Bennema over Visser: ‘Op toernooien moet ze kiezen’

De discussie woedt al een tijdje rond in het Nederlandse atletiekwereldje. Doet Nadine Visser, het 22-jarige multitalent, er wel goed aan de zevenkamp en de horden te combineren? Zelf denkt ze dat de vragen zijn begonnen op het moment dat Dafne Schippers de keuze maakte om de zevenkamp te laten voor wat het is én zich vol op de sprint te gaan richten.



Bennema heeft er duidelijke ideeën over, maar spreekt die nu nog niet helemaal uit. Wel is volgens hem tijdens dit toernooi weer gebleken dat de combinatie op een groot toernooi bijzonder lastig is.



,,Ze liep in de finale toch minder makkelijk dan het geval zou zijn zonder een zevenkamp in de benen. Deze combinatie is op de lange termijn niet vol te houden. Op toernooien zal ze moeten kiezen.” Niet dat hij verwacht dat deze winter een rigoureuze overstap volgt. ,,Ze zal volgend jaar weer meedoen aan de zevenkamp in Götzis en in het voorseizoen vooral op de horden uitkomen. Maar volgend jaar op het EK zal ze niet net als nu in Londen zowel de zevenkamp als de horden meedoen. Ze zal een keuze maken.”