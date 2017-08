Basketballers presteren het 'onmogelijke'

Oranje was al zeker van deelname aan het echte WK-kwalificatietoernooi. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren had in Tirana een overwinning met een verschil van 49 punten of meer nodig voor de begeerde poulewinst, die een minder zware indeling in de volgende ronde oplevert.



De 'onmogelijke missie' van Nederland slaagde wonderwel, met dank aan het slappe verweer van de thuisploeg. Henk Norel was met zestien punten en elf rebounds de beste speler bij Oranje, dat liefst zes schutters telde met dubbele cijfers. Oranje won eerder deze maand in Amsterdam 'slechts' met 91-77 van Albanië.



Nederland speelde in Albanië zonder Charlon Kloof. De spelverdeler liep afgelopen woensdag in Amsterdam tegen Oostenrijk (71-78) een blessure op. Willem Brandwijk was zijn vervanger in de selectie.