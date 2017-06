Bendsneyder maakt indruk op nat circuit in Assen

Schoofs naar halve finales in Lenzerheide

23 juni Bibiane Schoofs heeft vandaag de halve finales bereikt van het ITF-toernooi in Lenzerheide. De 29-jarige tennisster uit Rhenen verraste in de kwartfinale de als eerste geplaatste Dalila Jakupovic uit Slovenië: 7-6 (2) 6-4. Schoofs strijdt zaterdag met de Italiaanse Georgia Brescia, de nummer vier van de plaatsingslijst, om een plek in de eindstrijd in Lenzerheide.