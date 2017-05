Alonso mag strijden voor pole position in Indy500, zeer zware crash van Bourdais

De Formule 1-coureur van McLaren zit daarom bij de snelste negen rijders die vandaag gaan bepalen wie er vooraan begint. De gemiddelde snelheid van Alonso tijdens zijn vier kwalificatierondjes was 230,034 mijl per uur (370,204 kilometer per uur). De Amerikaan Ed Carpenter was het snelst met een gemiddelde snelheid van 230,468 mijl per uur (370,902 kilometer per uur).



Bij de Indy500 zijn er twee kwalificaties. Op zaterdag wordt gekeken wie er de snelste negen zijn en mogen strijden op de pole position op zondag. Tijdens die tweede kwalificaite wordt de gehele startvolgorde bepaald. De coureur in de fast nine die de hoogste gemiddelde snelheid over vier rondes heeft, pakt pole position.



Alonso maakte vorige maand bekend dat hij de Triple Crown wilde veroveren: het winnen van de Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. Om deel te nemen aan de beruchte race in Amerika, moest Alonso Monaco dit jaar overslaan.