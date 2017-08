'Als Mo Farah een grens is gepasseerd, bewijs het dan'

Herlings wint Grote Prijs van Zwitserland

18:13 Motorcrosser Jeffrey Herlings is tijdens de Grote Prijs van Zwitserland in de MXGP-klasse dagwinnaar geworden. De Brabander werd in de eerste manche nog zesde, maar won de tweede manche. Hij behaalde net als de Fransman Gautier Paulin veertig punten, maar mocht dankzij zijn zege in de tweede manche de overwinning opeisen.