Uitslagen van het amateurvoetbal van zondag 9 april

WAALWIJK/TILBURG/DEN BOSCH/OSS/MEIJERIJSTAD - Zondag 9 april werd door verschillende clubs weer volop gevoetbald. Hieronder de uitslagen.

Derde Divisie Zondag

- Dongen - HBS 1-2 (1-1). 3. Kolkert 1-0, 16. Hulst 1-1, 66. Kaster 1-2. Ron Timmers, trainer Dongen: ,,Dit was een slecht duel. We waren niet bij machte om het duel nog om te draaien na de 1-2."

- Juliana - OJC Rosmalen 1-2 (1-0). 42. Verhoeven 1-0, 58. Hardeveld 1-1, 80. Scholts 1-2. OJC Rosmalen-trainer David Vecht: ,,We speelden voor rust slecht. Na een peptalk halverwege hebben we de boel opgepakt."

- Westlandia - Jong FC Den Bosch 1-0 (0-0). 59. Van Bochoven 1-0. Jong FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven: ,,We kregen in het eerste kwartier al vijf kansen. Toen hadden we onszelf moeten belonen. We doen onszelf tekort."-

UDI'19 - OFC 1-1 (1-1). 10. L. van Geelkerken 1-0, 41. Barakat 1-1 (pen.), 90+3. Barakat 1-2. UDI-coach Bert Ruijsch: ,,Ontzettend klote dat we wederom met lege handen staan. Het gaat steeds moeilijker worden om ons nog zonder nacompetitie te handhaven op deze manier."

Hoofdklasse B

- EHC - OSS'20 0-3 (0-1). 39. Alkir 0-1, 60. De Groot 0-2, 82. Van der Weg 0-3 OSS'20-trainer Maarten van Vugt: ,,We waren de betere partij en hadden al voor rust verder uit kunnen lopen."

- DESO - Halsteren 2-3 (1-1). 30. Hopmans 0-1, 38. Van Schoonhoven 1-1, 61. Amoah 1-2, 75. Arts 2-2, 88. Boushaba 2-3. DESO-trainer Marck Cieraad: ,,Twee keer terugkomen lukte, drie keer niet meer."

- Gestel - Blauw Geel'38 0-5 (0-2). 30. Dobbelsteen 0-1, 40. Mols 0-2, 50. Mols 0-3, 67. Verbakel 0-4, 75. Verbakel 0-5. Blauw Geel'3-trainer Niels van Casteren: ,,Na de 0-2 was het verzet gebroken. Het had ook 0-7 kunnen zijn."

ZUID 1

Eerste klasse C

- RKTVV - Baronie 0-1 (0-0). 75. Veldhof 0-1. Taoufik Ameziane, trainer RKTVV: ,,Ik baal heel erg, want we hadden meer verdiend tegen de koploper. Minimaal een gelijkspel."

- Moerse Boys - Sc't Zand 0-3 (0-0). 50. Van Hal 0-1, 62. Van Assouw 0-2, 79. Hack 0-3. Jeroen van Bezouwen, trainer Sc't Zand: ,,Dit is een belangrijke zege. Degradatie hebben we bijna zeker afgewend nu."

- Goes - Beerse Boys 2-1 (1-0). 15. Tawfik 1-0, 68. Van Heerbeek 1-1, 94. De Kroo 2-1. Rood: 59. speler Beerse Boys. Cemal Yilmaz, trainer Beerse Boys: ,,De nederlaag is verdiend, maar het is zonde om in de slotfase nog een treffer te moeten incasseren. Met tien man speelden we beter dan met elf spelers."

- MOC - HVCH 0-1 (0-1). 14. Van Lee 0-1. HVCH-trainer Harry Blokhuis: ,,Dit was een zakelijke overwinning. We zijn niet in de problemen geweest."

-- TOP - Marvilde 3-4 (2-2). 5. Van Mossel 1-0, 21. Das 1-1, 36. Van Geenen 2-1, 45. Bazelmans 2-2, 60. Bazelmans 2-3, 71. Van den Boogaart 2-4, 81. Alibasic (pen.). TOP-trainer Chris van den Dungen: ,,Dit is een matige prestatie van ons."

- Nemelaer - AWC 4-2 (2-1). 4. Vugts 1-0, 18. Van den Brand 2-0, 35. Kramer 2-1, 50. Vugts 3-1, 80. Giesbers 3-2, 83. Vugts 4-2..Bijz. : 85. Kamile de Jong (Nemelaer) stopt penalty.

Nemelaer trainer Ömer Kaya : ,,Met name in de eerste helft speelden we heel goed. Yoeri Vugts, die momenteel heel goed in zijn vel zit, was met drie goals weer eens heel belangrijk voor ons."

Tweede klasse E

- DESK - Zundert 0-0. ,,Een wedstrijd met weinig kansen, de beste was nog voor Zundert. Gelukkig werd de bal over het doel geschoten",aldus trainer Harry Biemans.- Uno Animo – Roosendaal 2-1 (1-1). 25. 0-1, 36. De Raad 1-1, 57. Ruben van Loon (pen.) 2-1. ,,Zonder groots te spelen, winnen we wel verdiend”, zei Uno-coach Stefan Brok.

- Sarto – Kruisland SC 3-2 (1-1). 27. Bensiali 0-1, 28. Kok 1-1, 55. Wilborts 2-1, 60. Didi 2-2, 73. Wilborts 3-2. Rood: 80. Smolders, (2x geel). ,,Ik ben heel trots op die gasten”, zei Sarto-coach Werner Cools. ,,Dit is een prima prestatie.”

- Dubbeldam – Rijen 3-1 (1-1). 21. Ben Messaoud 0-1, 39. Abrahamse 1-1, 55. Geschiere (pen.) 2-1, 86. Abrahamse 3-1. ,,We hebben deze nederlaag volledig aan onszelf te wijten”, sprak een gedesillusioneerde Max Raeven trainer van Rijen-trainer.

- Zeelandia-Middelburg – VOAB 3-1 (2-1). 6. Wissel 1-0, 35. Wissel 2-0, 41. Van Zelst 2-1, 60. Wissel 3-1. ,,Het is leuk om complimenten te krijgen, maar als je geen resultaat haalt dan frustreert dat”, zei VOAB-trainer William van Overbeek.”

Tweede klasse F

- Baardwijk - EVVC 0-4 (0-1). 25. Van Zoggel 0-1, 60. Van der Doelen 0-2, 74. Bouwens 0-3, 85. Van der Doelen 0-4. ,,Tot de 0-2 ging de wedstrijd gelijk, maar daarna geloofde Baardwijk het wel en konden we uitlopen naar 0-4", vond EVVC trainer Stephan Hesemans. ,,Door deze overwinning doen we voor de periode en de algememe stand goed e zaken." ,,Het eerste halfuur speelden we erg goed, kregen we drie open kansen. Maar toen EVVC scoorde, konden we ons er daar mentaal niet overheen zetten. Dat begint een probleem te worden als we op een achterstand komen", aldus trainer Peter Remie.

- Prinses Irene - Erp 1-0 (1-0). 14. Van den Brand 1-0. ,,Of de overwinning terecht is, doet niet ter zake", vond William van der Steen, trainer van Prinses Irene. ,,We hebben keihard gewerkt en de boel bij ons dichtgehouden." Zijn collega van Erp, André Cornelissen, baalde van de nederlaag. ,,Het zit weer niet mee. Ik kan mijn spelers niets verwijten. Ze tonen inzet en mentaliteit en creëren kansen, maar die bal moet tussen de palen."

- Heeswijk - Nieuw Woensel 6-1 (4-1). 28. Haast (e.d.) 0-1, 35. Van Dijke 1-1, 39. Van Dijke 2-1, 41. Sleddens 3-1, 43. Heerkens 4-1, 64. Aarts 5-1, 79. Haast 6-1. ,,Het was een makkelijke overwinning", vertelde Heeswijk-trainer Marc van de Ven.

- BVV - Helvoirt 1-2 (1-0). 45. Hamria 1-0, 50. De Laat 1-1. ,,We begonnen goed, maar uitteindelijk mochten we nog blij zijn een gelijkspel. Want Helvoirt kreeg na rust de beste kansen", vond BVV trainer Bas Gösgens. ,,Qua voetbal ging het vrij gelijk op"vond Helvoirt trainer Rolnad Timmermans. ,,Maar wij hadden na rust, gezien de kansen, moeten winnen."

- Emplina - Oirschot V 3-1 (1-0) 45.Voorhaar 1-0, 61. Van Meurs 2-0, 65. Buijs 3-0, 68. 3-1. ,,Verdiend gewonnen van de koploper. Want we hadden met de rust al met 3-0 voor moeten staan", vond Emplina trainer Erik Meulendijk. ,,Weliswaar leuk dat we door deze zege bovenin mee blijven draaien. Maar ik kijk als trainer toch vooral naar de lange termijn.""

- WSC - Schijndel 4-2 (2-1). 17. T. van Schijndel 0-1, 38. Van Hout 1-1, 44. Bakkali 2-1, 56. Huisman 3-1, 85. R. van Schijndel (pen.) 3-2, 90. Huisman 4-2. ,,Ondanks dat we nagenoeg zijn gedegradeerd blijven de spelers strijden voor een goed resultaat "vond Schijndel trainer Hans Lathouwers. ,,Maar uiteindelijk staan we na afloop weer met lege handen door persoonlijke fouten." ,,Na de tik van afgelopen donderdag toen we in de slotfase twee punten lieten liggen tegen Rhode, hebben we vandaag een wedstrijd die per se gewonnen moest worden ook naar onze hand gezet", aldus WSC-trainer Roland Schuermans.

Derde klasse B

- Waspik - Right'Oh 0-2 (0-0) 68. Eikelenboom 0-1; 75. 0-2. Rood: De Hond (Waspik). ,,We misten te veel bepalende spelers. Ik had ook het gevoel die het eerste zou scoren ook met de winst aan de haal zou gaan. Helaas, het is zo uitgekomen", aldus trainer Ruud van den Heuvel.- TSC – Hilvaria 1-0 (1-0). 45. Zschusschen 1-0. ,,Dat je door een persoonlijke fout verliest, maakt het extra zuur”, baalde Hilvaria-trainer Niels Seuntjens.

- ZIGO – Veerse Boys 4-2 (2-0). 5. Van Dongen 1-0, 15. Brok 2-0, 48. De Lang 2-1, 66. De Lang 2-2, 72. Tafuni 3-2, 89. Van Dongen 4-2.Bijz: 34. Van Dongen (ZIGO) mist penalty. ,,We maken het onnodig spannend”, zei ZIGO-trainer Jeremy Buchly.

- RWB – NOAD 4-0 (1-0). 15. Possemis 1-0, 46. Van Baardwijk 2-0, 47. Timmermans 3-0, 85. 4-0. ,,We zijn geen moment in de buurt van het doel van RWB geweest”, zei Wim Pulles.

Derde klasse C

- Haarsteeg - RKJVV 1-3 (1-2). 13. El Khaiari 0-1, 35. Van Ham 0-2, 43. B. van de Wildenberg 1-2, 55. Van Ham 1-3. ,,Ons harde werken is vandaag beloond", juichte RKJVV-coach Arthur Hoyer. ,,We zijn vandaag door de ondergrens gezakt. De concurrentie heeft gewonnen. Als we niet oppassen spelen we niet de nacompetitie voor promotie, maar voor degradatie. Dat beseffen de spelers klaarblijkelijk nog niet", meent trainer Norbert Rebsch.

- SVSSS – Vlijmense Boys 2-2 (0-0). 53. S. Dekkers 1-0, 75. Van Bijnen 1-1, 90+2. Tjoa 2-1, 90+5. Lutgens 2-2. ,,Je verwacht dat je wint als je zelf zo laat scoort, dus dan baal je hier ontzettend van.” ,,Door een zuiver buitenspeldoelpunt kwamen we op een 2-1 achterstand, maar we hebben dat gelukkig recht kunnen trekken. Dat was ook meer dan verdiend", aldus leider Hans Paijmans.

- LONGA – VCB 0-1 (0-0). 78. Verlouw 0-1. LONGA-coach Sofus de Rooij: ,,Dit voelt als een onterechte nederlaag.” VCB-trainer Ercument Metin: ,,Normaal krijgen we veel kansen en scoren we niet. Vandaag slechts twee waarvan we er één maken. Dat stemt me uiterst tevreden.”

- RKDVC – Nevelo 6-2 (4-0). 12. 1-0, 20. 2-0, 24. 3-0, 43. 4-0, 65. 5-0, 67. Van Lissum 5-1, 70. Appeldoorn 5-2, 80. 6-2. ,,Als je met angst en beven aan iedere wedstrijd begint, verlies je van iedereen”, zei Nevelo-trainer Antal Tooten.

- ODC – Taxandria 6-1 (4-0). 2. Van de Kerkhof 1-0, 19. Verkaik 2-0, 27. Van de Kerkhof 3-0, 31. Van der Struijk 4-0, 64. Schellekens 5-0, 71. Dammers 6-0, 85. Van Dongen 6-1. ,,Het was een regelrechte aanfluiting”, zei Taxandria-coach Edwin Verheijen. ,,We blijven in de achtervolging op TGG en moeten daarom elke wedstrijd winnen. Dat hebben we vandaag in ieder geval gedaan", aldus ODC-coach Goeran van den Heuvel.

- Real Lunet - TGG 0-3 (0-0). 68. Haddadi 0-1 (e.d.), 77. Van der Luyt 0-2, 83. Van den Boogaard 0-3. ,,Dankzij deze nederlaag wordt het pakken van de derde periode inmiddels ook wat lastiger. Maar we geven niet op", vertelde Real Lunet-aanvoerder Justin Tahapary. ,,We zijn weer een stapje dichter bij een historische titel. Dit was een lastige horde", sprak TGG-coach Marc van Delft.

- CHC - Zwaluw VFC 0-1 (0-0). 62. Van Helden 0-1. ,,Deze nederlaag komt hard aan. Het wordt lastig om nu nog degradatie naar de vierde klasse te ontlopen", baalde CHC-coach Henry van der Linden. ,,We doen opnieuw goede zaken. Wie weet kunnen we ons nog wel direct handhaven. Dat zou een stunt zijn", aldus Zwaluw-coach John Laponder.

Vierde klasse D

- SC Elshout - Raamsdonk 2-0 (0-0) 67. Lommers 1-0; 86. Van Delft 2-0. ,,Een zakelijke overwinning", vond leider Ronald van Noije.

- SV Reeshof - HHC'09 7-1 (4-1) 18. Sillakus 1-0; 20. Elen 2-0; 24. Van Otterlo 4-0; 30. Akturan 3-1; 44. Smolders 4-1; 71. Sillakus 5-1; 80 Elen 6-1; 84.Sillakus 7-1. ,,We hebben dik verdiend verloren van een uitstekend voetballende ploeg. Waar ik me wel aan stoorde: we keken er te veel naar, legden Reeshoef nagenoeg niks in de weg", vond trainer Eugène van der Heijden. Reeshof-coach Ronald Los behaalde met zijn ploeg een klinkende zege in Tilburg: ,,Alleen jammer dat we na de 3-0 al gras terug namen.”

- Nieuwkuijk - FC Engelen 0-3 (0-1) 11. Uluman 0-1; 80. Passon 0-2; 90. Uluman 0-3. Bijzonderheid: FC Engelen is kampioen geworden. ,,Pal voor rust misten we een gigantische kans, anders moet ik het nog zien. We hebben in ieder geval laten zien dat ook wij in de derde klas thuis horen", vond trainer Patrick Berkelmans. FC Engelen-verdediger Roel Meens: ,,We zijn deze competitie ontgroeid. Op naar de derde klasse."

- Berkdijk - TSV Gudok 1-2 (0-0) 63. Hennekam 0-1; 76. Abdul Murat 1-1; 89. Van Poppel 1-2. ,,Zonde, in de voorlaatste minuut ging onze keeper bij een hoekschop onder de bal door", zag trainer Erik van Esch. ,,Het scoreverloop wijst er misschien niet op, maar dit was een honderd procent verdiende overwinning,”aldus Gudok-coach Hans Staps.

- DVVC - Blauw Wit '81 0-5 (0-1). 10. Wterings 0-1 (e.d.), 47. Netten 0-2, 58. Boerema 0-3, 82. Jansen 0-4, 85. Netten 0-5. De voetballers van Blauw Wit ’81 haalden flink uit in Dongen. Elftalbegeleider Koen Herman was desondanks toch niet helemaal tevreden: ,,De score had veel hoger moeten uitvallen. We kregen nog wel vijf open kansen binnen tien meter van het doel maar die werden allemaal gemist.”

Vierde klasse E

- Audacia - Essche Boys 0-1 (0-0). 63. Van Beek 0-1. ,,We speelden om ons veilig te spelen en dat is gelukt", aldus een blijde Essche Boys-trainer Rob van Griensven. ,,Het weer was lekker en daar is ook alles mee gezegd", zegt Audacia trainer Martijn van Wanrooy.

- Gloria UC -Jong Brabant 0-0. ,,Ik ben strontziek van dit gelijkspel", aldus Jong Brabant trainer Boy van den Bogaard.

- Oisterwijk - Were Di 1-8 (1-4). 11. Vermeer 0-1, 23. Vermil 0-2, 34. Schalken 0-3, 41. Vermil 0-4, 44. Nepomuceno 1-4, 56. Vermeer 1-5, 62 Stendferd 1-6, 73. Kuipers 1-7, 81. Vermil 1-8. ,,'Qua uitslagen zien we nog niks van de trainerswissel maar de opkomst op de trainingen is bijvoorbeeld al veel hoger", zegt Oisterwijk voorzitter Will van Avendonk. ,,We hadden vandaag makkelijk dubbele cijfers kunnen halen", stelt Were Di trainer Peter Burg.

- RKDSV - Riel 4-0 (2-0). 20. Coolen 1-0, 35. Janssen 2-0, 55. Iselin 3-0, 70. Timmermans 4-0. ,,We hadden de wedstrijd met rust al kunnen beslissen", zegt RKDSV coach Frans Verbeek. ,,Het lijkt wel of mijn ploeg niet beseft waar we om spelen", aldus Riel coach Mathieu van der Steen.

- Spoordonkse Boys - EDN'56 4-0 (3-0). 2. Van Nunen 1-0, 30. S. van Ham 2-0, 40. R. van Ham 3-0, 65. Van Nunen 4-0. ,,We waren nonchalant, maar dat zit altijd in ons spel", zegt Spoordonk coach Jasper van het Hoof. ,,We stonden achterin helemaal niet slecht, alleen werken we de kansen voor niet af", stelt EDN trainer Richard de Beer.

- Viola - OVC'26 2-1 (1-1). 4. Van de Weerdenburg 0-1, Leyten 1-1 (pen.), Meeuwis 2-1. ,,In de tweede helft was er niet veel aan de hand maar toch verliezen we de wedstijd", aldus OVC trainer Rob van der Kaaij.

Vierde klasse F

- RKTVC - NLC'03 1-0 (0-0). 70. 1-0. ,,Het had een 0-0-wedstrijd kunnen zijn. Het team dat een goal maakt, wint de wedstrijd", sprak trainer Gerrit van Uden van NLC'03.- Wilhelmina - FC Schadewijk 2-1 (1-1). 15. el Ghezaoui 0-1, 22. Van Drunen 1-1, 53. Netten 2-1 Bijz.: Van Ham (Wilhelmina) mist strafschop. Rood: Van de Wielen (FC Schadewijk). ,,De titelstrijd zal nu gaan tussen Wilhelmina en Theole. Wij zijn afgehaakt", aldus FC Schadewijk-trainer Giel van Orsouw. ,,Het aantal spelers met blessures neemt af. We worden alleen maar sterker", sprak Wilhelmina-trainer Hennie van Ooijen.

- Rhelico - Alem 1-1 (1-1). 13. Leerintveld 0-1, 45. Schiltmans 1-1. Bijz.: 60. Leerintveld (Alem) mist strafschop. ,,Wederom missen we een strafschop. We krijgen zo langzamerhand het PSV-syndroom", sprak Alem-leider Ton Steenbekkers.

- Beesd - HRC'14 2-3 (0-1). 30. Van Engelen 0-1, 55. Van de Bosch 1-1, 70. Spronk 2-1, 75. Van Engelen 2-2, 80. Van den Boom 2-3. ,,De stemming is superpositief. Perfect! HRC'14 had een goede instelling vandaag", sprak trainer Harald van Deelen van HRC'14 tevreden.

Vierde klasse G

- Hulsel - De Weebosch s.n.o. Tijdens de warming-up kreeg de thuisploeg een telefoontje van de aangewezen scheidsrechter Munani. ,,Die liet weten door zijn rug te zijn gegaan maar de KNVB niet te kunnen bereiken. Toen konden we gaan douchen,”aldus Hulsel-aanvoerder Stein van Rooij.

- HMVV – SDO’39 0-0 (0-0). HMVV-trainer Angelo Timisela: ,,Het is niet de derby geworden waar je vooraf op hoopt. Te weinig vuur leggen beide ploegen erin. Zonde.” SDO-aanvaller Frans Berger: ,,Er moet nog echt wat gebeuren om niet in de nacompetitie te belanden, maar ik ben ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken.”

Vijfde klasse C

- Dussense Boys - Tuldania 2-0 (1-0) 30. Leemans 1-0; 55. Segeren 2-0. ,,We zijn koploper, dat schept verplichtingen. Daardoor waren we erg zenuwachtig en misten we heel veel kansen. Met een prachtige vrije trap heeft Bob Leemans de ban gebroken", aldus trainer Antoine Hoevenaren. Bij Tuldania werd de geblesseerde aanvoerder Ruud van de Wouw node gemist. ,,Maar wel een terechte nederlaag. Zij waren scherper dan wij,”vond coach Kees Mollen.

- Barca - FC Drunen 4-0 (2-0) 1-0; 2-0; 3-0; 4-0. ,,In de eerste helft konden we twintig minuten het geduld opbrengen om het accent op de verdediging te leggen, daarna wilden we te graag aanvallen. Na rust hetzelfe verhaal, het kostte ons vier doelpunten", aldus assistent-trainer Ali Albayrak.

- Chaam - SVSOS 2-0 (1-0). 44. 1-0, 60. 2-0. Volgens coach Frank van Dongen speelde zijn ploeg prima maar zat het niet mee: ,,De scheidsrechter deed er vanaf minuut één alles aan om ons een goed resultaat onmogelijk te maken en dat is gelukt.”

- Neerlandia '31 – WSJ 3-3 (1-2). De Tilburgers verspeelden opnieuw punten in de strijd om de titel. ,,Het was voor ons de wedstrijd van de gemiste kansen. Niet normaal hoeveel wij er misten,”aldus assistent-coach Toine Hesselberth.

- Willem II am. - Broekhoven 3-2. Hekkensluiter Broekhoven moest uiteindelijk het onderspit delven tegen de stadsgenoot. Voor de bezoekers was het de derde verliespartij op rij.

Vijfde klasse D

- RKSSV - Buren 0-2 (0-1). 2. Verkerk 0-1, 73. Gerritse 0-2. Rood: 60. Van Leeuwen (Buren).

- Jan van Arckel - OSC'45 2-0 (0-0) 55. Oltmans 1-0, 76. Dekkers 2-0. Rood: 75. Kadouri (OSC'45), 85. Maas (OSC'45). Trainer Erik Oeben van Jan van Arckel: ,,Dit was een verdiende overwinning en onze beste wedstrijd van het seizoen. Wij zijn niet één keer in gevaar geweest. Nu zijn er reële kansen voor de derde periode." Trainer Jeroen Beekwilder van OSC'45: ,,We hebben weer een kans laten liggen. Door te veel spanning verloren wij de meeste duels. Ze hebben verdiend gewonnen."

- Maaskantse Boys - RKVSC 1-2 (0-1) 25. Kovaci 0-1, 80. Van Rooij 1-1, 90. Sheta 1-2. Trainer Florian Sinanaj van RKVSC: ,,We worden in de laatste minuut beloond met een doelpunt. We hadden één misstap en dat was direct een doelpunt." ,,We hebben veel energie in deze wedstrijd gelegd en het is jammer dat we ons daar niet voor hebben beloond", baalde Maaskantse Boys-coach Maurizio Atzeni.

- SCZ - DSS'14 2-0 (1-0) 30. 1-0, 55. 2-0. Bijz.: 88. SCZ mist strafschop. Trainer Piet van Lent van DSS'14: ,,Terechte nederlaag. We hadden niet eerste helft kansjes gehad, maar konden niet veel brengen tijdens de wedstrijd."

- Hedel - Heerewaarden 2-6 (1-1) 4. Broekmeulen 0-1, 42. Van Wijnen 1-1, 56. Alebeek 2-1, 59. Broekmeulen 2-2, 77. Zandee 2-3, 86. Broekmeulen 2-4, 89. Zandee 2-5, 90+3. Zandee 2-6. Trainer Wilco van Houtum van Hedel: ,,Voor rust waren we heer en meester. Na rust knapt het bij de gelijkmaker en storten we in." Trainer Marien van Tussenbroek van Heerewaarden: ,,Terechte overwinning uiteindelijk. De eerste helft was Hedel behoorlijk de bovenliggende partij. Het inbrengen van Thomas van de Koppel was goud waard."

Vijfde klasse E-

Casteren - LSV 6-1 (2-0) 2. 1-0, 5. 2-0, 48. (pen.) 3-0, 50. 4-0, 78. Verhagen 4-1, 82. 5-1, 87. 6-1. Trainer Kirk Koningstein van LSV: ,,Krachtverschil en leeftijdsverschil waren veels te groot."

ZUID 2

Derde klasse D

- Volkel - FC Uden 4-1 (2-0). 21. Van de Burgt 1-0, 25. Riepe 2-0, 58. Telli 3-1, 76. Van de Burgt 3-1, 80. Van de Burgt 4-1. ,,Het klassenverschil was groot", constateerde Volkel-trainer Tom van Dalen. Dat gaf ook zijn college Johan van Osch van FC Uden na afloop toe.

- Margriet - Avanti'31 5-0 (2-0). 38. Schuurmans 1-0, 45. Schuurmans 2-0, Schuurmans 3-0, Coskun 4-0, Schuurmans 5-0. ,,Na rust zijn we over Avanti heengelopen", was Margriet-aanvaller Joey Schuurmans van mening. Avanti-coach Ronny Everaerts: ,,5-0 is wel wat geflatteerd. Voor rust speelden we prima, maar verzuimen we om op voorsprong te komen."

- Nooit Gedacht - Den Dungen 1-2 (0-1). 41. Van Lokven 0-1, 73. Sterks 0-2, 88. Pennings 1-2. Bijz.: 70. Van Iersel (Nooit Gedacht) mist penalty.Den Dungen-coach Ben Hoek: ,,We hebben de laatste vier wedstrijden nu gewonnen en zijn in de winning mood. Het gaat erg lekker met Den Dungen." "Een onnodige nederlaag", baalde Wolf Wannet, trainer van Nooit Gedacht. ,,We waren niet scherp genoeg in de afronding."-

Venhorst - Handel 1-1 (0-1). 3. Jeurissen 0-1, 87. Van de Vosseberg 1-1. ,,Handel begon goed en zat er kort bovenop", vond Venhorst-trainer Willem van der Burgt. ,,Alleen zakte bij hun de energie weg."

- DSC - DAW 0-1 (0-0). 55. Vos 0-1. ,,Een verdiende overwinning, maar we hadden eerder afstand moeten nemen", liet DAW-trainer Rob van der Ven weten.

DSC-coach Lenard Weber; ,,Na afloop zat iedereen er verslagen bij in de kleedkamer en dat was ook logisch, want met 0-1 verliezen is altijd zuur."

- Nulandia - Boekel Sport 1-0 (0-0). 87. Van de Ven 1-0. ,,We hebben verdiend verloren, want Nulandia was voetballend beter", gaf Ruud Vermeer, trainer van Boekel Sport, toe.,,Dit was zo'n beetje onze laatste strohalm. We leven nog steeds", vertelde Nulandia-coach Koen Wissing opgelucht.

- Sint-Michielsgestel - Berghem Sport 3-1 (0-0). 55. Roy Groenendaal 1-0, 56.B. Kappen 1-1, 75. Roy Groenendaal 2-1, 83. Roy Groenendaal 3-1. ,,We snakten naar deze drie punten en die komen ook op een erg goed moment", aldus Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel. ,,Persoonlijke fouten in de verdediging braken ons op", zag Dennis Kroes, trainer van Berghem Sport.

Vierde klasse H

- Achilles Reek - Estria 2-2 (0-2). 20. (pen.) 0-1, 30. 0-2, 47. Verstraten 1-2, 70. Van der Steen 2-2. ,,We hebben een achterstand nodig om wakker te worden", doelt Achilles Reek-bestuurslid Harm Hendriks op de veerkracht die de ploeg toonde tegen Estria.

- Festilent - Toxandria 3-0 (2-0). 25. J. Fleuren 1-0, 40. Van Hout 2-0, 65. Schonenberg 3-0. ,,We speelden geconcentreerd, gaven bijna niets weg en creëerden veel kansen", zei Festilent-trainer Maikel van Orsouw. - Hapse Boys - Cito 3-0 (0-0). Meijer 1-0, 68. Guntlisbergen 2-0, 80. Guntlisbergen 3-0. Rood: Ettahouri (Cito). ,,De uitslag was geflatteerd. Cito viel aan, Hapse Boys counterde", sprak Cito-leider Giel van der Leest.

- Herpinia - SDDL 0-1 (0-1). 40. D. Klievink 0-1. ,,We hebben nu voor de tweede keer op rij verloren. Dat is nieuw voor ons", aldus Herpinia-clubman Bennie Kuijpers.

Vierde klasse I- Keldonk - Boskant 0-1 (0-1). 1. 0-1. ,,Alles zat tegen. Het zit geen graantje mee", sprak trainer Peter van den Heuvel van Keldonk.- Mariahout - Avesteyn 0-3 (0-1). 25. De Laat 0-1, 50. De Laat 0-2, 90. J. van Vugt 0-3. ,,We gaven niets weg. We zijn niet voor niets de minst gepasseerde ploeg", sprak trainer Lucien Roeffen van Avesteyn tevreden.

- WEC - Vorstenbossche Boys 5-0 (2-0) 5. Leermakers 1-0, 8. Van Os 2-0, 47. Verbakel 3-0, 49. Van Os 4-0, 87. Van de Burgt 5-0. ,,Na acht minuten was het al 2-0. We konden de eerste helft lekker uit voetballen", sprak WEC-trainer Bas van de Veerdonk. ,,Vorstenbossche Boys had een complete offday", sprak Vorstenbossche Boys-trainer Ruud Fleskens.

- Boxtel - SCI 2-1 (1-0). 11. De Laat 1-0, 52. Van Heesch 0-2, 86. Brinkman 1-2. ,,Als je de kansen niet afmaakt, verlies je. Zo gaat het spel", aldus SCI-trainer Jürgen Gerrits.

- WHV - BMC 0-4 (0-3). 25. Voets 0-1, 26. Voets 0-2, 38. Voets 0-3, 85. Voets 0-4. ,,Als we zaterdag verliezen van Keldonk, is het over voor ons", doelde assistent-trainer Bas de Wit op mogelijk aanstaande degradatie uit de vierde klasse. ,,Het was een makkelijke wedstrijd. Ik kan er niet veel meer van maken", sprak trainer Jan van Grinsven van BMC.

- Maliskamp - DVG 4-1 (2-0). 23. Schulte 1-0, 45. Van Meurs 2-0, 68. Van Schijndel 3-0, 69. Van de Ven 3-1, 90. Van Meurs 4-1. ,,Er zat meer in. De 3-0 was de beslissing in de wedstrijd", sprak DVG-voorzitter Toon van Ruremonde.

Vijfde klasse F

- Ollandia - RKPVV 5-1 (1-1) 1. S. Erven 1-0, 16. R. Rademaker 1-1 (e.d.), 55. C. Siemons 2-1, 70. R. Erven 3-1, 83. Van Driel 4-1, 89. Siemons 5-1. Trainer Hugo van de Sande van Ollandia: ,,Verdiende overwinning; eindelijk scoren we eens goals en het hadden er nog meer moeten zijn."

- Irene - Boerdonk 3-1 (1-1)

25. Schellekens 1-0, 41. 1-1, 65. Assbai 2-1, 67. Van Lith 3-1. Leider Hanno Hoekstra van Irene: ,,We zitten in de overwinningsmodus. We laten eindelijk zien wat we kunnen." ,,De welbekende voetbalwet zat ons vandaag tegen. We moeten zelf scoren, maar dat deed Irene uiteindelijk als eerst", baalde Boerdonk-coach Jan Noten.

Vijfde klasse H

- De Willy's - MOSA'14 1-0 (0-0). ,,Vooral voor rust hadden we een paar grote kansen die er gewoon in moesten", vertelde MOSA-leider Nick van der Helm.

- Ravenstein - SCMH 1-2 (0-1). 5. Van den Berg 0-1, 49. Van den Berg 0-2, 68. Wijnakker 1-2 (pen.). Rood: 66. Van Asseldonk (SCMH) 2x geel.Bijz..: Wijnakker (Ravenstein) mist penalty in 67e en 68e minuut. ,,Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een keeper twee keer achter elkaar geel kreeg omdat hij te vroeg uit liep. Ongelofelijk", sprak SCMH-leider Patrick van der Burgt. Ravenstein-coach Lars van Kan: ,,Over de heel wedstrijd gezien hebben we terecht verloren."

- SBV - OKSV 2-1 (1-1). 2. Rijs 0-1, 45. Van de Tillart 1-1, 72. Van de Tillart 2-1. SBV-coach Erik van Vugt: ,,Ik hield mijn hart vast na de 0-1, maar we herpakten ons gelukkig goed." OKSV-coach Peter van Orsouw: ,,Toen wij de de 0-1 maakten werd het ineens erg onrustig in de ploeg."

- VCO - Ulysses 2-5 (2-3). 7. Van Wit 0-1, 23. 1-1, 28. 2-1, 39. Brouwer 2-2, 43. Brouwer 2-3, 54. Van de Camp 2-4, 87. Brouwer 2-5. ,,We zijn geen moment in de problemen gekomen", zag Erik van Orsouw, assistent-coach van Ulysses.

- Gassel - FC de Rakt 4-6 (1-2). 12. Van den Broek 0-1, 15. Van Asseldonk 0-2, 43. 1-2, 61. Van Kessel 1-3, 68. Klaaren 1-4, 72. Cornelissen 2-4, 76. Strengers 3-4, 88. Strengers 4-4, 90+4. Langenhuijzen 4-5, 90+6. Van Kessel 4-6. FC De Rakt-leider Joop van Lanen: ,,We hadden het al veel eerder moeten beslissen vandaag."

- Ruwaard - Odiliapeel 1-8 (0-6). 3. Adam 0-1, 6. Adam 0-2, 9. Van den Brand 0-3, 14. Van den Brand 0-4, 37. Van den Brand 0-5, 41. Van den Berg 0-6, 61. De Jager 0-7, 81. Adam 0-8, 83. Bloks 1-8. Ruwaard-leider Mark van den Elzen; ,,Door persoonlijke fouten stond het na een kwartier al 0-4. Dan weet je al dat het heel lastig gaat wordn." Odiliapeel-coach Arno Willems: ,,Dit was een lekkere middag voor het hele team."

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse

- FC Eindhoven – Prinses Irene 6-1 (3-0). 17. 1-0, 21. 2-0, 35. 3-0, 59. Van Os 3-1, 60. 4-1, 73. 5-1, 89. 6-1. ,,We hebben verloren van een veel betere ploeg”, zei Irene-leider Bart van der Linden.

- SC ’t Zand – Buitenveldert II 2-0 (0-0). 51. Van de Wouw 1-0, 71. Van de Wouw 2-0. ,,Dat we met een gehavend team toch winnen, maakt mij trots”, zei ’t Zand-trainer Jack Hernandez, die er vooraf niet gerust op was.

Eerste klassse D