Bendsneyder klokt achtste tijd in kwalificatie GP Duitsland

Vorige week eindigde Bendsneyer in Assen nog als tweede in de kwalificatie, waarna hij een dag later tijdens de race zelf crashte en geen notering kreeg.

De Spanjaard Aron Canet was vandaag het rapst en begint morgen vanaf de eerste plek. Canet staat tweede in de tussenstand na acht wedstrijden met 110 punten. Zijn landgenoot Joan Mir is koploper met 140 punten. Hij was zaterdag net wat minder snel dan Canet en zette de tweede tijd neer. De Italiaan Nicolo Bulega werd derde.