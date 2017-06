24 uur van Le Mans: Beter op safe dan in een raket

Voor Racing Team Nederland was het helemaal een ontdekkingsreis. Als nieuw team kon het niet terugvallen op data uit het verleden. ,,Le Mans is altijd een compromis, eigenlijk is ieder circuit dat wel”, lichtte Jan Lammers toe. Met 22 starts in Le Mans achter zijn naam is hij gepokt en gemazeld op Circuit de la Sarthe.

,,Je kunt de vleugels op de auto gebruiken om de wagen heel hard op de weg te drukken, maar de energie die je daarvoor gebruikt is ook weerstand. Net als je je hand uit het raam van een auto steekt. Die weerstand zorgt ervoor dat je versneld door de bochten kunt, maar op het rechte stuk ben je dan heel langzaam. Dat bedoel ik met compromis. Je kunt ervoor zorgen dat je heel snel gaat op het rechte end, maar dan moet je weer wat compenseren in de bochten. We hebben nu een goede medium setup gevonden. Daarmee zijn we nog acceptabel op het rechte stuk en kunnen we ook heel hard door de bochten. Eerder deze week hadden we een raket op de rechte stukken, maar dat hebben we iets bijgesteld. Dit is een veiligere opstelling. Hiermee kan Frits comfortabel rijden. Als je heel lichte downforce rijdt, is zo’n auto heel eng om te remmen, dan kun je makkelijk een foutje maken. Dit is een iets safere benadering.”