Alex Chang nieuwe coach The Dukes

,, Met Alex en Richard hebben wij de perfecte combinatie in huis gehaald om het pad dat wij hebben uitgestippeld te bewandelen", zegt voorzitter Eric van der Zande. Waar de afgelopen jaren de nadruk te veel lag op de resultaten van het eerste team, moeten ontwikkeling en prestatie weer hand in hand gaan. ,,Alex en Richard kunnen echt werk maken van ontwikkeling en teambuilding. Ontwikkeling is tenslotte de moeder van de prestatie", aldus Van der Zande.



Obelix

Chang was eerder al vier jaar eindverantwoordelijk bij The Dukes. In 2011 verliet hij de club om als bondscoach van Nederland aan de slag te gaan. Het afgelopen jaar had Chang de leiding bij rugbyvereniging Obelix uit Nijmegen.



The Dukes zat sinds eind januari zonder hoofdtrainer nadat de club afscheid had genomen van Andy Egonu. De prestaties afgelopen seizoen vielen tegen, de chemie tussen trainer en spelers was verdwenen. Besloten werd om het seizoen zonder hoofdcoach af te maken.



Chang moet gaan bouwen aan een nieuw team waarin een balans gezocht moet worden tussen prestaties en ontwikkeling van eigen talent. De club heeft al doel om binnen drie jaar weer om de titel mee te spelen.