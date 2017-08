Argentijnse basketballer Ginobili (40) gaat toch nog een jaar door in NBA

Vorig seizoen kwam de linkshandige Ginobili, die in 2002 zijn debuut maakte voor de Spurs, in 69 wedstrijden in actie. In de verloren halve finale van de NBA Finals tegen de Golden State Warriors kreeg de basketballer eind mei applaus van de fans van de Spurs, die toen nog in de veronderstelling waren dat hij aan zijn laatste duel bezig was.

Ginobili werd in 2003, 2005, 2007 en 2014 kampioen van de NBA met de San Antonio Spurs. Eerder kwam de 1,98 meter lange shooting guard in Argentinië uit voor Estudiantes de Bahía Blanca. Daarna speelde hij nog vier jaar in Italië voor Viola Reggio Calabria en Virtus Bologna, om in 2002 de overstap naar de NBA te maken. Daarin speelde hij inmiddels 992 wedstrijden, waarin hij goed was voor 13467 punten, een gemiddelde van 13,6 per wedstrijd. In 213 wedstrijden in de NBA play-offs was Ginobili goed voor gemiddeld 14,1 punten per wedstrijd.