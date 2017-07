Aanvoerder waterpoloërs naar Italië

McGregor viert verjaardag in Londen met nieuwe face-off tegen Mayweather

14 juli De Ierse vechtsporter Conor McGregor had vanavond in Londen iets te vieren. In het bijzijn van ruim 10.000 toeschouwers liet de koning van de Mixed Martial Arts (MMA) zich in de Wembley Arena uitgebreid feliciteren met zijn 29ste verjaardag.