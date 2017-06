Ariya Jutanugarn nieuwe nummer 1 van de wereld

Ko stond de afgelopen 85 weken bovenaan, maar zag Jutanugarn deze week passeren. De pas 21-jarige Thaise verdiende de vereiste punten door haar zege afgelopen zondag in de Manulife Classic in het Canadese Cambridge, een toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA.



,,Dit betekent alles voor me'', zei Jutanugarn op de website van de LPGA. ,,Het was een lange weg naar deze toppositie en ik heb er hard voor moeten werken, maar het is heel gaaf om te wereld te laten zien dat mensen uit Thailand dit kunnen bereiken.''



Ko zakte naar plaats twee, de Zuid-Koreaanse Ryu So-yeon is de nummer drie. De eerste Nederlandse op de wereldranglijst is Anne van Dam op de 256e plaats.