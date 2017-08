Bijrol voor Sintnicolaas en Braun op tienkamp

Voormalig Europees kampioen indoor (zevenkamp) Sintnicolaas was met een goed gevoel afgereisd naar Londen. Hij had eerder dit jaar in mei zijn Nederlands record verbeterd naar 8539 punten. ,,Op de 100 meter voelde ik een krampje in mijn kuit schieten en dat kramperige gevoel heb ik de hele dag gehouden. Dat is vreselijk frusterend, want ik ben wel degelijk in vorm en kan niet maximaal presteren'', zei de Apeldoorner, die ook last kreeg van zijn knie en enkel. ,,Voor het hoogspringen heb ik nog een verdovende injectie genomen.''