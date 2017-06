Bendsneyder na missen pole: Ik ben superblij met P2

Tot de laatste seconden leek Bo Bendsneyder (18) de poleposition van de Moto3 stevig in handen te hebben. Meer dan een half uur kwam er niemand in de buurt van de tijd die de Rotterdammer had neergezet. Maar een voorzichtig zonnetje droogde het TT-circuit net een beetje op, waardoor de Spanjaard Jorge Martin op het laatste nippertje onder de tijd van Bendsneyder kon duiken.

Door Natascha Kayser

In de vrije training van vanochtend – in de regen – was Bendsneyder al de snelste. De nattigheid was duidelijk in zijn voordeel. Op het moment dat hij het het hardst nodig had, bleef de regen echter uit. Op de iets opdrogende baan perste Jorge Martin er een snelle ronde uit. Bendsneyder zette nog een keer aan, reed opnieuw de snelste tijd, maar in het vallen van de vlag was Martin toch net sneller.

Natuurlijk baalde Bo Bendsneyder wel een klein beetje. Als je de hele tijd de poleposition in handen hebt en op het allerlaatste moment is iemand anders net sneller, is dat een teleurstelling. Maar die teleurstelling maakte heel snel plaats voor trots, voldoening en vreugde. ,,Ik ben superblij met de tweede plek", reageerde Bendsneyder. ,,Ik zag op de timing op de motor P1 verschijnen, maar op de grote schermen langs de baan zag ik beelden van Jorge Martin. Toen wist ik al dat hij sneller zou zijn."

Het was een lastige kwalificatie, vond Bendsneyder. Vanochtend in de regen was hij al de snelste geweest. Dat had vertrouwen gegeven. Vanmiddag was het nog altijd nat en al vroeg in de sessie zette Bendsneyder een snelle tijd neer. Daar kwam niemand ook maar in de buurt, maar hij kon zelf ook niet meer bij zijn tijd komen tot aan het einde van de training. ,,Het kan maar beter helemaal nat zijn, of helemaal droog. Maar nu was het heel slecht te zien waar het nat was en waar het aan het opdrogen was. Vanochtend in volledig nat was ik sneller dan vanmiddag. Het afwachten was misschien nog wel het spannendst, maar ik heb me op mijn eigen ding gefocust. Wat anderen doen, daar heb ik toch geen invloed op, alleen op mezelf.’’

Verwachtingen

,,Bo heeft het moeilijk gehad sinds de eerste paar races van het jaar’’, zegt zijn teambaas Aki Ajo. ,,De verwachtingen waren zo hoog gespannen en vervolgens gebeurden er wat dingen waar Bo geen schuld aan had, maar dat sloeg wel een gat in zijn zelfvertrouwen. Het gaat nu gelukkig weer de goede kant op – soms zijn er maar kleine dingen voor nodig om het tij te keren. Dat hij uitgerekend hier, met de extreme druk van een thuiswedstrijd, zo’n prestatie neerzet, is een bewijs van zijn mentale veerkracht.’’

Een tweedaagse test in Barcelona, een kleine twee weken geleden, deed het zelfvertrouwen van Bendsneyder veel goed. ,,Dat heeft de motivatie een boost gegeven’’, meent Bendsneyder. ,,Ik heb daar de knop om kunnen zetten. Dat de volgende race hier in Assen is, waar ik al zoveel heb gereden in het verleden, is dan alleen maar prettig. Het is nu wel zaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Toen ik over de streep kwam, hoorde en zag ik het publiek op de tribunes juichen. Dat was een bijzondere ervaring. Ik hoop dat ik morgen net zo’n goed resultaat kan laten zien. Liefst heb ik dat het droog is, maar ook als het regent kan ik voor het podium meedoen.’’

Was het Bendsneyder gelukt de poleposition te pakken dan had hij de geschiedenisboeken herschreven. De laatste keer dat er een Nederlander op poleposition stond was Jurgen van den Goorbergh in 1999 in Brno. Bendsneyder was toen net geboren. Op de TT is het nog langer gereden: Hans Spaan in 1990.