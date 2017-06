Bizarre val voor finish voorkomt stunt Bo Bendsneyder in Assen

Op die positie had hij moeite het ritme weer te vinden en kon hij maar net aansluiting houden bij de groep. In de slotfase echter wist Bendsneyder zich toch weer in het gevecht te mengen. In de laatste ronde kwam hij van achteruit terug naar voren. Als vijfde ging hij door de Geert Timmer-chicane, met zicht op het podium, maar daar ging het mis.



De verwachtingen rond Bendsneyder waren vooraf hooggespannen. Velen zagen in hem al op de opvolger van Hans Spaan, in 1989 de laatste Nederlandse winnaar van de TT. Bendsneyder had namelijk zaterdag grote indruk gemaakt met vlekkeloze optredens in de regen, met de tweede startplek als gevolg.



De Moto3-race werd gewonnen door Aron Canet, met Romano Fenati tweede en John McPhee derde.