Amerikaanse vrouwen in wereldrecord naar goud

Zwerver derde Nederlandse volleyballer in 'Hall of Fame'

18:16 Ron Zwerver heeft een plek gekregen in de Hall of Fame van de internationale volleybalwereld. De vijftigjarige Amsterdammer kreeg deze week te horen dat hij wordt opgenomen in de eregalerij van 'zijn' sport. Zwerver is na Peter Blangé (in 2012) en Joop Alberda (in 2014) de derde Nederlander in de Hall of Fame.