Uitslagen van het amateurvoetbal van zondag 30 april

Derde Divisie Zondag

- Dongen - EVV 3-0 (1-0). 6. Kolkert 1-0, 64. Mijnhijmer 2-0, 76. Van Bree 3-0. Ron Timmers, trainer Dongen: ,,Het was een verdiende zege. Ik ben over iedereen tevreden.”

- HSC'21 - Jong FC Den Bosch 3-4 (1-3). 13. Van der Sande 0-1, 27. Bolsius 0-2, 34. Van der Sande 0-3, 45. Uguz 1-3, 63. Ottink 2-3, 72. Uguz 3-3, 85. Van der Sande 3-4. Jong FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven: ,,Dit is een belangrijke overwinning. Die geeft vertrouwen in aanloop naar de laatste twee wedstrijden van het seizoen.”

- Hercules - OJC Rosmalen 3-0 (2-0). 40. Issarti 1-0, 45. Bijl 2-0, 85. Issarti 3-0. - UDI’19 - Quick'20 1-1 (1-0). 5. De Ruijter 1-0, 86. Kamp 1-1. UDI-middenvelder Tim Wolf: ,,Voor rust hadden we de boel redelijk onder controle. Vervolgens kregen we het een stuk zwaarder. Zuur dat de 1-1 pas vlak voor tijd viel. Een overwinning was ongelofelijk belangrijk geweest.”

Hoofdklasse B

- OSS'20-DESO 2-1 (0-1). 27. Broers 0-1, 49. Alkir 1-1, 65. Alkir 2-1. OSS'20-trainer Maarten van Vugt: ,,We begonnen redelijk, daarna werd het minder, na rust waren we sterker.” DESO-trainer Marck Cieraad: ,,Dit is vervelend, vanwege de verloren punten en vanwege de eer.”

- Halsteren - Blauw Geel'38 1-1 (1-1). 3. Mols 0-1, 43. Lalisang 1-1.

ZUID 1

Eerste klasse C

- NEC - TOP 1-1 (0-0). 61. Alibasic 0-1, 87. Rossen (pen.) 1-1. TOP-trainer Chris van den Dungen: ,,We geven al een paar weken op rij een zeker lijkende voorsprong weg. Dat is vervelend.”

- HVCH - RKTVV 1-2 (1-0). 30. Veld 1-0, 58. Vroom 1-1, 90. Boelen 1-2. HVCH-trainer Harry Blokhuis: ,,Als we zo voetballen, halen we toch geen prijzen. We kunnen veel en veel beter.” Jeffrey van Gestel, keeper van RKTVV: ,,We willen het seizoen goed afsluiten en deze zege is erg mooi voor de club. Helemaal omdat we in de laatste minuut scoorden.”

- Beerse Boys - Brabantia 0-1 (0-1). 7. 0-1. Cemal Yilmaz, trainer Beerse Boys: ,,We staan er nu slecht voor, maar hebben het voorkomen van degradatie nog wel in eigen hand. Ik blijf positief.”

- Sc’t Zand - Marvilde 2-3 (2-1). 10. Van De Boogaard 0-1, 25. Eyupoglu 1-1, 36. Van Assouw 2-1, 65. Bazelmans 2-2, 80. Das 2-3. Rood: 60. Nawabi (Marvilde). Jeroen van Bezouwen, trainer Sc't Zand: ,,Ik schaam me kapot. We zijn helaas nog niet veilig.”

- Nemelaer - Moerse Boys 1-1 37. Vugts 1-0, 38. Van de Broek 1-1. Rood: Broos (Moerse Boys, 2x geel). Nemelaer-trainer Ömer Kaya: ,,We misten vier vaste krachten. Desondanks hadden we op basis van het aantal gecreëerde kansen moeten winnen.”

Tweede klasse E

- Sarto - JEKA 2-1 (0-1). 38. Van der Lans 0-1, 68. De Reuver 1-1, 88. Kok 2-1. ,,We hebben risico genomen en dat heeft zich uitbetaald”, jubelde Sarto-coach Werner Cools.

- Zundert - Uno Animo 2-0 (1-0). 2. Aarts (pen.) 1-0, 65. Goethals 2-0. ,,Het was dramatisch”, zei Uno-trainer Stefan Brok. ,,Na de dubieus gegeven penalty was het geloof in een goede afloop meteen verdwenen.”

- VOAB - Unitas 0-3 (0-1). 41. Van Limpt (e.d.) 0-1, 70. 0-2, 73. 0-3. ,,Deze wedstrijd typeert ons hele seizoen: overwicht, maar geen doelpunten.”

- Madese Boys - Rijen 3-1 (1-1) 10. Manukjan 1-0, 28. Trommelen (pen.) 1-1, 55. Marijnissen (pen.) 2-1, 70. De Bruijn 3-1. Rood: 80. Marijnissen (Madese Boys, 2x geel). ,,Opnieuw belonen we onszelf niet als we de wedstrijd onder controle hebben. Nu is het seizoen zo goed als voorbij”, zei Rijen-trainer Max Raeven.

- SC Kruisland - DESK 5-2 (1-0) 45. Ahmed Didi 1-0; 51. Didi 2-0; 54. Didi 3-0; 66. Schipper 4-0; 71. Bensiali 5-0; 89. Krikken 5-1; 90. Domenie 5-2. ,,Vlak voor en vlak na de rust gaat het helemaal mis. In de eerste helft hebben we onszelf tekort gedaan. We hadden meer uit onze kansen moeten peuren”, aldus trainer Harry Biemans.

Tweede klasse F

- Baardwijk - WSC 0-3 (0-0) 47. Hulsman 0-1; 57. Bakkali 0-2; 89. Merkx (e.d) 0-3. Rood: Merkx (Baardwijk), Maamar (WSC). - BVV - Emplina 1-1 (1-). 11. Van Hintum 1-0, 35. Hamria 1-1. Emplina-trainer Erik Meulendijk: ,,Voetballend vond ik ons de betere ploeg, maar BVV kreeg de meeste kansen. Dus kan ik met de uitslag wel leven.” ,,Een uitslag waar we niks mee opschieten”, baalde BVV trainer Bas Gösgens.

- Nieuw Woensel - Helvoirt 0-2 (0-1). 22. Scheffers 0-1, 85. Van den Bergh 0-2. Helvoirt trainer Roland Timmermans: ,,We wonnen weliswaar verdiend, maar petje af voor de inzet van het al gedegradeerde Nieuw Woensel.”

- EVVC - Prinses Irene 1-2 (0-0). 50. Van Zoggel 1-0, 63. Van Rooij 1-1, 90+3. Rovers 1-2. ,,We waren iets beter dan Vinkel”, constateerde William van der Steen, trainer van Prinses Irene. EVVC-trainer Stephan Hesemans: ,,We hadden een gelijkspel verdiend, maar creëerden te weinig om aanspraak op een overwinning te maken.”

- Schijndel - Oirschot V. 0-4 (0-3). 17. Banda 0-1 , 28. Meeuwis 0-2, 40. Banda 0-3, 76. van de Wal 0-4. ,,Tegen persoonlijke fouten valt niet te coachen”, zuchtte trainer Hans Lathouwers van het al gedegradeerde Schijndel. ,,We gaven vandaag de goals vandaag weer kinderlijk eenvoudig weg.”

- Erp - Rhode 1-1 (0-0). 56. De Jong 1-0, 75. Smeets 1-1. Rood: Delisse (Erp). ,,Op het moment dat Rhode de gelijkmaker maakte, zag het er niet naar uit dat zij nog gingen scoren”, baalde Erp-trainer André Cornelissen.

- Heeswijk - Best Vooruit 2-3 (2-2). 6. Buiks 0-1, 10. Van de Wiel 0-2, 15. Van Alebeek 1-2, 22. Sleddens 2-2, 46. Kastelijn 2-3. ,,We begonnen slordig, maar hebben het daarna goed opgepikt”, vond Heeswijk-trainer Marc van de Ven. ,,Best was alleen beter dan ons.”

Derde klasse B

- Groen Wit - Hilvaria 0-10 (0-4). 5. Van Rijswijk 0-1, 13. Van Doormaal 0-2, 24. Van Es 0-3, 38. Van Rijswijk 0-4, 53. Van Rijswijk 0-5, 59. Van Rijswijk 0-6, 67. Van Es 0-7, 74. Van Es 0-8, 81. Van Rijswijk 0-9, 88. Van Rijswijk 0-10. ,,Ook na de vijfde treffer blijven we doorgaan. Dat siert de jongens”, zei Hilvaria-trainer Niels Seuntjens.

- NOAD - Gilze 2-6 (2-3). 3. Fraser 1-0, 7. 1-1, 10. 1-2, 12. 1-3, 29. Moree 2-3, 55. 2-4, 70. 2-5, 80. 2-6. ,,We flikken het nog een keer, dacht ik na de voortvarende start”, zei NOAD-coach Wim Pulles. ,,Maar het mocht helaas niet zo zijn.”

- RWB - ZIGO 2-3 (1-0). 25. Broos 1-0. 52. De Brouwer 1-1, 65. Kuijpers 1-2, 84. Timmermans 2-2, 85. Landbrug 2-3. ,,We hebben er alles aan gedaan, ondanks dat we nergens meer voor spelen, om te winnen”, zei ZIGO-coach Jeremy Buchly. ,,Het eerste doelpunt van ZIGO was een cadeau met een enorme strik eromheen. Na onze gelijkmaker stonden we te lang na te genieten. Volgende week zullen we van Bavel moeten winnen om de nacompetitie te halen voor lijfsbehoud”, aldus NOAD-trainer Tom Heijkoop.

- TSC - Waspik 0-0. ,,TSC zou bij een overwinning kampioen worden, maar dat is dus niet gebeurd. Ik vind het zó knap dat we terwijl we zelf al de nacompetitie hebben gehaald toch nog alle energie in deze wedstrijd hebben gelegd om een goed resultaat te boeken”, aldus trainer Ruud van den Heuvel.

Derde klasse C

- SVSSS - RKDVC 3-1 (2-1). 3. Van Esch 0-1, 30. De Laat 1-1, 44. De Laat 2-1, 78. Tjoa 3-1. ,,Ik was benieuwd hoe we ons zouden wapenen na die snelle tegentreffer. Maar we herpakken ons voortreffelijk”, zei SVSSS-coach Pierre van Berkel. ,,Bij SVSS stonden twee goede spitsen in de voorhoede. Die bezorgden ons veel te veel werk”, vond RKDVC-trainer John Meijs.

- Zwaluw VFC - VCB 1-3 (1-2). 21. Van Dinther 1-0, 32. Mallens 1-1, 41. Van Laarhoven 1-2, 68. Mallens 1-3. ,,Ik geloof dat we erin blijven”, zei VCB-coach Ercument Metin. ,,Voor een club met 180 leden is dat een super prestatie.” ,,We zijn afgetroefd door een fellere tegenstander, die bovendien fysiek sterker was”, constateerde Zwaluw-coach John Laponder.

- Vlijmense Boys - ODC 2-2 (1-2). 8. De Nies 1-0, 34. Verkaik 1-1, 31. S. van Lokven 1-2, 51. Lammers 2-2. Rood: 45. Van Weert (Vlijmense Boys). ,,Wij hebben een gigantische kans laten lopen, omdat koploper TGG verloren heeft. Iedereen is zich daar ook van bewust”, baalde ODC-coach Goeran van den Heuvel. ,,De jongens van de A1 hebben vandaag het verschil gemaakt. In verdedigend en aanvallend opzicht. Knap hoe we met tien spelers tegen de nummer twee toch nog een punt pakken”, aldus trainer Jean Falkenburg van Vlijmense Boys.

- CHC - RKJVV 2-2 (0-0). 46. Janssen 1-0, 63. Van Ham 1-1, 71. Cekir 1-2, 85. Noijen 2-2 (pen.). RKJVV-aanvaller Adnane el Khaiari: ,,Na de 0-1 gingen we pas gas geven. Uiteindelijk gaven we het vanwege persoonlijke fouten alsnog weg.” CHC-middenvelder Vlado Petrovic: ,,Theoretisch bestaat de kans nog steeds dat we de nacompetitie kunnen halen. Dat wordt zwaar, maar we geven niet op.”

- LONGA - Real Lunet 2-1 (0-1). 1. Van Rijn 0-1, 74. Adams 1-1, 82. Adams 2-1. ,,Verdedigend gingen we niet helemaal vrijuit bij onze twee tegengoals. Zoiets mag niet meer gebeuren. We moeten nog knokken om erin te blijven”, vertelde Real Lunet-coach Glenn Simon.

- Nevelo - TGG 2-0 (1-0). 2. Villevoye 1-0, 85. Krooswijk 2-0. Bijz.: duel lag ruim een halfuur stil na een zware blessure voor TGG-verdediger Taoufik Garmat, die zijn achillespees afscheurde. Hij moest per brancard het veld af worden gedragen en direct de ambulance in. TGG-coach Marc van Delft; ,,Het zat er geen seconde in vandaag. Dit is een dreun, maar we moeten nu niet in paniek raken. We staan nog steeds bovenaan.” ,,Dit mag je een stunt noemen, ja”, zei Nevelo-trainer Antal Tooten.

- Taxandria - Haarsteeg 1-3 (0-1) 23. Van Korven 0-1; 58. Robben 1-1; 62. Aloserij 1-2; 71. Treuren 1-3. ,,We hebben weer een beetje lucht gekregen. De wedstrijd stond bol van de spanning, want de belangen waren voor beide ploegen erg groot. We waren net wat koelbloediger: ,aldus Haarsteeg-trainer Norbert Rebsch. Taxandria-trainer Edwin Verheijen: ,,Na de gelijkmaker had ik een boost verwacht, maar in het veld dachten ze daar anders over.”

Vierde klasse D

- Berkdijk - Irene'58 2-0 (1-0) 38. 1-0; 81. 2-0.

- FC Engelen - Elshout 0-0. FC Engelen-trainer Ron Schrier: ,,Zij gingen massaal voor de goal liggen en bij ons ontbrak de scherpte om door hun verdediging te komen.” ,,We zijn de enige ploeg die niet van de kampioen heeft verloren”, weet leider Ronald van Noije. - Blauw Wit '81 -TSV Gudok 0-3 (0-0). 50. Hennekam 0-1, 73. Dominicus 0-2, 81. De Kort 0-3. ,,De uitslag is wat geflatteerd maar voor ons natuurlijk hartstikke lekker. Compliment voor Blauw Wit voor hun spel, de sportiviteit en de gastvrijheid,”aldus Gudok-coach Hans Staps. .

- SVG - SV Reeshof 1-4 (0-1). 2. Vreven 0-1, 59. Van de Rijt 0-2, 65. Van Otterlo 0-3, 70. Schreurs 1-3, 90. Semil 1-4. ,,We hebben gestreden, maar we kunnen niet beter. Het doek is gevallen: we zijn gedegradeerd” , aldus coach Pieter Elias van SVG. Collega Ronald Los wil met zijn ploeg naar de play-offs: ,,Dat moet lukken. We staan stevig op de vierde plaats en zijn ook nog in de race voor een periodetitel.”

- Be-Ready - Nieuwkuijk 1-1 (1-0) 3. Safie Esmati 1-0; 70. De Vaan 1-1. ,,Een gelijkspel tegen de nummer twee, het is een aardig cadeautje voor morgen, dan bestaan we negentig jaar”, zei bestuurslid Jeroen Stevens van Nieuwkuijk.

Vierde klasse E -Audacia - Were Di 0-2 (0-1). 1. Rosenberg 0-1, 46. Smeer 0-2. ,,'Wij waren vandaag voetballend de beste ploeg”', zegt Audacia coach Martijn van Wanrooy. ,,'Ook slechte wedstrijden moet je winnen”', aldus Were Di trainer Peter Burg.

- EDN'56 - RKDSV 5-1 (2-1). 12. Th. van Oirschot 1-0, 28. K. van Oirschot 2-0, 72. Van Dijk 3-1, 84. K. van Oirschot 4-1, 87. Th. van Oirschot 5-1. ,,Wij waren heel de wedstrijd heer en meester”, aldus EDN coach Richard de Beer. RKDSV trainer Frans Verbeek: ,,'Mijn ploeg speelde zonder een goede instelling en dat neem ik ze kwalijk. Nu moeten we het seizoen uitspelen voor niks en dat zit eigenlijk niet in mijn aard.”

- Essche Boys - Jong Brabant 0-4 (0-2). 12. Robben 0-1, 15. Van Es 0-2. 81. Van Zandvoort 0-3, 90. Van Zandvoort 0-4. ,,'We zitten in een positieve lijn, dat bewezen we vandaag ook weer”', aldus Jong Brabant coach Boy van den Bogaard.

- Gloria UC - GSBW 1-2 (0-1). 31. Schell 0-1, 86. Schell 1-2. ,,'We domineerden heel de wedstrijd maar waren niet scherp”', vond GSBW coach Dennis de Bruijn.

- Riel - Oisterwijk 4-2 (1-1). 24. Edin 0-1, 32. Van Kasten 1-1, 55. Edin 1-2, 67. Van Weert 2-2, 72. Van Weert 3-2, 89. Van Berkel 4-2. ,,Zodra wij vooruit gingen voetballen kwamen er kansen voor ons”, aldus Riel coach Mathieu van der Steen. ,, Wij geloven nog in het ontlopen van nacompetitie”, zei Oisterwijk voorzitter Will van Avendonk.

- Spoordonkse Boys - Viola 2-2 (2-0). 10. Van Agt 1-0, 20. Van Nunen 2-0, 60. Meeuwsen 2-1, 80. Stabel 2-2. ,,Ik ben heel erg trots op mijn ploeg”, zei Spoordonk coach Jasper van Hoof na het behalen van de titel.

Vierde klasse F

- Rhelico - Wilhelmina 0-1 (0-0). 47. Van Drunen 0-1. Wilhelmina-trainer Hennie van Ooijen: ,,Na rust hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen: in de omschakeling kregen we 4 à 5 grote kansen.”

- Alem - Beesd 1-0 (0-0). 80. Van de Boogaard 1-0. Alem-leider Ton Steenbekkers: ,,We speelden niet goed tegen deze fysieke ploeg, maar we winnen wel. Hierdoor maken we nog steeds kans op de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse.”

- HRC'14 - RKTVC 0-0. Bijzonderheid: 75. Roy Broeders (HGC'14) mist een strafschop. HRC'14-trainer Harald van Deelen: ,,We waren gelijkwaardig aan elkaar. We moeten nu 2 keer winnen om te hopen directe degradatie te voorkomen.”

Vierde klasse G

- Hulsel - Acht 1-3 (1-1). 10. 0-1, 15. Rooijmans 1-1 (pen.), 70. 1-2, 90. 1-3. ,,Wij moeten nu onze twee resterende wedstrijden winnen om directe degradatie te ontlopen”, aldus Hulsel-aanvoerder Stein van Rooij.

- De Raven - HMVV 0-2 (0-1). 25. Michelbrink 0-1, 70. Jansen 0-2. Aanvoerder Roel Lavrijsen van HMVV: ,,We zijn nog niet veilig en spelen nog tegen de nummer één en twee van de ranglijst. Ik denk dat we nog twee punten nodig hebben.”

- SDO '39 - Netersel 4-2 (3-0). 25. Spierings 1-0, 30. Coolen 2-0, Paridaans 3-0, 60. 3-1, 65. Heesakkers 4-1, 80. 4-2. ,,Een belangrijke zege maar door de andere uitslagen zijn we nog altijd niet veilig. We moeten dus nog twee wedstrijden stevig aan de bak” , aldus asistent-trainer Tommy van Gestel van SDO.

Vijfde klasse C

- Tuldania - Neerlandia '31 5-0 (3-0). 3. Rien van de Wouw 1-0 (pen.), 15. Abrahams 2-0, 22. Abrahams 3-0, 49. Rien van de Wouw 4-0, 51. Rien van de Wouw 5-0. Trainer Kees Mollen (Tuldania): ,,Dit was een prima overwinning. Na een half uur spelen had het ook zomaar 7-0 kunnen staan. We speelden collectief sterk en hielden gelukkig weer eens de nul.”

- WSJ - Broekhoven 6-1 (3-0). 7. Oerlemans 1-0, 12. Gul 2-0, 35. Oerlemans 3-0, 54. Hesselberth 4-0, 66. Gul 5-0, 72. Hesselberth 6-0, 90-3 T. Lamaafar 6-1. ,,Eigenlijk hadden we met dubbele cijfers moeten winnen” , aldus assistent-coach Toine Hesselberth van WSJ. ,,Hopelijk komt het in de nacompetitie allemaal nog goed.” Tarik Lamaafar, speler/coach van Broekhoven, was realistisch: ,,Door personele problemen moesten we een beroep doen op spelers uit lagere elftallen. WSJ was natuurlijk gewoon beter, maar toch kregen wij aardig wat kansjes.”

- SVSOS - Barça 1-4 (0-1). 30. 0-1, 65. 0-2 (pen.), 80. 0-3, 85. 0-4, 88. Vingerhoets 1-4. Coach Frank van Dongen: ,,Voor rust waren wij in balbezit te slordig waardoor we niet aan aanvallen toe kwamen. Na rust speelden wij twintig minuten lang prima maar viel de gelijkmaker helaas niet. Na een dubieuze strafschop tegen was ons verzet gebroken.”

- Molenschot - Dussense Boys 1-7 (0-3) Bart van Dongen 0-1; Lars Branderhost 0-2; Branderhorst 0-3; Harry Sassen 0-4; Leemans 0-5; Moonen 0-6; 1-6; Leemans 1-7. Bijzonderheid: Frank de Wit miste bij stand 0-3 een strafschop voor Dussense Boys. ,,Chaam heeft ook gewonnen, dus moet het volgende week maar gebeuren tegen SVSOS: kampioen worden. Ik kijk er echt naar uit, want daar doe je het toch voor?”, aldus middenvelder Gideon van Dijk.

- FC Drunen - Willem II 5-2 (3-2) 5. Van Boxel 1-0; 15. E. van Oosten 2-0; 30. E. van Oosten 3-0; 35. 3-1; 40. 3-2; 55. E. van Oosten 4-2; 85. E. van Oosten 5-2. ,,Michel van Oosten speelde zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Drunen. Zijn broer Edwin betaalde dat terug met vier doelpunten”, zag trainer Suat Tasci.

Vijfde klasse D

- Ophemert - Maaskantse Boys 0-2 (0-0). 65. Van de Burgt 0-1, 86. Van de Hurk 0-2. Trainer Maurizio Atzeni (Maaskantse Boys): ,,We waren voetballend beter dan de tegenstander en gezien het aantal kansen dat we kregen, hadden we ruimer kunnen winnen.”

- OSC'45 - RKKSV 1-1 (0-0). 46. Deckers 0-1, 56. Arbib 1-1. Rood: 73. S. Shewdat (OSC'45, 2x geel). Bijz.: duel lag na rust ruim tien minuten stil omdat OSC-aanvaller Leon van Gulik zijn ploeggenoot Matthew Vos een kopstoot had gegeven. Vervolgens kwam een toeschouwer het veld op. Bijz.: RKKSV is kampioen. RKKSV-verdediger Joost Driessen: ,,Dat ik dit nog mee mag maken. Geweldig! Hier hebben we de afgelopen jaren zo hard voor geknokt.”

- RKVSC - SCZ 3-2 (2-1) 7. 0-1, 35. Cokaj 1-1, 40. Kovaci 2-1, 47. 2-2, 85. Goesten (pen.) 3-2. Rood: 78. Dennis Cokaj (RKVSC, 2x geel). Trainer Florian Sinanaj van RKVSC: ,,Wij hebben door ons spel SCZ in leven gehouden. Gelukkig scoren wij, in de slotfase met tien man, alsnog de overwinnende.”

- Wadenoijen - Jan van Arckel 4-0 (3-0). Trainer Erik Oeben van Jan van Arckel: ,,We hebben terecht verloren. Ze waren vele malen beter dan wij waren.”

- Buren - Hedel 5-1 (1-0). 1. 1-0, 46. 2-0, 53. 3-0, 60. Toonen 3-1, 72. 4-1, 83. 5-1. Trainer Wilco van Houtum van Hedel: ,,Gezien de eerste helft was het terecht. In de tweede helft speelden wij beter, echter geven wij op kinderlijke wijze doelpunten weg.”

- DSS'14 - Heerewaarden 2-2 (2-1) . 20. Van der Linden 0-1, 35. Makatanis 1-1, 40. Houwers 2-1, 76. Van der Linden 2-2. Bijz.: Rood: 77. Bosch. (Heerewaarden). Aanvoerder Pascal Schimmel van DSS'14: ,,Wij waren gelijkwaardig, beide ploegen hebben geprobeerd te voetballen. Eerste helft was meer voor ons, de tweede voor Heerewaarden.” Trainer Marien van Tussenbroek van Heerewaarden: ,,Ondanks wind tegen hadden we het overwicht. Na de rust was het eenrichtingsverkeer. Ook na de rode kaart hadden wij genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen.”

Vijfde klasse E

- LSV - Tivoli 0-3 (0-1). 5. 0-1, 75. (pen.) 0-2, 88. 0-3. Trainer Kirk Koningstein van LSV: ,,Tivoli had de spanning van een kampioenswedstrijd. LSV was daardoor de bovenliggende partij, ondanks de zeven jeugdspelers die meededen.”

ZUID 2

Derde klasse D - Margriet - Nooit Gedacht 6-2 (2-2). 1. P. van Herpen 0-1, 2. Coskun 1-1, 41. Haas 2-1, 45+2. Van den Heuvel 2-2, 53. Korsten 3-2, 65. Verbiesen 4-2, 70. Schuurmans 5-2, 80. Verbiesen 6-2. ,,Na rust waren we voetballend beter en sloegen we toe op de juiste momenten”, zag Margriet-trainer Arian Meeuwsen. ,,Het lijkt misschien dat we zijn weggespeeld, maar dat was niet het geval”, liet Wolf Wannet, trainer van Nooit Gedacht, weten.

- Berghem Sport - DSC 4-1 (2-0). 21. Verhoeven 1-0, 45. Duif 2-0, 55. Vos 2-1, 59. Verhagen 3-1, 90. G. Kappen 4-1. ,,We hebben goed gevoetbald en gaven weinig weg”, zei Dennis Kroes, trainer van Berghem Sport. DSC-middenvelder Ton Burg; ,,Het was op het veld nauwelijks aan DSC te zien dat wij de punten keihard nodig hebben om erin te blijven. Het was veel te slap.”

- Sint-Michielsgestel - Venhorst 2-1 (0-1). 12 Van Lieshout 0-1, 47. Vliegenthart 1-1 (pen.), 66. Vliegenthart 2-1. Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel kon zijn geluk niet op na de 2-1 zege op Venhorst. ,,We zijn nu écht definitief veilig. Dit geeft een ontzettend lekker gevoel. Ik ben trots op al mijn spelers.” ,,We hadden moeite om grip te krijgen op Sint-Michielsgestel”, liet Venhorst-trainer Willem van der Burgt weten.

- DAW - Nulandia 2-3 (0-2). 16. Van de Ven 0-1, 32. Van de Ven 0-2 (pen.), 65. C. Megens 1-2, 72. Van Lokven 1-3, 81. M. Megens 2-3. ,,We leven gelukkig nog steeds. Wel is het nog steeds vijf voor twaalf en zijn we van meerdere factoren afhankelijk, willen we directe degradatie nog ontlopen”, aldus Nulandia-coach Koen Wissing. ,,Deze nederlaag hebben we aan onszelf te danken, onze eerste helft was dramatisch”, vertelde een teleurstelde DAW-trainer Rob van der Ven.

- FC Uden - Avanti'31 0-0. ,,Het was een op en neergaande wedstrijd, die ook in 3-3 had kunnen eindigen”, volgens Johan van Osch, trainer van FC Uden. Avanti-coach Ronny Everaerts: ,,Dit was wel degelijk een gemiste kans om goede zaken te doen in de strijd om directe handhaving. Maar het goede nieuws is dat we nog steeds alles in eigen hand hebben.”

- Volkel - Boekel Sport 1-1 (1-1). 10. Van Lanen 1-0, 25. Tielemans 1-1. ,,Na rust faalden we in de afronding”, baalde Volkel-trainer Tom van Dalen. ,,Voor rust waren beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar, maar na rust kreeg Volkel meer kansen”, gaf Ruud Vermeer, trainer van Boekel Sport, toe.

- Handel - Den Dungen 5-1 (3-1). 12. 1-0, 15. 2-0, 16. 3-0, 24. Van Loon 3-1, 71. 4-1, 75. 5-1. Den Dungen-coach Ben Hoek: ,,Het eerste kwartier stonden we flink te slapen. Vervolgens namen we het initiatief over. De 5-1 eindstand is daarom wel geflatteerd te noemen.”

Vierde klasse F

- GVV - NLC'03 1-2 (0-1). 20. Van Boxtel 0-1, 70. 1-1, 89. Ruijs 1-2. ,,We pakken een verschrikkelijk belangrijke overwinning”, doelt trainer Gerrit van Uden op de onderste regionen van de ranglijst.

Vierde klasse H

- Cito - Constantia 0-1 (0-0). 90. 0-1. ,,Een zure nederlaag. Het was een gelijkopgaande wedstrijd en een gelijkspel was meer verdiend geweest”, sprak Cito-leider Giel van der Leest.

- SES - Festilent 1-0 (1-0). ,,We kregen vijf open kansen in de tweede helft”, sprak trainer Maikel van Orsouw van Festilent. Zijn ploeg scoorde niet. - Toxandria - SDDL 3-1 (1-0). 10. Van Raaij 1-0, 50. D. Klievink 1-1, 50. Van Lankveld 2-1, 75. Dekkers 3-1. ,,De nacompetitie is verder weg dan ooit”, sprak SDDL-trainer Antwan van Rijn zijn teleurstelling uit.

- Juliana Mill - Achilles Reek 2-2 (2-1). 3. Veld 1-0, 5. Linders 1-1, 11. Heerbaart 2-1, 85. R. van der Wijst 2-2. ,,Het spel draait om het maken van doelpunten en dat hebben we vandaag onvoldoende gedaan”, sprak bestuurslid Harm Hendriks van Achilles Reek.

Vierde klasse I

- RKVV Keldonk - Avesteyn 4-1 (0-0). 55. Antonides 1-0, 65. Van den Acker 2-0, 70. Van Wanrooy 3-0, 75. R. van Vugt 3-1, 85. Van Nuland 4-1. ,,Een offday is nog te zacht uitgedrukt. Ik weet niet waar het aan lag vandaag. Onderschatting misschien?”, vroeg Avesteyn-trainer Lucien Roeffen zich hardop af.

- Vorstenbossche Boys - VOW 0-1 (0-0). 90. Van der Heijden 0-1. Bijz.: Van den Oever (VOW) mist strafschop. ,,Er was een bus geregeld voor zo'n 70 à 80 man. Het leek net een thuiswedstrijd”, sprak VOW-trainer Jordy van Boxtel zijn blijdschap uit over de VOW-supporters.

- FC de Rakt - SCMH 0-2 (0-0). 72. Daandels 0-1, 82. Van Helvoirt 0-2. - BMC - Mariahout 3-0 (1-0). 7. Schellings 1-0, 87. Van der Heijden 2-0, 90. Van der Heijden 3-0. BMC-trainer Jan van Grinsven: ,,Het ging niet eenvoudig, waarschijnlijk komt dit door de druk in de strijd om het kampioenschap.”

- DVG - WHV 2-0 (1-0). 43. M. Caarls 1-0, 50. T. van den Broek 2-0. DVG-voorzitter Toon van Ruremonde: ,,We moeten winnen om te blijven meedoen in de strijd om het kampioenschap. Onze doelpunten vielen op prettige momenten.” ,,We deden het niet eens zo verkeerd tegen DVG. We hadden kansen op 1-1”, sprak WHV-trainer Leon van Wanrooij.

- Maliskamp - WEC 0-1 (0-0). 75. Van de Boogaard 0-1. Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,De jongens hebben niet gestreden voor de punten, terwijl we nog steeds niet zeker weten of we volgend seizoen ook in de 4e klasse spelen.” WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,Pas na de wedstrijd kwam we erachter dat we door deze overwinning nog kans maken op de nacompetitie om te strijden voor promotie naar de 3e klasse.”

- Boskant - SCI 1-2 (0-0). 60. Hommeles 0-1 (pen), 84. 1-1, 90. Hommeles 1-2. SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,Een dik verdiende overwinning, maar we hadden vandaag te veel kansen nodig om tot scoren te komen.”

Vijfde klasse F

- Milheezer Boys - Irene 6-1 (2-0). 67. Rijswijk 4-1. Leider Hanno Hoekstra van Irene: ,,Terechte nederlaag. In potentie hebben wij een heel goed team, echter met acht geblesseerde spelers wordt het wel heel lastig.”

- Ollandia - Boerdonk 4-2 (3-0). 2. De Beer 1-0, 13. Erven 2-0, 31. Van de Meerendonck 3-0, 64. Van Driel 4-0, 67. Swinkels 4-1, 70. Van de Vossenberg 4-2 (pen.). Trainer Hugo van de Sande van Ollandia: ,,Voor rust hadden we met 6-0 voor moeten staan. In de tweede helft wordt het door eigen toedoen nog spannend. Al met al, een dik verdiende overwinning.” Trainer Jan Noten erkent zijn meerdere in Ollandia. ,,We hadden niet meer verdiend want vooral de eerste helft waren we niet bij de les.”

Vijfde klasse H

- Ravenstein - GVV'57 2-0 (1-0). 20.Wijnakker 1-0, 47. Megens 2-0. Ravenstein-trainer Lars van Kan: ,,We hebben nagelaten een monsterscore neer te zetten want we hadden met dubbele cijfers kunnen winnen."

- Ruwaard - VCO 1-4 (1-3). 20. R. Huvenaars 0-1, 28. Van de Wetering 1-1, 38. Rooyendijk 1-2, 43. Rooyendijk 1-3, 49. L. Huvenaars 1-4. Rood: Holthuis (Ruwaard), Van Rijnshout (Ruwaard). Elftalleider Mark van den Elzen van Ruwaard: ,,Na het gelijkspel van vorige week waren we gebrand op een goed resultaat maar de twee rode kaarten deden ons de das om.” Trainer Ties van der Zwaan was tevreden met de overwinning: ,,Ik had mijn team gewaarschuwd dat we een felle tegenstander zouden treffen die voor de winst zou voetballen en daar hebben ze zich goed op ingesteld.”

- Odiliapeel - De Willy's 4-1 (2-0). 25. Van de Berg (pen.) 1-0, 37. Adam 2-0, 61. Van de Berg 3-0, 76. Van de Pol 4-0, 89. 4-1. Bijz. Raaijmakers miste namens Odiliapeel een penalty. ,,We hebben lekker gebald en zijn geen moment in gevaar geweest”, aldus trainer Arno Willems.

- Ulysses - SCV'58 4-0 (1-0). 33. Van Lith 1-0, 55. Van Lith 2-0, 69. Van Ravenstein 3-0, 82. B. van de Camp 4-0. Ulysses-trainer Sander Janssen kijkt na de overwinning vooruit: ,,We hebben de nacompetitie voor 99,9% binnen en dat is knap want het is lang geleden dat Ulysses om promotie mocht strijden.”

- Gassel - OKSV 2-2 (2-0). 1. 1-0, 9. 2-0, 59. Van Summeren 2-1, 77. R. Reijs 2-2. Trainer Peter van Orsouw vindt een gelijkspel een terechte uitslag: ,,De eerste helft was voor Gassel en na rust waren wij de bovenliggende partij.”

- MOSA'14 - SBV 0-2 (0-1). 43. Van Outvorst 0-1, 60. J. Knipping (pen.) 0-2. Elftalleider Nick van den Helm vindt dat de wedstrijd geen winnaar verdiende: ,,Het was een slechte wedstrijden van beide kanten met weinig mogelijkheden voor de teams.” Collega Jos van Breda deelt deze mening: ,,Het was een slechte pot.”

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse

- SC ’t Zand - Fortuna Wormerveer 1-1 (0-0). 53. 0-1, 67. Cools 1-1. ,,De teleurstelling is er bij de speelsters, maar ik heb een dijk van een wedstrijd gezien”, zei ’t Zand-coach Jack Hernandez.

- Fortuna’54 - Prinses Irene 3-2 (2-2). 18. 1-0, 22. Lucius 1-1, 30. Van den Nieuwendijk 1-2, 40. 2-2, 69. 3-2. ,,We laten onze kansen, ondanks dat we de mindere zijn, liggen in de tweede helft”, zei Prinses Irene-leider Bart van der Linden.

Eerste klasse D