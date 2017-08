Atleten krijgen buikgriep in Londens hotel

Eén hardloper kon maandag niet starten bij de 200 meter. Het is niet duidelijk hoeveel atleten ziek zijn geworden. Isaac Makwala uit Botswana zegt dat hij is uitgeschakeld door de buikgriep. Hij had zich al gekwalificeerd voor de finale van de 400 meter maar moest zich maandag terugtrekken uit de 200 meter. Op Facebook schrijft de atleet dat hij niet de enige is. 'Volgens artsen heb ik blijkbaar voedselvergiftiging die ook andere sporters heeft getroffen. Ik hoop dat ze me morgen mee laten rennen in de finale.'



Makwala was naar verwachting de belangrijkste tegenstander van de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk. Het is niet duidelijk in welk hotel de Botswaanse sporter verblijft. Een arts verklaarde dat hij zich had teruggetrokken uit de race vanwege 'een niet nader gespecificeerde medische conditie'.



Volgens de organisatie heerst de ziekte in één van de officiële hotels waar de atleten zijn ondergebracht in de Britse hoofdstad. ,,Er is een aantal gevallen van buikgriep gemeld door teamleden die in een van de officiële hotels verblijven van de wereldkampioenschappen", aldus de organisatie. Die meldt verder dat de zieken hulp krijgen van medische staf en dat de Engelse gezondheidsdienst is ingeschakeld om te zorgen dat de ziekte zich niet verspreidt. Daarnaast hebben teamartsen en andere begeleiders advies en richtlijnen gekregen van de organisatie.