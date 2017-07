Atletiekunie op zoek naar nieuwe directeur na vertrek Landré

Deceptie voor volleybalsters in Apeldoorn

9 juli De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste nederlaag moeten incasseren in de World Grand Prix. Oranje verspeelde zondag in Apeldoorn tegen Japan een voorsprong van 2-0 in sets. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison moest de winst alsnog aan de Aziatische vrouwen laten: 25-17 25-21 18-25 22-25 9-15.