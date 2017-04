Bertens komt net tekort tegen Lucic-Baroni

Toussaint, De Waard en Kromo voldoen aan WK-limiet

13:29 Bij de Swim Cup in Eindhoven heeft Kira Toussaint op de 50 meter rugslag aan de limiet voor de wereldkampioenschappen zwemmen in juli in Boedapest voldaan. De Nederlandse noteerde een tijd van 28,13 seconden. De limiet is 28,35.