Australische sportlegende Betty Cuthbert (79) overleden

Cuthbert veroverde als tiener olympisch goud op de 100 en 200 meter op de Spelen van Melbourne 1956. Acht jaar later pakte ze in Tokio in haar laatste wedstrijd de olympische titel op de 400 meter. In Melbourne maakte ze ook deel uit van het Australische team dat goud won op de 4x100 meter estafette. 'Golden girl' Cuthbert deelt de tweede positie achter zwemmer Ian Thorpe op de lijst van meest succesvolle Australische olympiërs.



Haar ziekte kluisterde haar aan een rolstoel. Ze keerde terug in de openbaarheid in 2000 toen ze een van de dragers van de olympische vlam was bij de openingsceremonie van de Spelen van Sydney.