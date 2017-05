Auke Kok wint Nico Scheepmaker Beker voor beste sportboek

Kok beschrijft in '1936. Wij gingen naar Berlijn' het verhaal van de Nederlandse sporters die in dat jaar meededen aan de beladen Olympische Spelen. ,,Een welkome beschrijving van de historische Olympische Spelen in Duitsland onder Hitler, gezien vanuit Nederlands standpunt,’ zo meldt het juryrapport. De Nico Scheepmaker Beker werd voor de dertiende keer uitgereikt. Kok wint is de eerste schrijver die voor de tweede keer deze prijs wint, want ook in 2005 werd hij hiermee al eens onderscheiden. Het boek '1936, Wij gingen naar Berlijn' is uitgegeven door De Bezige Bij.



Ook 'Thomas Dekker, Mijn Gevecht' van AD-journalist Thijs Zonneveld en oud-wielrenner Thomas Dekker, 'Mien. Een vergeten geschiedenis' van Mariska Tjoelker, 'Pellegrina. Een Italiaanse wielerbedevaart' van Lidewey van Noord en Robert-Jan van Noort) en 'De Lange. Het verhaal van Dick Nanninga' van Jeroen Siebelink waren genomineerd.



De prijs werd vanavond uitgereikt door juryvoorzitter Ad Melkert in De Wereld Draait Door.