Dekker 1-2, 64. Van Goor 1-3, 72. Den Dekker 1-4, 80. De Jong 1-5. ,,We hebben onze rug goed gerecht”, liet een tevreden Erp-trainer André Cornelissen weten. ,,We maakten nu de kansen wel af.” ,,Niks van het collectief van de afgelopen vier, vijf wedstrijden teruggezien. Erp zouden we wel even pakken, had vier wedstrijden verloren zonder te scoren. Deze wedstrijd is op een enorme miskleun uitgelopen”, aldus trainer Roland Schuermans.

- Helvoirt - EVVC 4-2 (2-1). Van Dijk 0-1 35.ed 1-1 45. De Laat 2-1. 60. Van Hattum 3-1, 65.. Van Zoggel 3-2. 85. Van de Sande 4-2. Rood: Van den Bergh (Helvoirt, 2x geel) . ,,Nadat EVVC 3-2maakte hadden we het moeilijk, maar ik denk dat we over 90 minuten toch wel verdiend hebben gewonnen”, vond Helvoirt trainer Roland Timmermans. ,,De eerste helft was Helvoirt wat beter en na de rust wij. Dus volgens mij was een gelijkpel terecht geweest”, vond EVVC- trainer Stephan Hesemans.

- Best V - BVV 2-0 (0-0). 60. Buiks 1-0, 75. Buiks 2-0. ,,Gewoon verdiend verloren van een betere ploeg. We hadden vandaag geen enkel recht op zelfs maar en puntje”, gaf Ronnie Buitenkamp, assistent-coach na afloop ruiterlijk toe.

- Emplina - Nieuw Woensel 3-0 (1-0) 26. Van Ham 1-0, 59. Henriquez 2-0, 77. Henriquez 3-0, 85. 3-1. ,,We haalden niet ons normale niveau tegen een wel heel verdedigend ingestelde ploeg. Desondanks wonnen we toch heel makkelijk en volkomen terecht”, vond Emplina-trainer Erik Meulendijk.

- Rhode - Schijndel 2-2 (1-1). 4. Van der Zanden 1-0, 31. Van Raaij 1-1, 50. Van Schijndel 1-2, 90 +6. Van der Zanden 2-2. Bijz: Schijndel degradeert nar de derde klasse. ,,De degradatie komt natuurlijk niet onverwacht, maar is altijd pijnlijk om mee te maken”, verklaarde Schijndel trainer Hans Lathouwers. ,,Maar we hebben ons vandaag tegen Rhode in ieder geval gerevancheerd voor de wanvertoning van vorige week tegen Helvoirt, die we kansloos met 5-0 verloren.”

Derde klasse B

- Gilze - RWB 1-1 (1-1) 30. Sjoerd Diepstraten 1-0; 45. Timmermans 1-1. ,,Twee ploegen met hetzelfde puntenaantal, twee ploegen in nood. Die niet wilden verliezen. Dat zag je ook terug in de wedstrijd, de angst regeeerde”, aldus trainer Tom Heijkoop.

- Waspik - Groen Wit (Breda) 5-2 (1-2) 18. 0-1; 27. 0-2; 28. Van den Hoven 1-2; 60. Vervoort 2-2; 70. Verschuren 3-2; 87. Zijlmans 4-2; 90. Wouters 5-2. Bijzonderheid: in de 43e minuut bouwde de scheidsrechter een afkoelingsperiode in, nadat er veel commentaar vanuit de dug-out en de technische staf was gekomen op een gele en vanwege commentaar een tweede gele kaart op een speler van Groen-Wit. ,,Toen vlak voor rust Groen Wit met tien man kwam te staan, hebben we in de kleedkamer de tactiek uitgestippeld om die gasten op de knieën te dwingen. Dat heeft perfect uitgepakt”, aldus trainer Ruud van den Heuvel.

- ZIGO - Bavel (0-0). 54. Staps 1-0, 77. Tafuni 2-0, 90. Lamberink 3-0, 90+1. Tafuni 4-0. Bijz: 60. Landbrug (ZIGO) mist penalty. ,,Met nergens meer voor te spelen, gaan we toch vol voor die vierde plek”, zei ZIGO-coach Jeremy Buchly.

- Hilvaria - NOAD 6-0 (3-0). 5. Van Es 1-0, 15. Van Rijswijk 2-0, 38. Van Doormaal 3-0, 58. Van Trier 4-0, 63. Verschuren 5-0, 76. Van Trier 6-0. Hilvaria-trainer Niels Seuntjens: ,,Het had ook 10-0 kunnen zijn.” NOAD-trainer Wim Pulles: ,,We maakten geen enkel moment aanspraak op de zege.”

Derde klasse C

- VCB - Vlijmense Boys 0-0. ,,We hadden vier geschorste spelers. Daardoor moest ik twee jongens van de A-jeugd opstellen, de bank zat ook vol met dat jonge grut. En dan pakken we een punt tegen een ploeg die de laatste weken goede resultaten boekt. Dat is knap”, vond trainer Jean Falkenburg. ,,Een zege zat er voor beide partijen niet in”, concludeerde VCB-coach Ercument Metin.

- Haarsteeg - Nevelo 0-1 (0-1) 4. Appedoorn 0-1. ,,Verloren van het lelijke eendje in de derde klasse C. Het is een schande. Nu staan we nog maar één punt boven de nacompetitiestreep, terwijl we een periode hebben gepakt”, aldus Haarsteeg-trainer Norbert Rebsch. ,,Als we compact spelen en als team, dan kunnen we ook onze wedstrijden winnen”, aldus Nevelo-trainer Antal Tooten.

- RKDVC -Taxandria 2-2 (0-1) 34. 0-1; 51. 0-2; 89. Tim Poel 1-2; 90+3. Holtslag 2-2. Rood: 57. Van Berkel (Taxandria). ,,In de slotfase pakken we toch nog een punt. Een echte opluchting is het niet, want we hadden deze wedstrijd gewoonweg moeten winnen”, vond RKDVC-trainer John Meijs.

- Real Lunet - Zwaluw VFC 2-1 (1-1). 18. Dix 1-0, 24. Moes 1-1 (pen.), 87. Thijs 2-1. ,,Dit was stiekem een ontzettend belangrijke overwinning. Want we waren de afgelopen weken wat verder naar onderen gezakt”, aldus Real Lunet-coach Glenn Simon. ,,Het had alle kanten op kunnen gaan. In de slotfase was bij ons de pijp leeg”, oordeelde Zwaluw-coach John Laponder.

- RKJVV - LONGA 1-2 (0-1). 36. A. Marouane 0-1, 51. Boussihmad 0-2, 75. Van Ham 1-2. ,,Het was in de slotfase nog even billenknijpen”, zei LONGA-trainer Sofus de Rooij. ,,We zijn te laat begonnen met voetballen. Na de 1-2 van Michael kregen we nog diverse goede kansen om helemaal terug te komen”, aldus RKJVV-coach Arthur Hoyer.

- TGG - CHC 3-0 (2-0). 20. Van Zeelst 1-0, 41. Van der Luyt 2-0, 48. Van den Boogaard 3-0. Bijz.: 59. Van Zeelst (TGG) mist strafschop. TGG-coach Marc van Delft: ,,Het ging vrij makkelijk vandaag. We hebben weer een horde genomen op weg naar de titel.” CHC-coach Henry van der Linden: ,,Het kwaliteitsverschil was van begin tot eind te groot. Op voorhand wisten we al dat het een lastige opgave zou worden om van de koploper te winnen.”

- ODC - SVSSS 2-1 (2-0). 23. Verkaik 1-0, 31. Schellekens 2-0, 54. De Laat 2-1. ,,Voor rust speelden we erg goed. Dat heeft de basis gelegd voor deze verdiende overwinning”, vertelde ODC-coach Goeran van den Heuvel: ,,We moeten compleet zijn, willen we dit soort ploegen weerstand kunnen bieden.”

Vierde klasse D

- SC Elshout - HHC'09 0-1 (0-0) 79. Van de Wiel 0-1. ,,Twee keer verloren deze competitie van de club waar mijn wortels liggen, daar ben ik goed ziek van", zei Elshout-trainer Gilbert de Fijter.

- TSVV Gudok - Be-Ready 4-1 (1-1) 35. Kluijtmans 1-0; 43. Stevens 1-1; 58. Van Poppel 2-1; 65. Dominicus 3-1; 67. Kluijtmans 4-1. ,,Toen het 2-1 werd, waren we de weg even helemaal kwijt. Daarna hebben we het weer aardig opgepakt, waardoor we geen flink pakl slaag hebben gekregen”, zag bestuurslid Jeroen Stevens. ,,Vlak voor rust incasseerden we de gelijkmaker. Dat was even een domper maar na rust pakten we het goed op,”aldus Gudok-coach Hans Staps.

- Raamsdonk - Berkdijk 4-0 (1-0) 19. Nieuwesteeg 1-0; 55. 2-0; 70. Van der Kruijssen 3-0; 71. Blom 4-0. Bijz.: 5. Van Ark (Berkdijk) mist strafschop. ,,Scoren blijft ons grote probleem. We gaan ons nu opmaken voor de nacompetitie om zo het vege lijf te redden”, aldus trainer Erik van Esch van Berkdijk.

- Nieuwkuijk - SVG 5-0 (1-0) 37. De Wijs 1-0; 51. Fitters 2-0; 57. Raijmakers 3-0; 81. Raijmakers 4-0; 89. Van Leeuwen 5-0. ,,Weliswaar waren we bij lange na niet op volle oorlogssterkte, maar tegen SVG mag je geen punten laten liggen. En dat hebben we dus ook niet gedaan”, aldus trainer Patrick Berkelmans. ,,De uitslag was geflatteerd. Lijfsbehoud kan alleen nog als wij drie keer winnen en Berkdijk alles verliest. Maar dat zou een wonder zijn”, aldus coach Pieter Elias.

- Irene '58 - Blauw Wit '81 2-1 (0-1). 22. Van Laarhoven 0-1, 60. 1-1, 70. 2-1. Elftalbegeleider/reservedoelman Koen Herman was totaal niet te spreken over de instelling van Blauw Wit: ,,De mentaliteit die wij toonden was belachelijk. Het verlies heeft het elftal dan ook aan zichzelf te wijten. We hebben het nu bereiken van de nacompetitie om promotie nu niet meer in eigen hand.”

- SV Reeshof - FC Engelen 2-2 (0-1). 37. Uluman 0-1 (pen.), 49. Staats 1-1 (pen.), Van de Rijt 2-1, 90-1. Lurling 2-2. Reeshof-coach Ronald Los: ,,Bij vlagen waren we beter dan Engelen. Jammer en zuur dat oud-prof Anthony Lurling er vlak na onze 2-1 dan in blessuretijd nog 2-2 van maakt. Toch hebben we het bereiken van de nacompetitie om promotie nog altijd in eigen hand.”

Vierde klasse E

- RKDSV - Spoordonkse Boys 0-0. ,,'We hadden alles al geregeld voor een kampioensfeest dus dat het niet lukt is wel jammer”, aldus Spoordonk aanvoerder Jasper van Agt.

- Were Di - Gloria UC 2-1 (0-0) 59. Vermeer 1-0 , 64. Vermeer 2-0. Rood: 67. Sven Stieger (WER). ,,We hebben vandaag verdiend gewonnen, alleen is de rode kaart een smetje op de wedstrijd”, aldus Were Di trainer Peter Burg.

- Viola - VV Riel 1-0 (0-0) . ,,Het zat vandaag niet mee, daarom kan ik mijn ploeg niks verwijten”', zegt VV Riel trainer Mathieu van der Steen.

- Oisterwijk - OVC'26 2-1 (2-0). 15. Nepomuceno 1-0, 25. Damen 2-0, 75. Staps 2-1. ,,Ik ben super tevreden met deze overwinning. Ons goede werk van de afgelopen weken wordt uitbetaald”, aldus een blije Oisterwijk voorzitter Will van Avendonk. ,,Ik ben net zoals in de rust nu een beetje sprakeloos”, zei OVC trainer Rob van der Kaaij.

- Jong Brabant - EDN'56 4-0 (3-0). 18. Van Nieuwamerongen 1-0, 22. Van de Linde 2-0, 38. Van Es 3-0, 71. Pagie 4-0. ,,Het seizoen is al geslaagd, wij kijken over twee wedstrijden wel waar we staan”, aldus Jong Brabant coach Boy van den Bogaard. ,,Ik miste vandaag een stuk beleving en wil om te winnen”, zegt EDN coach Richard de Beer.

- GSBW - Essche Boys 6-0 (5-0) 2. De Laat 1-0, 10. Luijten 2-0, 13. Becker 3-0, 32. Schell 4-0, 38. Van Loon 6-0, 80 Schell 6-0. ,,Het was de eerste helft echt genieten”, zei een meer dan tevreden Dennis de Bruijn. Essche Boys-trainer Rob van Griensven: ,,We kunnen niet meer degraderen, maar helaas toonden de jongens ook geen beleving.”

Vierde klasse F

- RKTVC - FC Schadewijk 3-0 (0-0). 64. 1-0, 74. 2-0, 90. 3-0. Bijz.: In de 69ste minuut werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt vanwege commentaren van mensen langs de lijn. ,,Dit was een wanvertoning. De tweede helft speelden we erg slecht”, aldus FC Schadewijk-trainer Giel van Orsouw.

- NLC'03 - Teisterbanders (1-0). 2. W. Bijl 1-0, 60. 1-1. Bijz.: 20. W. Bijl (NLC'03) mist strafschop. ,,Vandaag rekende ik op een overwinning, maar dat werd het niet. We zitten nog steeds in de hoek waar de klappen vallen”, aldus NLC'03-trainer Gerrit van Uden.

- Wilhelmina - HRC'14 1-0 (1-0). 44. Abdalla 1-0. Wilhelmina-coach Hennie van Ooijen: ,,Voor rust zag ons positiespel er aardig uit. Vervolgens wilden we doorpakken, maar dat lukte niet altijd. Uiteindelijk zijn de punten wel verdiend.”

- Theole - Alem 1-3 (0-0). 51. Leerintveld 0-1, 62. 1-1, 63. Leerintveld 1-2, 80. Van Boxtel 1-3 (pen). Alem-leider Ton Steenbekkers: ,,Dankzij deze overwinning doen we goede zaken in de tweede periode.”

Vierde klasse G

- Hoogeloon - SDO '39 2-0 (1-0). 25. 1-0, 85. 2-0. ,,Door deze nederlaag zitten we nu in een heel lastige situatie. We spelen nog drie finales tegen de concurrenten onderin . Daarin moeten we onszelf veilig zien te spelen”, aldus assistent-coach Tommy van Gestel.

- ZSC - Hulsel 1-1 (0-1). 15. Roest 0-1, 75. 1-1. Rood: 85. Speler ZSC. Hulsel-aanvoerder Stein van Rooij: ,,Ik denk dat we om niet direct te degraderen twee van de drie resterende wedstrijden moeten winnen.”

- HMVV - Steensel 1-0 (0-0). 80. Michelbrink 1-0 (pen). ,,Dit is onze tweede overwinning op rij, dus het gevoel is goed”, aldus captain Roel Lavrijsen.

Vijfde klasse D

- Wadenoijen - RKVSC 2-2 (1-1). 15. 1-0, 17. Kovaci 1-1, 65. Goesten 1-2, 80. (pen.) 2-2. Speler Jos van Namen van RKVSC: ,,Wij waren heer en meester vooral de tweede helft. Wij hebben hier uiteindelijk punten laten liggen door een onterechte strafschop.”

- DSS'14 - Ophemert 0-1 (0-0). 55. 0-1. Trainer Piet van Lent van DSS'14: ,,Voor rust hebben wij drie een op een kansen gehad, maar we scoren niet. Na het doelpunt zijn we gaan drukken en voetbalde we vooruit. Een gelijkspel zou verdiend zijn geweest.”

Vijfde klasse E

- DOSL - LSV 4-0 (2-0). 5. 1-0, 20. 2-0, 55. 3-0, 78. 4-0. Bijz: 60. Maykel van Casteren stopt strafschop voor LSV. Trainer Kirk Koningstein van LSV: ,, We hadden niet veel in te brengen vandaag. Complimenten voor Maykel van Casteren die weer een strafschop stopt."

ZUID 2

Derde klasse D

- Avanti'31 SV - Berghem Sport 2-0 (1-0). 36. Arts 1-0, 90+1. Van der Burgt 2-0. ,,Ik ben trots op de jongens. Deze overwinning komt bovendien op een erg cruciaal moment. We hebben directe handhaving nog steeds in eigen hand”, constateerde Avanti-coach Ronny Everaerts. ,,We hebben veel strijd geleverd, maar missen op dit moment te veel kwaliteit”, toonde Dennis Kroes, trainer van Berghem Sport, zich realistisch na afloop.

- Nulandia - Handel 0-3 (0-2). 11. Bexkens 0-1, 26. Bexkens 0-2, 79. Bos 0-3. ,,We hebben totaal geen aanspraak kunnen maken op een resultaat. Bovendien lieten we niet zien nog te willen knokken voor één van onze laatste kansen”, baalde Nulandia-coach Koen Wissing.

- Den Dungen - Volkel 1-2 (1-2). 25. Van Lanen 0-1, 43. Sterks 1-1 (pen.), 45. Van Lanen 1-2. Den Dungen-coach Ben Hoek: ,,Voor rust hadden we niet veel te vertellen. Vervolgens namen we het initiatief over en werden we dreigender. Een gelijkspel was in mijn ogen verdiend geweest.” ,,Als we onze kansen hadden afgemaakt, dan hadden we het heel wat makkelijker gehad”, constateerde Volkel-trainer Tom van Dalen.

- DSC - Sint-Michielsgestel 2-3 (0-1). 43. Hoek 0-1, 59. Roy Groenendaal 0-2, 68. Veldhuis 1-2, 76. Vliegenthart 1-3, 90+3. Broekmeulen 2-3 (pen.). ,,Hoe we op dit moment spelen kan niet. We zullen onze resterende drie wedstrijden uit een ander vaatje moeten tappen, willen we de nacompetitie nog ontlopen”, vertelde DSC-coach Lenard Weber gefrustreerd. Sint-Michielsgestel-aanvaller Koen Hoek was in een opperbeste stemming: ,,Ik denk dat we dankzij deze overwinning wel definitief veilig zijn.”

- Nooit Gedacht - FC Uden 6-1 (2-0). 24. Van den Heuvel 1-0, 45. Van den Heuvel 2-0, 52. P. van Herpen 3-0, 58. P. van Herpen 4-0, 70. Gurbuz 4-1, 83. Van Iersel 5-1, 86. P. van Herpen 6-1. ,,Nooit Gedacht was feller en op alle fronten beter”, bekende Jeroen Smulders, speler van FC Uden.

- Boekel Sport - Margriet 0-4 (0-0). 54. Schuurmans 0-1, 68. Coskun 0-2, 78. Coskun 0-3, 81. Van Vlijmen 0-4. Rood: Speler (Boekel Sport). ,,Tot de rode kaart was het een gelijkwaardige wedstrijd”, zag Margriet-trainer Arian Meeuwsen. ,,Daarna spelen we het goed uit.”

- Venhorst - DAW 1-2 (0-0). 58. M. Megens 0-1, 73. Van de Putten 1-1, 86. C. Megens 1-2. ,,We hadden een punt verdiend”, zei Venhorst-trainer Willem van der Burgt. Zijn collega Rob van der Ven kon zich daar in vinden: ,,We hebben een beetje geluk gehad, het was geen beste wedstrijd.”

Vierde klasse H

- Achilles Reek - Toxandria (0-1). 44. 0-1 Van Kraaij 0-1, 50. Van Raaij 0-2, 80. R. van der Wijst (pen.) 1-2. ,,Het was slappe hap vandaag. Wij toonden niet de strijd om in de vierde klasse te willen blijven, Die strijd toonde Toxandria wel”, sprak bestuurslid Harm Hendriks van Achilles Reek.

- SDDL - Hapse Boys (1-3). 8. Van de Groes 0-1, 12. Meijer 0-2, 24. T. Klievink 1-2, 39. Crommentuijn 1-3, 46. Crommentuijn 1-4, 67. Crommentuijn 1-5, 85. Crommentuijn 1-6. ,,Over alle linies hadden we vandaag een offday”, sprak assistent-trainer Bart Kuijpers van SDDL.

- Festilent - Juliana Mill 3-1 (3-1). 15. Van de Brand 1-0, 30. 1-1, 43. Schonenberg 2-1, 45. Van Hout 3-1. ,,We hebben de periode gewonnen. Onze doelstelling is bereikt”, sprak trainer Maikel van Orsouw van Festilent na afloop blij.

- Herpinia - Cito 1-1. (0-1). 18. Groenendijk 0-1, 87. Van Griensven 1-1.,,"We pakken vandaag een punt. Na al die nederlagen wordt dit punt door de spelers gevierd als een overwinning”, aldus Cito-leider Giel van der Leest.

Vierde klasse I

- Avesteyn - Boxtel 1-0 (1-0). 9. De Laat 1-0. ,,Het is een rare klasse. De strijd om het kampioenschap is weer open”, sprak trainer Lucien Roeffen van Avesteyn.

- Mariahout - Vorstenbossche Boys 2-3 (2-1). 3. 1-0, 4. 2-0, 8. Van der Sanden 2-1, 47. Van Heeswijk 2-2, 90. Van Heeswijk 2-3. ,,De overwinning was niet helemaal verdiend, maar zo is voetbal soms”, sprak trainer Ruud Fleskens van Vorstenbossche Boys.

- WHV - Maliskamp 2-5 (2-4). 8. Lunenburg 1-0, 13. Van Meurs 1-1, 19. Kezer 2-1, 31. Van Boxtel 2-2, 39. Van de Ven 2-3, 45. Selmani 2-4, 64. Van Meurs 2-5. ,,Het ging vandaag goed, we hebben veel kansen gehad. We hadden wel vijf doelpunten kunnen maken”, sprak assistent-trainer Bas de Wit van WHV. Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,We hadden vandaag de dubbele cijfers kunnen halen. Na rust hebben we te veel kansen gemist.”

- VOW - RKVV Keldonk 2-0 (0-0). 65. Van den Oever (pen.) 1-0, 70. Van den Oever 2-0. ,,Na de 1-0 speelden we een gewonnen wedstrijd. We hebben dikverdiend gewonnen”, sprak VOW-trainer Jordy van Boxtel.

- WEC - BMC 3-2 (1-1). 20. Leermakers 1-0, 40. Verhoeven 1-1, 54. N. Voets 1-2, 70. Vos 2-2, 82. M. Smits 3-2 (pen). WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,Dankzij onze compacte speelstijl en hard werken hebben we vandaag gewonnen.” BMC-trainer Jan van Grinsven: ,,We waren vandaag niet goed genoeg om te winnen.”

- SCI - DVG 1-3 (1-1). 8. De Windt 0-1, 29. Hommeles 1-1 (pen), 85. Van de Meijden 1-2, 88. De Windt 1-3 (pen). SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,Acht basisspelers ontbraken vandaag om verschillende redenen. Hun vervangers hebben het goed gedaan.” - Avesteyn - Boxtel 1-0 (1-0). 25. 1-0. Boxtel-trainer Henri van den Braak: ,,We hebben maar een paar kansen gehad.”

Vijfde klasse F

- Boerdonk - Nederwetten 2-3 (1-1). 10. 0-1, 22. Sondag 1-1, 74. 1-2, 84. P. van Alphen 2-2, 89. 2-3. Trainer Jan Noten baalde van dit verlies. ,,Zuur dat we verliezen want een we hadden minimaal recht op een gelijkspel.”

- RKGSV - Ollandia 2-1 (1-0). 17. 1-0, 65. Simons 1-1, 90+2. (pen.) 2-1. Trainer Hugo van de Sande van Ollandia: ,,Gelijkspel was verdiend geweest. We hebben de pech dat we in de laatste minuut een strafschop tegen krijgen.”

- Irene - Racing Boys 1-5 (0-1). 65. Steef Schellekens 1-1. Leider Hanno Hoekstra van Irene: ,,Wij kwamen geen enkel moment aan voetballen toe. Dit was een terechte nederlaag.”

Vijfde klasse H

- SCMH - Odiliapeel 3-1 (1-0). 5. De Koning 1-0, 48. Van de Berg 2-0, 63. Van de Pol 2-1, 90. Kanters 3-1. Elftalleider Patrick van der Burgt (SCMH): ,,We hebben door deze overwinning een grote stap richting de titel gezet.” Odiliapeel-trainer Arno Willems: ,,We maakten het SCMH in de tweede helft moeilijk maar de betere ploeg heeft verdiend gewonnen.”

- De Willy's - Ruwaard 3-3 (0-2). 25. Abbas 0-1, 30. Holthuis 0-2, 46. Abbas 0-3, 63. 1-3, 73. Achmet (e.d.) 2-3, 81. (pen.) 3-3. Bijz. 67. Ruwaard mist penalty. Elftalleider mark van den Elzen had een dubbel gevoel bij dit gelijkspel. ,,Ik ben blij dat we ons eerste punt van dit seizoen behaalden maar baal toch ook wel omdat we een 3-0 voorsprong weggaven.”

- VCO - MOSA'14 1-3 (1-2). 2. Segbars 0-1, 38. R. Huvenaars 1-1, 39. Appelboom 1-2, 89. Van Loon 1-3. Rood: M. van de Heuvel (MOSA'14, 2x geel). Trainer Ties van der Zwaan (VCO): ,,We waren niet minder dan MOSA'14.” Elftalleider Nick van den Helm vond de winst voor zijn ploeg wel terecht: ,,We waren de bovenliggende ploeg.”

- OKSV - Ravenstein 1-0 (1-0). 15. R. Reijs 1-0. Bijz. Joost Wijnakker miste een penalty namens Ravenstein. ,,Wie het eerste scoorde, zou de wedstrijd winnen”, aldus de winnende trainer Peter van Orsouw. Trainer Lars van Kan vindt dat zijn ploeg te weinig kreeg: . ,,Een gelijkspel was op zijn plaats geweest.”

- SBV - Ulysses 1-3 (0-2). 23. Jarju 0-1, 28. Brouwer 0-2, 55. Van Lith 0-3, 65. J. Megens 1-3. Elftalleider Jos van Breda (SBV): ,,Er was weinig beleving in ons team en dan ga je terecht de bietenbrug op.” Ulysses- Trainer Sander Janssen: ,,We speelden goed en dit gevoel moeten we de rest van de competitie vasthouden.”

- GVV'57 - FC de Rakt 0-6 (0-3). 8. Van Boxtel 0-1, 17. Van Boxtel 0-2, 23. Van Boxtel 0-3, 62. Van Boxtel 0-4, 72. S. van den Broek 0-5, 75. Van Kessel 0-6. Volgens elftalleider Joop van Lanen had De Rakt een makkelijke middag. ,,We hadden op meer weerstand gerekend maar het werd een eenvoudige overwinning."”

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse

- Venlosche Boys - SC ’t Zand 0-4 (0-0). 50. Van de Wouw 0-1, 66. Wintermans 0-2, 75. Van Dorst 0-3, 87. Van de Wouw 0-4. ,,We blijven rustig, want we weten dat we dat doelpunt toch maken”, zei ’t Zand-coach Jack Hernandez.