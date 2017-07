Amerika wint 4x200 meter vrije slag, Nederland zevende

Het was al snel duidelijk dat een medaille er voor de Nederlanders niet in zat. Femke Heemskerk sprong als tweede het water in voor Nederland en zette een knalprestatie neer. Ze zwom de op één na snelste tijd van alle zwemsters in de finale en bracht Nederland even naar de vijfde plaats.

,,Ik kreeg een goede tip van Marcel Wouda", zei Heemskerk na afloop van de estafette voor de microfoon van de NOS. ,,Iets meer tempo en minder lange slagen. Dat pakte goed uit, ik had zelfs nog energie over. Het was leuk", beschreef de zwemster uit Roelofarendsveen haar race.